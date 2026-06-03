快訊

影／受困頂樓！捷運蘆洲站對面17層建築工地火警 陸續救出5工人

王世堅建議「找鄭麗君任沈伯洋副市長衝票」 賴總統當場瞪大眼

用漂流木打造「城市動物園」！免費「綠廊特展」隱身SOGO忠孝館後方 朝聖「逼真動物木藝」打卡拿好禮

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／SOGO百貨粉專
圖／SOGO百貨粉專

用山海朽木打造「城市動物園」！SOGO忠孝館後方「綠廊特展」新登場，多個由漂流木創作成有大有小的動物木藝藏身其中，見證漂流木重生的魅力。

圖／SOGO百貨粉專
圖／SOGO百貨粉專

位於SOGO忠孝館後方瑠公綠廊的免費新特展《漂流木永續創藝》於即日起至7/30展出，集結了漂流木藝術家張弘欣的木藝作品，細膩地保留了木材原始的肌理與歲月裂痕，從較大型的馬、鹿與熊到小牛、藍腹鷴統統看得到，全都是由漂流木創作而成，個個栩栩如生，賦予漂流木全新生命與故事，讓綠廊公園搖身一變成為城市動物園。

圖／SOGO百貨粉專
圖／SOGO百貨粉專

圖／SOGO官網
圖／SOGO官網

同時，SOGO忠孝館同步推出特展打卡禮活動，第一波自即日起至6/22，只要和任一動物合照並打卡上傳FB或IG、標註「#SOGO忠孝 漂流木綠廊特展」，即可憑APP內快樂購卡至12F贈獎處兌換「伊藤園綠茶」兩瓶，限量600組、贈完為止。

而第二波則自7/6至7/12，活動規則與第一波相同，但打卡禮部分變為「侏儸紀世界購物袋 」乙個，限量400個、送完為止。活動期間每人／每APP帳號／每波限兌換一次，需親持手機兌換，不接受代領或翻拍／截圖兌換。活動詳情請見官網

漂流木永續創藝 綠廊特展

展覽期間：即日起～2026/7/30

展覽地點：SOGO忠孝後方瑠公綠廊

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

動物園 SOGO IG App 展覽 公園

相關新聞

用漂流木打造「城市動物園」！免費「綠廊特展」隱身SOGO忠孝館後方 朝聖「逼真動物木藝」打卡拿好禮

用山海朽木打造「城市動物園」！SOGO忠孝館後方「綠廊特展」新登場，多個由漂流木創作成有大有小的動物木藝藏身其中，見證漂流木重生的魅力。

「天母啤酒節」2026回歸了！限量招募開跑，20萬人朝聖微醺盛會，集結世界啤酒、美食與音樂嗨翻夏日

「2026天母啤酒節」將於明年7月18日至19日在天母運動公園舉行，主辦單位開始招募特色餐飲及精釀啤酒品牌，報名截止至6月11日。這場集結世界啤酒、美食與音樂的夏日盛會，吸引超過20萬人次參加，將帶來豐富的國際風味體驗。

當談戀愛還不需要已讀回覆時！最近，想來一場老派約會，到萬華準沒錯

如果最近想談一場老派戀愛，我會很推薦你去萬華，因為在這座總是慢半拍的老城裡，至今仍保留許多台灣老城區特有的生活感，它的不完美、不精緻，卻很真實，真實到連喜歡一個人的速度，好像都變慢了。

每天只開3小時！立法院美食「排隊意麵」 一週吃3次都不會膩的家常好味道

udn走跳美食／ PEKO の Simple Life 在台北搭捷運吃「正宗台南意麵」！每天只開3小時，在地人氣超高堪稱「立法院美食」，...

士林隱藏版「眷村麵食」！在地人激推 份量足「酢醬麵、蕃茄牛肉麵」是必點

udn走跳美食／ PEKO の Simple Life 眷村麵食推這家！不光是內用滿座，讓人甘願排隊等也要吃到的「王艇長酢醬麵」堪稱隱藏版士林美食，...

只知道廟口夜市就落伍了！ 「基隆散心秘境」大公開，搭火車就能到的超美海景

【FunTime小編群】大家對於基隆的印象是什麼呢？如果還只知道廟口夜市這個景點，那你可就落伍了！位於台灣北海岸的基隆，不僅有美味的道地小吃，所處的位置還擁有令人讚嘆的海景及自然景觀。FunTime小編要為大家推薦幾個基隆的私房景點，像是容軒步道、瑪陵坑溪、龍洞等等，一起來看看這些基隆景點吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。