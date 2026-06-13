玩新北還能賺住宿費？ 1200萬國旅補助最高「現折1000元」 邊玩邊拿全攻略、加碼抽500萬豪禮

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）即將推出「115年上山下海 E宿新北打卡趣」國旅補助活動，結合時下最夯的「數位集章」玩法與「實質住宿」優惠，邀請遊客邊玩邊拿好康。只要走訪新北特色景點、完成指定打卡任務，即可獲得最高1,000元「新北幣優惠券」，直接折抵合作旅宿費用，等同「邊旅遊、邊賺住宿金」。活動串聯山海景點、老街商圈與觀光工廠，打造一條條兼具深度與趣味的旅遊路線，讓民眾輕鬆玩遍新北。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，本次活動是期望透過數位工具與任務機制，吸引外縣市旅客走進新北、留在新北。透過「集章換獎勵、住宿再折抵」的雙重誘因，不僅可有效延長旅客停留時間，更能帶動旅宿、商圈與周邊產業整體發展。

觀旅局提醒，考量資訊安全與領獎人資料正確性，本次活動需以進階會員帳號登入「我的新北市」APP，方能享有上述1000元「新北幣優惠券」及抽獎資格。由於進階會員資格採人工審查，約需3至5個工作天，若遇申請量較大時，審查時間可能延長，建議於活動起跑前完成申請，以免向隅。

▲打卡活動建置於「我的新北市」APP 中，請務必下載，方能響應參與 。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

全案總經費達1,200萬元，計有1萬2,000張1,000元住宿優惠券，並採多波次分批發放方式辦理，預期帶動上萬組旅客參與，進一步活絡地方觀光經濟，並強化新北作為北台灣旅遊樞紐的品牌形象。

活動期間，遊客下載「我的新北市」APP，註冊成為會員並開通錢包後，完成至少一條新北市政府指定旅遊打卡路線後，即可獲得1次抽獎機會及1,000元住宿優惠券。優惠券每一波數量有限，將依完成路線時間由系統發送，送完就需等下波額度。

此外，抽獎項目豐富，總價值高達500萬元，每1個人最多獲獎1次，但參與不同路線打卡，會增加中獎機率。獲得抽獎機會的民眾，需以「我的新北市」APP錢包支付100元或使用上述1000元住宿券，才具有抽獎資格。更多活動資訊，請參閱「新北市觀光旅遊網」。

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