快訊

巨浪捲走小船！德牧「漂流4公里」獲救 主人嚇死：以為在拍災難片

台鐵平溪線落石砸落軌道「十分至菁桐不通」 預計下午4時清除

玩新北還能賺住宿費？ 1200萬國旅補助最高「現折1000元」 邊玩邊拿全攻略、加碼抽500萬豪禮

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
活動串聯最新特色景點、老街商圈與觀光工廠等電子集章點位。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
活動串聯最新特色景點、老街商圈與觀光工廠等電子集章點位。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）即將推出「115年上山下海 E宿新北打卡趣」國旅補助活動，結合時下最夯的「數位集章」玩法與「實質住宿」優惠，邀請遊客邊玩邊拿好康。只要走訪新北特色景點、完成指定打卡任務，即可獲得最高1,000元「新北幣優惠券」，直接折抵合作旅宿費用，等同「邊旅遊、邊賺住宿金」。活動串聯山海景點、老街商圈與觀光工廠，打造一條條兼具深度與趣味的旅遊路線，讓民眾輕鬆玩遍新北。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，本次活動是期望透過數位工具與任務機制，吸引外縣市旅客走進新北、留在新北。透過「集章換獎勵、住宿再折抵」的雙重誘因，不僅可有效延長旅客停留時間，更能帶動旅宿、商圈與周邊產業整體發展。

觀旅局提醒，考量資訊安全與領獎人資料正確性，本次活動需以進階會員帳號登入「我的新北市」APP，方能享有上述1000元「新北幣優惠券」及抽獎資格。由於進階會員資格採人工審查，約需3至5個工作天，若遇申請量較大時，審查時間可能延長，建議於活動起跑前完成申請，以免向隅。

▲打卡活動建置於「我的新北市」APP 中，請務必下載，方能響應參與 。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲打卡活動建置於「我的新北市」APP 中，請務必下載，方能響應參與 。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

全案總經費達1,200萬元，計有1萬2,000張1,000元住宿優惠券，並採多波次分批發放方式辦理，預期帶動上萬組旅客參與，進一步活絡地方觀光經濟，並強化新北作為北台灣旅遊樞紐的品牌形象。

活動期間，遊客下載「我的新北市」APP，註冊成為會員並開通錢包後，完成至少一條新北市政府指定旅遊打卡路線後，即可獲得1次抽獎機會及1,000元住宿優惠券。優惠券每一波數量有限，將依完成路線時間由系統發送，送完就需等下波額度。

此外，抽獎項目豐富，總價值高達500萬元，每1個人最多獲獎1次，但參與不同路線打卡，會增加中獎機率。獲得抽獎機會的民眾，需以「我的新北市」APP錢包支付100元或使用上述1000元住宿券，才具有抽獎資格。更多活動資訊，請參閱「新北市觀光旅遊網」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

國旅 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

玩新北還能賺住宿費？ 1200萬國旅補助最高「現折1000元」 邊玩邊拿全攻略、加碼抽500萬豪禮

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）即將推出「115年上山下海 E宿新北打卡趣」國旅補助活動，結合時下最夯的「數位集章」玩法與「實質住宿」優惠，邀請遊客邊玩邊拿好康。只要走訪新北特色景點、完成指定打卡任務，即可獲得最高1,000元「新北幣優惠券」，直接折抵合作旅宿費用，等同「邊旅遊、邊賺住宿金」。活動串聯山海景點、老街商圈與觀光工廠，打造一條條兼具深度與趣味的旅遊路線，讓民眾輕鬆玩遍新北。 新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，本次活動是期望透過數位工具與任務機制，吸引外縣市旅客走進新北、留在新北。透過「集章換獎勵、住宿再折抵」的雙重誘因，不僅可有效延長旅客停留時間，更能帶動旅宿、商圈與周邊產業整體發展。 觀旅局提醒，考量資訊安全與領獎人資料正確性，本次活動需以進階會員帳號登入「我的新北市」APP，方能享有上述1000元「新北幣優惠券」及抽獎資格。由於進階會員資格採人工審查，約需3至5個工作天，若遇申請量較大時，審查時間可能延長，建議於活動起跑前完成申請，以免向隅。 全案總經費達1,200萬元，計有1萬2,000張1,000元住宿優惠券，並採多波次分批發放方式辦理，

BEPPIN PASTA進駐民生社區！ 獨家烏魚子海鮮麵限時吃，連續一個月超狂優惠

深受老饕喜愛的職人現製生鮮義大利麵品牌「BEPPIN PASTA」，在品牌迎來五週年之際正式宣告，全台第四家分店、也是第二家獨立街邊店的「東興店」將於 6 月 10 日試營運、6 月 12 日正式開幕！新店址緊鄰充滿人文綠意的民生社區，並翻新空間視覺，改以輕盈明亮的現代風格呼應街區的悠閒步調。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。