道地的「泰式料理」只要銅板價 高CP值夯到用餐時段一位難求呀！

泰樂泰國料理是板橋一家道地的泰式料理餐廳，因為走平價路線，所以非常受到小資族歡迎，每到用餐時間都是大排長龍！老闆可是正港泰國人，各種道地的泰式料理，主食、涼拌小菜、炸物、美味湯品，大多數餐點都只要100元初，真的是佛到不行！想吃記得要早點來排隊呀～

泰樂泰國料理 位置

泰樂泰國料理位在板橋公園路的巷子裡，鄰近介壽公園，是一個鐵皮搭建，相當不起眼的位置。要不是看到網路介紹，壓根不知道這麼隱密的地方，有一家這麼夯的泰式料理餐廳！距離捷運府中站2號出口，走過來約8分鐘腳程，機車、汽車的話，介壽公園週邊都停車格。

泰樂泰國料理

地址：220新北市板橋區公園街52巷4號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00（週日公休）

每到用餐時間就是這麼多人，不用懷疑！

記得要先到店裡取號碼牌，人到齊才能入座，過號要重排，所以不能離開現場唷！

泰樂泰國料理 用餐環境

用餐環境不大，桌距也稍嫌擁擠，但這裡不是走舒適路線，是以餐點美味為主，還是有小小的佈置，在細節方面算挺用心的～

開放式廚房，內外場有7-8個工作人員，好像都是泰國人，所以料理應該是很道地的，難怪店內也有不少外籍客人！

泰樂沒有收服務費，餐具、調味料請自取。

泰樂泰國料理 價格

菜單放在門口，在排隊的時候，可以先劃單，節省時間。

品項有涼拌小菜、炸物、炒蔬菜、湯品、主食、飲品，價格都相當親民～

泰樂泰國料理 餐點品嚐

泰式奶茶

選用手標茶製作而成，點餐的時候不能調整甜度，但我覺得店家有把甜度降低，喝起來有茶感不會太甜膩，這杯很可以～

綠咖哩雞肉飯＋半熟蛋

微辣綠咖哩，根本白飯小偷！運用香茅草、檸檬葉、南薑、椰奶，具酸、甜、鹹、辣的綜合味感，風味十足的香料烹煮，米飯是選用香米，粒粒分明的口感，搭配軟嫩入味的雞肉，與香濃滑順、帶勁夠味的綠咖哩醬汁完美融合，層次豐富、爽口又開胃，口味道地，有滿滿的東南亞熱帶風情！

綠咖哩沒有附蛋，是我自己加點的，一定要這樣組合才夠邪惡呀～

紅咖哩炒雞肉飯（含半熟蛋）

紅咖哩色澤紅豔誘人帶點微辣滋味，但辣度其實較綠咖哩來得溫和，怕辣點這個可以，湯汁不是濃稠那種，但風味香醇厚實，後味十足。一旁是四季豆炒雞片，雞肉吃來軟嫩迷人，挺不錯！再拌入半熟蛋，更是讓人招架不住呀～

月亮蝦餅（半份）

我覺泰樂很棒的是，炸物有提供半份的選項，讓想吃卻小鳥胃朋友也能吃得很滿足！半份月亮蝦餅有4片，附上的是紫蘇梅醬，雖然不是很厚，但表皮酥脆，內餡口感彈牙，還不賴～

金錢蝦餅 (2入)

雖然叫蝦餅，但長得比較像蝦球，外表裹上麵包粉油炸，相當酥脆，內餡口感扎實，Q彈飽滿，味道鮮美，沾著紫蘇梅醬，酸酸甜甜，解膩又開胃！

檸香雞翅 (2隻）

雞翅本身沒什麼味道，檸香應該是指一旁附上的沾醬。雞翅看起來乾爽不會油，輕輕一撥就骨肉分離，搭配酸爽帶點辣的沾醬，吃起來很有南洋風味～

泰樂泰國料理的餐點平價又道地，真的算是高CP值的泰式料理！會讓人願意再回訪，如果夏天沒胃口，推薦大家可以來試試～

泰樂泰國料理

地址：220新北市板橋區公園街52巷4號

營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:00（週日公休）

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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