台北好熱卻又不想走遠！那就到台北市內的臺北典藏植物園，享受海拔3000公尺的避暑環境吧

台北的夏天，真的越來越熱了。

下午兩點走出捷運站，柏油路反光、水泥牆蓄熱、冷氣主機持續往外吐熱風，整座城市像被塞進一台大型烘衣機裡。

我身邊很多台北人，每到了夏季，就會開始出現一種很矛盾的心情：好想逃離台北啊～；但，舉凡任一著手外縣市的小旅行，又提不起勁或沒有興致，於是，我便會開始向他們推薦自己私藏的，花博新生園區裡的臺北典藏植物園。

對我來說，他就像是一個縮小版的台灣山林系統。

台灣的山

台灣其實是一座海拔落差極大的島嶼。

從海平面一路到海拔3952公尺的玉山主峰，中間橫跨熱帶、亞熱帶、暖溫帶、冷溫帶到高山寒原氣候，台灣,是全世界少數能在一座島上，同時看見熱帶雨林、高山針葉林與寒帶植物生態的地方。

而臺北典藏植物園最厲害的地方，就是它試圖把這件事，濃縮進一座台北市區裡的植物溫室。你不需要真的開車上合歡山，也不用跑阿里山或拉拉山，只要待在館內，短短幾十分鐘，就能感受到台灣境內不同海拔植物帶的氣味、濕度、光線與溫度變化。

位於阿里山國家森林遊樂區的小笠原觀景台，是享受日出和被高山環抱的好所在。

臺北典藏植物園

臺北典藏植物園位於花博公園新生園區內，前身其實是2010台北國際花卉博覽會的未來館，如今則轉型成為展覽型植物溫室，某種程度上，它其實也是一座專屬的台灣森林生態系統博物館。

整體建築採用鑽石級綠建築概念設計，大量透光建材，把自然光柔和地導入室內，同時利用空間循環與植物本身的蒸散作用，維持舒適濕度與溫度。

走進去第一瞬間，其實很容易有種：「欸？台北怎麼突然安靜了？」的感覺，外面的城市熱氣、喧鬧與煩躁，好像忽然被隔絕。

前身是2010台北國際花卉博覽會未來館的臺北典藏植物園入口。

夏日吹冷氣、享綠意的室內環境。

館內導覽

館內主要分成數個生態展區，包含臺灣原生植物區、熱帶與亞熱帶植物區、蘭花與蕨類區、多肉植物區，以及我自己最喜歡的溫帶高山植物區－因為他總是讓我很快就身歷其境，回到那個屬於台灣高山森林的環境氛圍。

好比說，當海拔超過3000公尺後，氣溫會隨海拔快速下降，平均每上升1000公尺，氣溫約下降6度左右，因此即便同一天，玉山山頂與台北市區的體感溫度，可能相差超過20度。

而高山植物為了適應低溫、強風與紫外線，會逐漸演化出不同生存型態，在這裡，你可以近距離發現它們的葉片通常比較小、比較厚，有些甚至呈現貼地型態，用來減少水分散失與抵禦寒風，好比說玉山圓柏。

這其實也是我身邊許多台北人，第一次真正理解：原來所謂的高山感，不是只有風景，而是一整套生存方式。

每個展區也展示特定氣候帶的植物，並且附上植物科目、解說牌與QRcode。

上回，親眼看見真柏，還記得在哪裡嗎？

台北的城市綠洲

我很喜歡臺北典藏植物園的一點是：它不像一般觀光景點，一直催促你拍照、打卡、消費，反而更像是城市裡的一個綠洲或降溫空間。

我會看到，有人坐在植物旁邊發呆、有人慢慢研究植物解說牌、有家長帶小朋友觀察葉片形狀、也有人只是單純想找個有冷氣、又不會太吵的地方待一下。

這種介於「都市」與「山林」之間的曖昧感，我總覺得漸漸能在一些開發成熟的現代城市看見，尤其是城市熱鬧的中心地，不只是高樓越蓋越多，而是即便生活節奏再快，仍然能在市中心裡，找到一個讓人們親近大自然的地方。

也是相當受歡迎的多肉植物區。

下次如果你也被台北夏天熱到受不了，卻又不想真的跑太遠，那不如就來這裡吧。

畢竟，

有時候真正需要避暑的，

可能不只是身體，

還有被城市生活過度加熱的大腦。

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