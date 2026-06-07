走進淡水隱密綠境！ 邂逅鹿角蕨神獸、在森林玻璃屋享受愜意時光

【圖／文：曹憶雯】

沿著淡水山海之間的綠意路線前行，一場以「植物」為主角的療癒旅程正悄悄展開。從充滿鹿角蕨美學的晴花鹿苑開始，再延伸至兼具生態景觀與公共藝術的滬尾藝文休閒園區，最後在綠意環繞的淡水雲門星巴克停下腳步，喝一杯咖啡，讓春日美好與自然快樂連結。

第一站來到座落於新北淡水靜謐山林的「晴花鹿苑」，這裡是融合了綠色植栽與日式美學的世外桃源，處處可見職人對環境的呵護，漫步其間，挺拔的松柏、優美的山茶花與紫薇花，點綴四季不同風采。經營餐飲品牌的王國華，夢想打造一座日式庭園景觀餐廳，卻因為遇上疫情，意外與女兒Sabrina愛上鹿角蕨，「鹿角蕨型態可塑性極高，即便基因相同，也會因環境與養功技術，造就出截然不同的個體。」而這份療癒身心的興趣，隨後也轉化為品牌，並且秉持「一生懸命」的精神，將鹿角蕨從室內植栽昇華為生活美學藝術品。

▲充滿禪意的枯山水，象徵山水等意象。





在鹿苑之森邂逅六大神獸

鹿角蕨自18個原生品種起家，在泰國與台灣職人的悉心育種下，已綻放出上千種斑斕姿態 。目前引領潮流的是充滿靈氣的爪哇侏儒系列，包括珍妮、玉女、Nano、OMG、金童及細菌六款，憑藉獨特的美感與樣態，獲封「六大神獸」美譽，成為收藏家眼中的極品，更是晴花鹿苑的一大看點。

園區的大溫室「鹿苑之森」培育了不同品系的鹿角蕨，形態各異的葉片在光影之中層層排列、自在舒展，展現植物多樣而豐富的生命姿態，猶如一座立體植物展覽，置身其中，可以細細觀察每一片葉子的紋理與形態，認識每種鹿角蕨語言。

▲鹿角蕨的收集葉如盾牌可儲水養分，孢子葉如手負責光合作用。





從生活中開啟「養鹿」之旅

想開啟生活中的「養鹿」之旅卻無從下手？晴花鹿苑針對新手嚴選芽點健康、根系穩定且已上板養護一個月的優質植株，如「日本白普」、「SSFong」等，讓綠植生活變得簡單又迷人 。同時，六大神獸之一的「侏儒爪哇玉女孢子苗」，是容易上手的侏儒系列初入門者，養殖難易度適中；而鹿角蕨18種原生種之一的「女王鹿角蕨」，大型霸氣，整體養殖難度簡易，價位合理，也是「鹿」坑首選。

對於鹿角蕨藏家，鹿苑之森有一整面的極品是觀賞焦點，其中不乏藏家必收神獸，例如「侏儒珍妮」正側芽，白皙孢子葉如花綻放，帶有迷人勾爪，尺寸小巧且視覺層次豐富 ；以天使長Gabriel命名的「加百列」正側芽，型態有如「天使之翼」向兩側展開，葉面肥厚白皙，十分優美 。兩者售價皆破萬，卻是不能錯過的進階級收藏。

▲鹿苑之森展示稀有昂貴品系，讓遊客近距離觀賞。





植感體驗

鹿角蕨上板課程

在專業園藝師的指導下體驗「鹿角蕨上板課程」，從選擇植株與板材、鋪設水苔，到綁繩固定與完成作品，每個步驟都充分感受手作與自然的療癒力量。課程中也會介紹鹿角蕨的結構特徵、生長環境與日常養護方式，參加的學員不僅能完成一件植物作品，也能學會如何照顧鹿角蕨。

晴花饗宴品慢食

延續順應自然的理念，「晴花饗宴」餐廳擁有挑高的空間和大面積的落地窗，窗外就是日式庭園。豐富的餐飲選擇包括每日限量30份的「紅酒牛肉燴飯」與「豬排咖哩飯」主食，展現料理的原始純粹；沙拉類有「絲綢乳酪沙拉」及多款酪梨系列料理，體現「草木之初」的鮮活意象。

寓教於樂的導覽

晴花鹿苑推崇「少即是多」的減法生活，回歸純粹美學。在園藝導覽員的帶領下漫步園區，除了觀賞珍貴的羅漢松等植栽 ，還能欣賞充滿禪意的「枯山水」，這種透過岩石、白砂與苔蘚來象徵山、島與水流的造景，充滿禪意，也呼應「去繁就簡」的精神。此外，園區也是寵物友善空間，歡迎和家中的毛小孩一同入園，在春日微風中享受悠閒時光。





造訪美麗的綠化藝術園區

除了近距離感受植栽的手感美好，不妨順遊坐落於淡水河畔的滬尾藝文休閒園區，這裡不僅是建築節能的標竿，更是一座與自然共生的戶外美術館 。漫步園區，首先映入眼簾的是藝術家蒲浩明創作的《浮光掠影淡水河》，其流暢的不鏽鋼線條宛如龍影翻滾於水面，捕捉了淡水光影的轉瞬之美 ；周圍錯落著《小水滴》系列雕塑作品，馬卡龍繽紛色彩的水滴，透過擬人化的姿態傳達對天地的愛與感謝，讓人會心一笑 。整個園區同時是一座生態教育場域，高達八成的綠化率，讓園區獲得「鑽石級綠建築」標章，並透過生態廊道、香草區、蝴蝶區與甲蟲區等設計，營造多樣生態環境。

▲馬卡龍色調的《小水滴》雕塑，以擬人姿態傳達感謝。

▲位於滬尾藝文休閒園區的禮萊廣場結合文創與美食，展現城市綠洲的慢活風情。





森林咖啡屋愜意享受午後時光

接著來到鄰近知名雲門劇場，這座隱身於山頭綠蔭中的雲門星巴克門市，是一座與藝術氛圍完美共融的玻璃建築。門市設計呼應劇場的流線曲線，大片的落地窗將戶外繁茂的森林景觀引入室內，戶外的蓮花池上，佇立著雲門舞者羅曼菲女士的雕塑「旋的冥想」，陽光穿透樹梢灑落在挑高的木質空間內，營造一種寧靜藝文氣息。

這裡保留了開闊的綠地與戶外景觀，坐在露台座位區，可以一邊享受微風拂面，一邊俯瞰茂密綠林；室內空間簡潔優雅，與周邊的雲門劇場交織成淡水最美的人文風景線。無論是剛欣賞完精采演出，或是單純想遠離塵囂，這座被綠意包圍的咖啡殿堂，都能為植感旅程畫下最動人且充滿餘韻的句點。

▲大片落地窗引入繁茂綠林，挑高木質空間充滿人文氣息。

▲蓮花池畔佇立「旋的冥想」雕塑，紀念舞者羅曼菲女士。





景點資訊

晴花鹿苑

地址：新北市淡水區埤島里2鄰埤島6之15號

電話：02-2626-2300(餐飲)／0983-609-092(植栽)

時間：週三至週日10:00-18:00，免費導覽假日13:00、15:00各一場

網址：https://www.haruhanaplants.com/

票價：每人200元(可折抵園區咖啡廳消費，或折抵鹿角蕨與植栽商品)。鹿角蕨DIY上板體驗每人1,280元起(萌萌班700元)每週三至週五5人以上報名現場即開課，每週六、日下午場14:00、15:45定時開課

注意事項：餐飲區採現場候位，每天有固定時間的免費園區導覽，直接在餐廳報名集合





地址：新北市淡水區中正路一段2號

電話：02-2626-5222

網址：https://www.fabmall.com.tw/





地址：新北市淡水區中正路一段6巷32-1號（雲門劇場旁）

電話：02-2805-5247

時間：平日10:00-17:30、假日09:30-18:30