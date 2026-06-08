「北投溫泉一日遊」新玩法！泡湯搭配創意下午茶，豬血糕、紅龜粿化身法式甜點

炎炎夏日想來場輕旅行，不必遠離台北市區也能享受悠閒度假氛圍。位於北投溫泉區的北投麗禧溫泉酒店即日起至9月30日推出期間限定「春夏一日遊」專案，結合獨立湯屋或露天風呂體驗與特色下午茶，讓旅客在山林環繞的溫泉環境中放慢步調，享受半日療癒時光。雙人方案每組3,000元，平均每人1,500元即可體驗私人湯屋與午茶饗宴；單人旅客則可選擇露天風呂搭配下午茶方案，每人2,000元。

除了泡湯體驗外，最受矚目的莫過於全新推出的「桂花樹下午茶」。主廚以台灣人熟悉的街頭小吃與傳統糕點為靈感，透過法式甜點工藝重新演繹，將記憶中的台味化身為精緻餐點，兼具視覺美感與創意巧思，讓午後茶時光增添更多驚喜。

圖／業者提供

其中最具話題性的甜點之一，便是以夜市經典小吃為發想的「豬血糕」。外層以竹炭麵包粉打造仿真外觀，內餡則填入鮮蝦慕斯，搭配西班牙甜椒風味點綴，呈現熟悉又新穎的口感層次。另一款「紅龜粿」則化身開心果草莓蛋糕，融合苗栗大湖草莓果醬與橙花白豆沙，細緻風味中保留傳統糕點意象，成為下午茶盤中的亮眼焦點。

圖／業者提供

旅客可在飯店水岸茶屋悠閒入座，一邊欣賞北投山林景致，一邊品嚐結合台灣文化與法式美學的創意點心。從溫泉暖湯到精緻午茶，不僅滿足味蕾，也為忙碌生活留下一段難得的放鬆時光。對於想安排台北近郊輕旅行、情侶約會或犒賞自己的旅人而言，這場結合溫泉與下午茶的夏日小旅行，無疑是值得收藏的療癒選擇。

圖／業者提供

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」