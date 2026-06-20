週末遛娃沒想法？推薦 3 種室內放電好選擇，小孩回家倒頭就睡！

還在煩惱假日要帶孩子去哪裡放電嗎？比起單純逛百貨公司或遊樂場，更想要安排兼具趣味與學習價值的親子室內活動嗎？媽媽爸爸們不用煩惱啦！七分之二的探索這次特別精選 3 間適合親子同樂的室內活動空間，無論是訓練專注力與解決問題能力的攀岩、培養協調性與體能發展的兒童體操，或是激發創造力與美感的手作課程，都能讓孩子在玩樂中學習，同時創造珍貴的親子互動時光。

不論遇到下雨天、炎熱夏季或寒流來襲，從動態放電到靜態創作一次網羅，依照孩子不同的興趣與個性，都能找到最適合的週末親子行程！

1.角攀岩｜室內攀岩

🏠 地址：台北市中山區新生北路一段86號

⏰ 營業時間：10:00-23:00；週末 09:00-21:00

近年越來越多家長開始帶孩子接觸室內攀岩，不只是因為能消耗體力，更因為攀岩是一項可以同時訓練孩子身體協調、專注力與問題解決能力的運動！家長除了從旁鼓勵外，更可以一起挑戰路線，在互動中建立共同目標與成就感，特別適合喜歡挑戰、探索與運動的家庭。

位於台北市中心的角攀岩館（CORNER Bouldering Gym），以精緻舒適的空間設計與友善新手的規劃聞名，場館採用與東京奧運抱石賽相同的無主螺絲孔岩牆設計，讓路線變化更加多元，也擴大了可攀爬範圍。

角攀岩。圖／角攀岩提供

為了降低初學者的心理壓力，角攀岩館特別設計獨家下攀點，透過醒目的金色箭頭引導攀爬者安全下撤；如果孩子剛開始接觸攀岩，或是對於高度有恐懼感的話，角攀岩的嵌入式抱石墊設計，有效減少了地面高低落差，讓孩子上下場更加安全，其中中山店的大面平衡牆高度也比較低，特別適合第一次接觸攀岩、較害怕高度的兒童孩子入場。

角攀岩館目前擁有華山與中山兩間分店，會員與票券可跨館通用，兩館合計超過百條攀爬路線，並採兩週一次的定期換線制度，讓每次造訪都能體驗不同挑戰，孩子也不會感到無聊！館方也提供新手體驗課程，體驗後還可獲得一次免費入場機會，鼓勵孩子在課程結束後持續練習，培養運動習慣與自信心，是週末孩子、家長一起放電的好選擇！

2.飛奇兒 FlyKids｜兒童體操

🏠 地址：新北市永和區中和路499號2樓之1

⏰ 營業時間：10:00–20:00；週末 09:00–18:00

如果是想幫孩子建立接觸運動的第一步，兒童體操其實非常適合適合當作入門選項！透過跑、跳、翻滾與平衡等基礎動作訓練，不僅能提升協調性與肌力，也有助於感覺統合與身體控制能力發展，特別適合學齡前幼兒、運動初學者，以及希望培養長期運動習慣的親子家庭。

飛奇兒體操教學系統 FlyKids 是全台知名的兒童體操品牌，在雙北與台中設有多間分館，提供從幼兒、兒童到成人的完整體操課程，館內教室面積普遍超過百坪，全面鋪設無毒 PE 軟性地墊，器材也包覆防撞泡棉，讓孩子能在安全環境中自在跑跳、翻滾與探索動作可能性，且週一到週日都有開課，對親子家庭來說，時間安排上非常彈性。

飛奇兒 FlyKids。圖／飛奇兒 FlyKids 提供

FlyKids 最大特色在於依照不同年齡與發展階段規劃課程內容，像是 1 歲 10 個月至 3 歲的幼兒課程需由家長陪同，透過親子互動方式進行環式體能與感覺統合訓練；3 至 6 歲則進入基礎體操課程，循序漸進接觸地板、單槓、彈簧床與平衡木等項目；6 歲以上則可依能力挑戰進階課程，進一步培養身體控制、計畫能力與面對挑戰的勇氣，所以不管家裡孩子是幾歲，都能在這找到適合的體操課程。

館內教練皆具體育相關背景，並接受超過 200 小時專業培訓與認證，不僅重視動作指導與安全，更會觀察每位孩子的情緒與學習狀態，適時調整教學方式；實際上課時，教練也都能透過活潑有趣的帶領方式，讓慢熱的孩子逐漸融入團體，也讓精力旺盛的孩子充分釋放能量，在歡樂氣氛中培養運動習慣與自信心，館內教室也都設置了大片落地窗，讓家長能隨時觀察孩子的學習過程，見證每一次成長與突破！

3.小紅花藝文工廠｜親子手作

🏠 地址：台北市信義區永吉路200巷36號3樓

⏰ 營業時間： 14:00–20:00；週末 13:00–19:00（預約制）

如果你家孩子是比較喜歡靜態活動、美術創作、動手做的類型，親子手作相對來說就更適合你們！相較於運動型活動能消耗體力，手作課程則更著重創造力，不僅能培養美感與手眼協調能力，也能從完成作品的過程中獲得成就感，並共同創造一份能帶回家的回憶！

小紅花藝文工廠。圖／小紅花藝文工廠提供

位於台北信義區、鄰近捷運永春站的小紅花藝文工廠，是一間充滿藝術氛圍的多元手作教室，也是許多親子家庭假日安排室內活動的人氣選擇，除了 Tufting 手作地毯課程外，還能製作地毯杯墊、抱枕、包包等作品，並提供銀黏土戒指、香氛蠟燭、流體藝術與毛根花等多樣化課程，讓不同年齡層的孩子都能找到符合自己興趣的創作體驗。

教室空間寬敞明亮，可容納 20 人以上同時上課，即使是多個親子家庭一起來體驗，也完全沒有問題！課程採個別指導方式進行，老師也會即時提供協助，從圖案挑選、色彩搭配到實際操作都能獲得完整引導；以最受歡迎的 Tufting 地毯課程為例，老師會細心說明簇絨槍操作方式、毛線密度控制與修剪技巧，即使是第一次接觸手作的新手，也能順利完成專屬作品。

小紅花提供高度自由的創作空間，從卡通角色、可愛動物到個人設計圖案都能客製化製作，若家中有不同年齡層的孩子，也能依照興趣選擇不同課程，不必全家只能參加同一項體驗，對於親子家庭來說自由度更高，如果你也想找一個能讓孩子靜下心來，專注藝術創作，且有專業人士從旁協助指導的空間，小紅花藝文工廠絕對是兼具趣味與教育意義的選擇！

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