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士林夜市隱藏版美食！中藥行二代賣的「手作糯米腸」和「藥膳雞湯」

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

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士林夜市的大西路上，隱藏著一攤隱藏版美食，熟門熟路或是老顧客才知道的士林美食，位於中藥店前的小攤位，士林堃叔手作糯米腸是中藥行二代開的手作糯米腸和藥膳雞湯，不少人吃過都很推薦，看858則Google評論高達4.9分，就知道大家有多滿意了。

小小的攤位只賣糯米腸、大腸和雞湯，沒有太多品項，但生意很好；6點不到大腸就賣光了，前面一組點了最後的大腸，可惜。

士林堃叔手作糯米腸有兩款雞湯，元氣雞湯跟御膳雞湯都是使用自家中藥行的藥材所燉煮，兩款喝起來味道不同，但都是很清爽的路線。

士林夜市是許多國外遊客會造訪的景點，因此菜單上還特別加入英文和日文的介紹。

士林堃叔手作糯米腸內用只有約4~5個座位，相當稀少，所以內用需要有耐心等待座位，外帶就比較快。

和泰瑞點了兩份糯米腸，一份是75元，或是可以給預算請老闆切。

肥瘦且不規則形狀的糯米腸，光看就知道是純手工製作，包裹著大顆的花生，剖面超級誘人。

糯米腸的腸衣薄而嫩，一咬就斷完全不會像咬橡皮筋，糯米香氣足，軟糯飽滿，搭配花生增加不少香氣，單吃就很美味，另外敢吃辣的朋友記得要加辣，辣度高但是很香。

有自家中藥行的優勢，用中藥燉煮的雞湯也是這裡的人氣品項，元氣雞湯主要是人蔘、紅棗的味道，清爽但很甘甜，口感溫潤，雞翅的肉質軟綿入口即化，一點也不柴，吃完好吃的糯米腸後喝碗暖呼呼的雞湯，超棒的。下回來有機會再試試另一款御膳雞湯。

老闆相當和善，一人忙進忙出，不時詢問客人味道可以嗎？也因為都是手工製作所以量無法太多，當夜市正熱鬧時，這裡的餐點可能就已售罄，建議想吃要早點來，先來內用或外帶飽餐一頓後，再慢慢去逛夜市吧。

士林堃叔手作糯米腸

地址：臺北市士林區義信里大西路16號

時間：二 三 五 六 16:00-21:00

電話：0933-450-781

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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