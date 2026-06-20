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週末遛娃沒想法？推薦 3 種室內放電好選擇，小孩回家倒頭就睡！

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖／角攀岩、小紅花藝文工廠提供
圖／角攀岩、小紅花藝文工廠提供

還在煩惱假日要帶孩子去哪裡放電嗎？比起單純逛百貨公司或遊樂場，更想要安排兼具趣味與學習價值的親子室內活動嗎？媽媽爸爸們不用煩惱啦！七分之二的探索這次特別精選 3 間適合親子同樂的室內活動空間，無論是訓練專注力與解決問題能力的攀岩、培養協調性與體能發展的兒童體操，或是激發創造力與美感的手作課程，都能讓孩子在玩樂中學習，同時創造珍貴的親子互動時光。

不論遇到下雨天、炎熱夏季或寒流來襲，從動態放電到靜態創作一次網羅，依照孩子不同的興趣與個性，都能找到最適合的週末親子行程！

1.角攀岩｜室內攀岩

🏠 地址：台北市中山區新生北路一段86號

⏰ 營業時間：10:00-23:00；週末 09:00-21:00

近年越來越多家長開始帶孩子接觸室內攀岩，不只是因為能消耗體力，更因為攀岩是一項可以同時訓練孩子身體協調、專注力與問題解決能力的運動！家長除了從旁鼓勵外，更可以一起挑戰路線，在互動中建立共同目標與成就感，特別適合喜歡挑戰、探索與運動的家庭。

位於台北市中心的角攀岩館（CORNER Bouldering Gym），以精緻舒適的空間設計與友善新手的規劃聞名，場館採用與東京奧運抱石賽相同的無主螺絲孔岩牆設計，讓路線變化更加多元，也擴大了可攀爬範圍。

角攀岩。圖／角攀岩提供
角攀岩。圖／角攀岩提供

為了降低初學者的心理壓力，角攀岩館特別設計獨家下攀點，透過醒目的金色箭頭引導攀爬者安全下撤；如果孩子剛開始接觸攀岩，或是對於高度有恐懼感的話，角攀岩的嵌入式抱石墊設計，有效減少了地面高低落差，讓孩子上下場更加安全，其中中山店的大面平衡牆高度也比較低，特別適合第一次接觸攀岩、較害怕高度的兒童孩子入場。

角攀岩館目前擁有華山與中山兩間分店，會員與票券可跨館通用，兩館合計超過百條攀爬路線，並採兩週一次的定期換線制度，讓每次造訪都能體驗不同挑戰，孩子也不會感到無聊！館方也提供新手體驗課程，體驗後還可獲得一次免費入場機會，鼓勵孩子在課程結束後持續練習，培養運動習慣與自信心，是週末孩子、家長一起放電的好選擇！

2.飛奇兒 FlyKids｜兒童體操

🏠 地址：新北市永和區中和路499號2樓之1

⏰ 營業時間：10:00–20:00；週末 09:00–18:00

如果是想幫孩子建立接觸運動的第一步，兒童體操其實非常適合適合當作入門選項！透過跑、跳、翻滾與平衡等基礎動作訓練，不僅能提升協調性與肌力，也有助於感覺統合與身體控制能力發展，特別適合學齡前幼兒、運動初學者，以及希望培養長期運動習慣的親子家庭。

飛奇兒體操教學系統 FlyKids 是全台知名的兒童體操品牌，在雙北與台中設有多間分館，提供從幼兒、兒童到成人的完整體操課程，館內教室面積普遍超過百坪，全面鋪設無毒 PE 軟性地墊，器材也包覆防撞泡棉，讓孩子能在安全環境中自在跑跳、翻滾與探索動作可能性，且週一到週日都有開課，對親子家庭來說，時間安排上非常彈性。

飛奇兒 FlyKids。圖／飛奇兒 FlyKids 提供
飛奇兒 FlyKids。圖／飛奇兒 FlyKids 提供

FlyKids 最大特色在於依照不同年齡與發展階段規劃課程內容，像是 1 歲 10 個月至 3 歲的幼兒課程需由家長陪同，透過親子互動方式進行環式體能與感覺統合訓練；3 至 6 歲則進入基礎體操課程，循序漸進接觸地板、單槓、彈簧床與平衡木等項目；6 歲以上則可依能力挑戰進階課程，進一步培養身體控制、計畫能力與面對挑戰的勇氣，所以不管家裡孩子是幾歲，都能在這找到適合的體操課程。

館內教練皆具體育相關背景，並接受超過 200 小時專業培訓與認證，不僅重視動作指導與安全，更會觀察每位孩子的情緒與學習狀態，適時調整教學方式；實際上課時，教練也都能透過活潑有趣的帶領方式，讓慢熱的孩子逐漸融入團體，也讓精力旺盛的孩子充分釋放能量，在歡樂氣氛中培養運動習慣與自信心，館內教室也都設置了大片落地窗，讓家長能隨時觀察孩子的學習過程，見證每一次成長與突破！

3.小紅花藝文工廠｜親子手作

🏠 地址：台北市信義區永吉路200巷36號3樓

⏰ 營業時間： 14:00–20:00；週末 13:00–19:00（預約制）

如果你家孩子是比較喜歡靜態活動、美術創作、動手做的類型，親子手作相對來說就更適合你們！相較於運動型活動能消耗體力，手作課程則更著重創造力，不僅能培養美感與手眼協調能力，也能從完成作品的過程中獲得成就感，並共同創造一份能帶回家的回憶！

小紅花藝文工廠。圖／小紅花藝文工廠提供
小紅花藝文工廠。圖／小紅花藝文工廠提供

位於台北信義區、鄰近捷運永春站的小紅花藝文工廠，是一間充滿藝術氛圍的多元手作教室，也是許多親子家庭假日安排室內活動的人氣選擇，除了 Tufting 手作地毯課程外，還能製作地毯杯墊、抱枕、包包等作品，並提供銀黏土戒指、香氛蠟燭、流體藝術與毛根花等多樣化課程，讓不同年齡層的孩子都能找到符合自己興趣的創作體驗。

教室空間寬敞明亮，可容納 20 人以上同時上課，即使是多個親子家庭一起來體驗，也完全沒有問題！課程採個別指導方式進行，老師也會即時提供協助，從圖案挑選、色彩搭配到實際操作都能獲得完整引導；以最受歡迎的 Tufting 地毯課程為例，老師會細心說明簇絨槍操作方式、毛線密度控制與修剪技巧，即使是第一次接觸手作的新手，也能順利完成專屬作品。

小紅花提供高度自由的創作空間，從卡通角色、可愛動物到個人設計圖案都能客製化製作，若家中有不同年齡層的孩子，也能依照興趣選擇不同課程，不必全家只能參加同一項體驗，對於親子家庭來說自由度更高，如果你也想找一個能讓孩子靜下心來，專注藝術創作，且有專業人士從旁協助指導的空間，小紅花藝文工廠絕對是兼具趣味與教育意義的選擇！

延伸閱讀>>台北親子手作推薦｜兒童也能參與動手做！精選 10 間台北親子 DIY 體驗課程

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臺北典藏植物園展出「端午驅邪香草植物區」 體驗傳統民俗與自然的文化連結

【旅奇傳媒/編輯部報導】端午節到來，天氣漸漸轉為濕熱，正是各種草本植物蓬勃生長的季節。為了讓市民朋友歡慶傳統佳節，「臺北典藏植物園」特別選在6月期間，於園區入口處佈置了各種不同的香草植物。 這次展示特別找來端午傳統習俗中最具代表性的四種驅邪與防蚊植物－艾草、香茅、菖蒲與抹草。園方希望透過這場與日常節慶緊密相連的植物展出，讓每一位在仲夏時分踏入園區的訪客，都能在第一時間認識這些充滿故事的傳統香草植物，並透過觀察其自然的生長狀態，在生機盎然的節慶月裡，重新體驗傳統民俗與綠色大自然的深度連結。 展出的四種端午核心植物各具特色，在外型與氣味上都有好記的辨識小撇步。最常聽到的「艾草」，葉片帶有明顯的羽狀深裂，葉子背面也能看到一層細密的灰白色絨毛，用手輕輕揉碎葉片，就會散發出濃郁、帶有一點中藥感的草本香氣。 長得像芒草的「香茅」，葉片狹長且邊緣有些鋒利，通常是一整叢茂密地生長，葉子和莖部只要捏一捏，就會釋放出強烈的刺激香氣，在炎熱的夏天聞起來特別提神，同時也具有驅蚊防蟲的作用。 外型最特別的則是「菖蒲」，它的葉子筆直、顏色翠綠，長得很像一把綠色寶劍，也因為這種「劍形葉」的特徵，自古以來就被民間當

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