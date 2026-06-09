少了一間神級飯店！ Google評分4.5星、基隆最美文青「倉箱蜜境文旅」7／15起停業 已訂房處理方式曝光

去基隆玩少一間神級飯店！位於國立海洋科技博物館旁、在網路擁有4.5顆星超高評價的文青設計旅宿「倉箱蜜境文旅（HOTEL BEGINS）」，昨（8）日晚間無預警在官方粉專投下歇業震撼彈，宣布因營運規劃調整，將於今年7月15日起正式畫下句點。消息一出，立刻引發大批擁護者淚崩哀號。

圖／翻攝倉箱蜜境文旅臉書

2022年開幕的「倉箱蜜境文旅」，前身其實是海科館的學員宿舍，經由設計團隊巧手改造後，將極簡美學完美揉入北海岸的自然生態中，主打的深度生態導覽更是鐵道迷與親子客的口袋名單。轉眼成為基隆最具指標性的美宿之一，更獲得Google評分高達4.5星的好評。

圖／翻攝倉箱蜜境文旅臉書

倉箱蜜境文旅8日於官方社群發布公告寫下：「旅程有終點，回憶沒有。」證實營運將於7月14日止。消息曝光後，官方社群瞬間被不捨的留言灌爆。許多曾入住的旅客紛紛認證其高質感，大讚「床真的超級舒服、早餐精緻又好吃」。更有在地老饕與常客指出，基隆長期以來都非常缺乏「附帶優質停車空間、且品質穩定的新興飯店」，倉箱蜜境正好完美填補了這個市場痛點。

圖／翻攝倉箱蜜境文旅臉書

針對已經訂好行程、預計在7月15日（含）之後入住的苦主們，館方也展現負責任的態度，同步釋出後續因應措施。由於大多數旅客當初是透過信用卡進行保證訂房，通常在入住前7天才會正式授權扣款，因此多數訂單目前尚未實質過帳，不會有繁瑣的退款程序，旅客可不必恐慌。

-7月15日（含）後入住： 館方將會「主動、統一」協助取消訂單並發送 E-mail 通知，旅客完全不需要自己打電話辦理辦理。

- 若希望能提前至7月14日（含）前入住：想體驗最後的溫暖，可直接致電飯店聯繫調整日期，但仍須視現場實際房況與空房全面調度而定。

精華 FAQ Q1：倉箱蜜境文旅何時宣布將正式停業？ 官方在8日晚間於粉專公告，表示因營運規劃調整，飯店將於7月15日起正式停業，並以「旅程有終點，回憶沒有」向旅客道別。

Q2：這家飯店原本是什麼背景，為何受歡迎？ 倉箱蜜境文旅前身是海科館學員宿舍，經設計改造後主打極簡美學與生態導覽，並因高質感住宿、早餐與停車便利受到旅客喜愛。

Q3：已經預訂7月15日後入住的旅客要怎麼辦？ 館方表示會主動統一協助取消訂單並以E-mail通知，旅客不必自行打電話辦理；若想改住7月14日前，則可聯繫飯店視房況調整。

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