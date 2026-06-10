2026「台北水舞嘉年華」6／13璀璨登場！水舞展演呈現沉浸式光影劇場

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺北夏夜最具話題的水岸盛典即將登場！「2026台北水舞嘉年華」將於06/13-06/27在「錫口碼頭彩虹橋」舉行，今年以多層次的彩虹橋體水舞、柔美水瀑布與基隆河面「雙水舞」平台，配上經典音樂劇主題曲，打造成沉浸式光影劇場。還有開閉幕限定「水火共舞」，將水舞結合中低空煙火，呈現水、火、光、影交織的城市夜景。活動更加入國際知名 IP「Pingu」以及「彩虹小馬」等裝置，以及科技互動裝置「鋼琴噴泉」，從親子娛樂、拍照打卡到松山夜間觀光一次串聯，打造今夏最吸睛的臺北水岸嘉年華。

臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）表示，「2026台北水舞嘉年華」活動期間每日18:30、19:30、20:30以及21:00都有水舞展演，06/13開幕及06/27閉幕19:30有限定「水火共舞」特別展演，結合噴火龍、中低空煙火與水舞光影，水柱、火焰與夜空煙火在基隆河畔交織演出。

▲限定「水火共舞」特別展演，火焰與夜空煙火在基隆河畔交織演出。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局表示，「台北水舞嘉年華」是全臺唯一橋面＋河面水舞共演，結合松山知名地標「彩虹橋」打造前所未有的視覺饗宴，去年更首創水火共舞，獲得民眾熱烈迴響。今年水舞展演再升級，橋體除拋物線水舞展演外，加上了柔美的水瀑布，河面水舞除直線平台展現剛勁磅礡氣勢，更新增 S 型平台，呈現柔美流動韻律，兩座平台一剛一柔盤旋河面。

開幕首秀將以英國經典音樂劇《歌劇魅影》揭開序幕，接下來第一週帶來美國《捍衛戰士》主題曲與人氣韓團 IVE《REBEL HEART》，第二週呈現美國獨立音樂樂團的 Unstoppable 與好萊塢知名的音樂製作公司 Two Steps From Hell 的 Love & Loss，閉幕則以日本動漫《鬼滅之刃》無限城作為壓軸，帶來更加豐富、具層次感的觀賞體驗。

▲「2026台北水舞嘉年華」06/13-06/27登場。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

除了水舞展演，今年活動也延續親子同樂特色，活動邀請國際 IP「 Pingu」、「彩虹小馬」、「粉紅豬小妹佩佩」、「救援小英雄波力」等 IP 人偶，以及「YOYO 家族」 藝人輪番登場。「香蕉哥哥」也將於開幕當日安排隱藏版表演，與「YOYOMAN」及 YOYO 藝人一起唱跳金曲，嗨翻全場！

活動期間假日河濱現場將設置大型 IP 氣偶，預計16:30-21:30展出，方便遊客拍照打卡。今年更規劃科技互動裝置「鋼琴噴泉」，可用雙腳在大型鋼琴鍵盤上即興創作，完成後將啟動小型噴泉秀。

觀傳局建議可安排松山一日遊，白天走訪河濱、自行車道與周邊街區，傍晚到「錫口碼頭」賞夕陽，晚間觀賞水舞後，再順遊饒河街觀光夜市、松山慈祐宮及五分埔商圈。活動期間周邊人潮較多，建議多利用大眾運輸工具，並留意交通管制與現場引導。相關活動資訊與節目異動，將以官網公告為準。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野