「天母啤酒節」2026回歸了！限量招募開跑，20萬人朝聖微醺盛會，集結世界啤酒、美食與音樂嗨翻夏日

台北夏季最具代表性的微醺盛典即將回歸！「2026天母啤酒節」宣布將於7月18日至19日在天母運動公園登場，主辦單位同步公開市集品牌限量招募計畫，即日起開放報名至6月11日中午12時截止，邀請全台特色餐飲、美食品牌及精釀啤酒業者共襄盛舉，打造結合美酒、美食與音樂演出的夏日嘉年華。

圖／業者提供與翻攝有趣市集臉書粉絲團

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

天母啤酒節近年已成為北台灣暑假熱門活動之一，2025年活動便吸引超過20萬人次湧入現場，集結約90家人氣美食攤位及37個啤酒品牌，規模堪稱全台指標級啤酒盛會。從國際精釀到台灣在地酒廠，搭配各式異國料理與街頭美食，讓民眾不用出國也能體驗環遊世界的味蕾之旅。

圖／業者提供與翻攝有趣市集臉書粉絲團

主辦單位表示，今年市集招募將以「世界的氣泡、舌尖的旅行、靈魂的伴侶、微醺的實驗」為主題，優先徵選各國特色啤酒、異國風味料理、人氣下酒菜及創意啤酒入菜品牌，包括職人串烤、特色炸物、酒香料理等皆有機會進駐。符合活動主題特色的品牌將優先錄取，最終入選名單預計於6月15日公布。

圖／業者提供與翻攝有趣市集臉書粉絲團

活動期間除了能大口品嚐來自日本、美國、德國、新加坡及荷蘭等國家的特色啤酒與美食外，現場也將安排音樂表演與休憩空間，營造專屬夏夜的微醺氛圍。主辦單位提醒，活動市集及舞台免費開放入場，但飲酒請適量，未滿18歲禁止飲酒，並切勿酒後駕車。想感受天母晚風與啤酒泡沫交織的夏日魅力，不妨提前把日期筆記起來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」