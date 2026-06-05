新北泰山隱藏版繡球花海！黎明步道「五彩花廊」綿延300公尺





坐落於新北市泰山區的黎明步道花園，是北部極具代表性的平地繡球花秘境。每到初夏，上千株繡球花沿著步道綻放，形成長達近300公尺的彩色花廊。這裡最大的魅力，在於不用上山、不用長途奔波，就能在都市裡欣賞被繡球花包圍的浪漫景色，也讓黎明步道成為近年相當受歡迎的免費賞花景點。





▲圖片來源：陳輝攝影





五彩花球層層綻放，走進被繡球花包圍的步道

黎明步道花園的繡球花色彩相當豐富，從粉紅、粉紫、湛藍到淡綠與純白，各種花色交錯綻放，形成極具層次感的花海景觀。沿著步道慢慢前進，密集飽滿的花球一路延伸，隨手拍都能拍出被花海包圍的畫面。由於步道兩側花況集中，也讓這裡成為許多人拍攝人物照與親子合影的人氣景點。





▲圖片來源：陳輝攝影





平坦步道超親民，長輩、親子與推車族都適合

黎明步道花園沿著大窠溪河堤興建，全線筆直且幾乎沒有坡度，步行單程約15至30分鐘即可輕鬆走完。因為路線平坦好走，不少家庭會帶著孩子、長輩或推車前來散步賞花。比起山區步道，這裡少了爬坡負擔，多了一份輕鬆自在，也讓賞花變成一件沒有壓力的日常小旅行。





▲圖片來源：陳輝攝影





花海來自志工多年努力，賞花也別忘了溫柔對待環境

這片繽紛花海的背後，其實是黎明里里長與數十位熱心志工多年來自掏腰包、一株株慢慢種植與維護的成果。來訪時，請務必走在步道上拍照，不踩踏花叢、不摘折花朵，也記得將垃圾自行帶走。由於現場沒有洗手間與攤販，建議事先準備飲水並先使用周邊設施。唯有共同珍惜，這條城市裡的夢幻花廊才能持續陪伴大家迎接每一年的繡球花季。





▲圖片來源：陳輝攝影





【黎明步道花園繡球花】

景點位置：新北市泰山區泰林路二段542巷（或522巷「麗池樂章」社區後方河堤步道）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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