極致奢華體驗！絕不能錯過的台北頂級五星級酒店名單

【FunTime小編群】台北為台灣的中心城市，有許多一流的飯店，今天小編就要介紹數間台北的五星級飯店，高規格的環境、高品質的服務，最高等級的享受！既然平日上班都那麼辛苦了，偶爾也要慰勞一下自己～住一下些許星級酒店洗去生活的疲憊感，快跟著小編看下去吧！

台北五星級飯店｜快速導覽＋分類

台北五星級飯店怎麼選？以下4大區特色整理給你：

台北五星級飯店｜快速導覽＋分類

台北五星級飯店｜松山機場、台北小巨蛋附近

無論你是要商務出差趕飛機，還是專程來朝聖偶像的演唱會，建議住在松山機場與台北小巨蛋周邊！這一區最大的優勢就是交通機能極佳，多數飯店都緊鄰捷運文湖線（棕線），讓你無論是出入境還是嗨完演唱會後，都能用最快速度回房充飽電。

台北萬豪酒店

台北萬豪酒店。圖／agoda

台北萬豪酒店。圖／agoda

台北萬豪酒店。圖／agoda

台北萬豪酒店鄰近台北美麗華，交通非常方便，附近商場、便利商店都有，生活機能很不錯。台北萬豪酒店為萬豪國際飯店集團旗下的五星級飯店，每間房間的採光都很棒，部分房型還可以看到台北101與松山機場的飛機起降喔！而公共設施的部分包含露天恆溫游泳池、SPA、桑拿、健身房，空中游泳池一旁就是巨大的摩天輪，在這邊游泳真的很享受，萬豪飯店雖然走商務型五星飯店，但是也很有度假的氛圍啊！服務也很專業跟貼心，超級推薦！

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：台北市中山區樂群二路199號

附近景點：美麗華摩天輪走路約3分鐘、劍南山看夜景開車約5分鐘

台北五星級飯店｜台北101、東區周邊

對於渴望下樓就是市中心、想輕鬆逛街吃美食的人來說，住在台北101、信義商圈與東區街頭絕對是首選！此外，這附近也能讓你轉個彎就漫步到鄰近的松山文創園區與國父紀念館，在盡情血拼之餘，一秒切換時尚奢華與藝文慢活。

台北W飯店

台北W飯店。圖／agoda

台北W飯店。圖／agoda

台北W飯店。圖／agoda

台北W飯店就位在信義區黃金地段，提供8種房型，其中有4種房型（壯美客房、奇幻套房、驚喜套房、頂級驚喜套房）都可以看見101，交通位置非常方便，一出市府捷運站就到啦！台北W飯店為萬豪集團旗下飯店(CAT6等級)，是一家兼具潮流與奢華的時尚高級飯店，就算不下水也要去參觀一下露天泳池，有一種在喧囂城市裡一秒抵達世外桃源的放鬆感～另外還有健身房、舒壓室及三溫暖，小編也推薦大家午餐可以到紫艷中餐廳享用、晚上再去一下WooBAR，絕對滿意！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號

附近景點：信義區商圈步行約5分鐘、台北101步行約10分鐘

台北五星級飯店｜北投溫泉飯店

想要遠離城市喧囂、好好放鬆身心的溫泉愛好者，推薦入住北投的溫泉五星級飯店。飯店周邊不僅環繞著綠意盎然的北投公園，附近還有溫泉博物館與地熱谷等必訪景點喔～

日勝生加賀屋國際溫泉飯店

日勝生加賀屋國際溫泉飯店。圖／agoda

日勝生加賀屋國際溫泉飯店。圖／agoda

日勝生加賀屋國際溫泉飯店。圖／agoda

日勝生加賀屋國際溫泉飯店是間充滿日式風情的五星級溫泉住宿，提供多種房型包含風呂套房、園景套房、和式套房、和洋套房以及樓中樓套房等，如果只是想體驗一日泡湯，日勝生加賀屋國際溫泉飯店也有提供個人湯屋以及岩盤浴可以預約～而除了溫泉以外，飯店的自助式早餐以及日本會席料理也非常推薦給大家，喜歡泡溫泉的各位千萬別錯過！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：台北市北投區光明路236號

附近景點：北投溫泉博物館步行約2分鐘

台北五星級飯店｜捷運中山站周邊

想要朝聖現下年輕人最愛的潮流街頭嗎？那就直接入住心中山商圈吧！這裡不僅下樓就能逛文青感滿分的赤峰街與心中山線形公園，到了晚上，還能至鄰近的寧夏夜市品嘗美食，甚至要前往台北車站也超方便！

台北大倉久和大飯店

台北大倉久和大飯店。圖／agoda

台北大倉久和大飯店。圖／agoda

台北大倉久和大飯店。圖／agoda

台北大倉久和大飯店為日本大倉飯店集團旗下品牌，交通位置在南京東路上與中山北路交叉口，距離台北中山捷運站步行僅需3分鐘，交通便利，附近逛街、吃飯都方便，飯店附設停車場，不用擔心要在熱鬧的中山區找車位！台北大倉久和大飯店的大廳及房間內部走典雅風格，整體氛圍結合了歐式與日式風情，住過的都會愛上他們的房間，乾淨又溫馨。設施的部分包含頂樓露天溫水泳池、健身房、三溫暖等，相當完善喔！

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：台北市中山區南京東路一段9號

附近景點：中山商圈步行約3分鐘、華山文創園區開車約5分鐘

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