精選 3 間台北畢業照拍攝評比，在畢業季留下最好的我們！

每年到了畢業季，除了忙著準備論文、口試和畢業典禮之外，最不能錯過的儀式感，大概就是拍一組屬於自己的畢業照了，像是替學生時光留下最後一個正式的句點的儀式感！不過現在的畢業照早已不再只是傳統證件式拍法，有些人希望拍出專業形象照，為未來求職提前準備，有些人則想結合科系特色、好友團拍，留下更有故事感的紀念，或是喜歡韓系、自然風格，讓畢業照更像一組專屬寫真的人。

因此七分之二的探索整理 3 間台北畢業照拍攝工作，不論你是想拍學士照、好友團拍，還是兼具求職用途的形象照，都能從中找到適合自己的畢業紀念方式，為學生時代留下最值得珍藏的一張照片！

1.演色

🏠 地址：台北市中正區羅斯福路二段50號1樓

⏰ 營業時間：09:00–12:30、13:30–18:00（週末公休）

演色

位於捷運古亭站附近的演色，是許多大學生拍攝畢業照與學士照的熱門選擇，除了提供畢業照拍攝服務外，也有學士服租借、文創禮品製作，以及相當少見的畢業領巾電繡姓名服務，讓畢業紀念更具專屬感與收藏價值！

演色的拍攝風格自然輕鬆，攝影師在拍攝過程中會主動引導表情與姿勢，即使平時不太習慣面對鏡頭，也能在沒有壓力的氛圍下完成拍攝，相較於其他制式化的學士照，這裡更重視每位學生的個人特色與科系背景，希望替畢業生留下真正有記憶點的作品。

最具特色的是店內準備了豐富的拍攝道具，涵蓋不同學院與科系需求，不論是理工、設計、教育、醫護或藝術相關科系，都能搭配專屬元素拍攝，讓照片更具故事感與辨識度，而不只是單純穿著學士服留影；由於地點鄰近多所學校，所以也成為許多學生拍攝畢業照的首選，對於希望留下與眾不同畢業紀念，或想拍出更有科系特色學士照的人來說，演色會是相當值得考慮的選擇！

2.好時有影 Golden Years

🏠 地址：台北市中山區南京東路一段10號4樓

⏰ 營業時間：10:00-18:30（預約制）

好時有影 Golden Years

好時有影位於捷運中山站附近，鄰近大倉久和飯店，交通便利，工作室空間寬敞明亮，設有休憩區、梳妝區、攝影棚與選片區，整體環境舒適輕鬆，這裡除了專業形象照外，也提供求職照、證件照與團體照等服務，其中最受歡迎的是價格親民的形象照方案，流程快速有效率、成品精緻，廣受許多人好評；這裡的畢業照方案，是以張數收費，在拍攝過程不會產生任何費用，僅以最後選擇的張數為準，價格透明，不管是個人還是團體都相當適合。

團隊妝髮師與攝影師經驗豐富，會協助調整表情與姿勢，降低拍照時的緊張感，精修照片約一週內交件，若有急件需求也可加價隔日取件，對於趕時間的人來說，是一大福音！

3.Qoopio 大研創意

🏠 地址：台北市文山區景美街1-2號

⏰ 營業時間：中山店 週一至週日12:00-21:00；景美店 週日至週四 12:00-21:00

大研創意

Qoopio 大研創意目前在台北設有中山店與景美店，服務項目相當多元，從韓式大頭貼、證件照、形象照，到情侶照、全家福與體態紀錄沙龍照皆有提供，若選擇妝髮方案，可直接素顏前往，由彩妝師根據需求客製造型，所以如果平常沒有化妝習慣，或是想要嘗試不同妝容風格的人，就可以加購彩妝師服務。

拍攝過程中，攝影師也會協助表情與肢體引導，讓畫面更自然，完成拍攝後可立即討論修圖方向，後續透過官方 LINE 校稿確認，完稿後電子檔直接寄送信箱，實體照片則可選擇郵寄或到店領取；大研創意有專門為學生推出的畢業袍拍攝方案，都享有近 $200 的學生優惠，完全是學生黨的福音！5 人以上一起團拍可以根據人數享最高 8.5 折，價格可以說是非常實惠！（優惠以大研創意官網公布為主）

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