乾煎小卷一級棒！ 近淡江大橋的隱藏版「貨櫃屋熱炒」 用餐時段一位難求 只能提早來卡位
udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅
淡水人的隱藏版美食，近淡江大橋的沙崙路上好熱鬧，餐廳美食日益漸多，但在地人吃的就是這家貨櫃屋快炒！用餐時段一位難求，無法訂位只能提早來卡位。
名副其實的貨櫃屋快炒，本身就是一個貨櫃屋，看起來平凡無奇，隱藏的美食讓大家趨之若鶩。
貨櫃屋快炒設有免費停車場，用餐超方便，不過車位不多，如果客滿可停在旁邊的宜舍停車場，收費比較便宜。
貨櫃屋快炒店內以大圓桌為主，戶外還有幾桌小桌，不少人都是呼朋引伴一票人來用餐，氣氛熱絡。
貨櫃屋快炒菜單，菜色不像大多數快炒店那麼多，但都是很經典的菜色，且貨櫃屋快炒店主打的是海鮮料理。
個人就是為了這道乾煎小卷而來，菜單上是時價，有預算考量的朋友可以先詢問下店家大約金額。
當天一盤四隻是390元，新鮮的小卷簡單煎不用過多調味就十分美味。
煎到恰恰的小卷超級香，鮮嫩鮮甜吃得出小卷的原汁原味，從小孩搶食的畫面就不難得知表現優異。
下飯的客家小炒自然也得來上一盤，油香醬氣十足，絕對是殺白飯的好幫手。
沙茶羊肉向來是我們家吃熱炒的常客，爽脆的空心菜搭配上有嚼勁的羊肉片，加點沙茶拌炒就是香。
小孩特別喜歡炒螺肉這道料理，脆脆的螺肉，拌炒九層塔的重口味，是一道稱職的下酒菜，也是一道很殺白飯的料理。
點盤清爽的高麗菜是必要的，可惜甜度上不高。
處理的很好的鹹蛋苦瓜，沒有明顯的苦味，鹹蛋的香氣恰如其分，整體來說相當不錯。
最後推薦的還有貨櫃屋快炒的椒鹽雞丁，雞丁炸的不僅不油膩，肉質超級軟嫩，很驚訝雞胸可以炸得如此鮮嫩多汁，超厲害。
貨櫃屋快炒的熱炒都很到位，海鮮類新鮮美味，待客和氣，不只在地居民還有不少人慕名而來，人氣非常高，用完餐後走出門聽到要等45分鐘，搭上淡江大橋啟用所帶來的人潮潮，只能說想吃請趁早來。
貨櫃屋快炒
地址：新北市淡水區油車里沙崙路97號
時間：日 一 四 五 六 11:00-20:00
電話：02-2805-2223
備註：11:00–13:30, 17:00–20:00
文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂
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