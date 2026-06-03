用漂流木打造「城市動物園」！免費「綠廊特展」隱身SOGO忠孝館後方 朝聖「逼真動物木藝」打卡拿好禮

如果最近想談一場老派戀愛，我會很推薦你去萬華，因為在這座總是慢半拍的老城裡，至今仍保留許多台灣老城區特有的生活感，它的不完美、不精緻，卻很真實，真實到連喜歡一個人的速度，好像都變慢了。

2026-06-03 10:00