用漂流木打造「城市動物園」！免費「綠廊特展」隱身SOGO忠孝館後方 朝聖「逼真動物木藝」打卡拿好禮
用山海朽木打造「城市動物園」！SOGO忠孝館後方「綠廊特展」新登場，多個由漂流木創作成有大有小的動物木藝藏身其中，見證漂流木重生的魅力。
位於SOGO忠孝館後方瑠公綠廊的免費新特展《漂流木永續創藝》於即日起至7/30展出，集結了漂流木藝術家張弘欣的木藝作品，細膩地保留了木材原始的肌理與歲月裂痕，從較大型的馬、鹿與熊到小牛、藍腹鷴統統看得到，全都是由漂流木創作而成，個個栩栩如生，賦予漂流木全新生命與故事，讓綠廊公園搖身一變成為城市動物園。
同時，SOGO忠孝館同步推出特展打卡禮活動，第一波自即日起至6/22，只要和任一動物合照並打卡上傳FB或IG、標註「#SOGO忠孝 漂流木綠廊特展」，即可憑APP內快樂購卡至12F贈獎處兌換「伊藤園綠茶」兩瓶，限量600組、贈完為止。
而第二波則自7/6至7/12，活動規則與第一波相同，但打卡禮部分變為「侏儸紀世界購物袋 」乙個，限量400個、送完為止。活動期間每人／每APP帳號／每波限兌換一次，需親持手機兌換，不接受代領或翻拍／截圖兌換。活動詳情請見官網。
漂流木永續創藝 綠廊特展
展覽期間：即日起～2026/7/30
展覽地點：SOGO忠孝後方瑠公綠廊
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