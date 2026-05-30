福隆國際沙雕藝術季熱情開幕 「繽紛浪潮．FULONG酷夏派對」打造繽紛夏日盛典

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026福隆國際沙雕藝術季」05/29在福隆盛大開幕，今年邁入第19屆，以「環球夏日沙雕派對」為主題，結合全球經典電影與動畫角色元素，打造兼具童趣、話題性與國際感的沙雕藝術展演。同時為優化福隆整體旅遊服務環境，也完成建置福隆停車場周邊友善無障礙步道系統及夜間光環境營造，提供更加安全、舒適且便利的遊憩空間。展期05/29-10/26每日08:00-19:00（假日至19:30）於福隆海水浴場盛大展開，一起來到福隆，感受最熱情繽紛的夏日氛圍。

▲「2026福隆國際沙雕藝術季」5/29於福隆盛大開幕。 圖：交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

開幕活動特別邀請「FOCASA 馬戲團」，攜手交通部觀光署吉祥物「喔熊」及東北角吉祥物「福氣龍」，共同編排主題演出「夏日虹光、海陸尋寶大冒險」，結合馬戲互動與舞台演出，透過海洋與陸地冒險故事，帶領現場觀眾展開充滿童趣與驚喜的夏日旅程，為活動揭開精彩序幕。

「福隆國際沙雕藝術季」多年來已成為臺灣夏季代表性觀光品牌之一，今年除精彩沙雕展覽外，更進一步導入整體策展思維，結合辦理系列主題活動。

為提升遊客到訪的體驗內涵，東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）搭配地方特色以「繽紛浪潮．FULONG 酷夏派對」串聯四大主題月份活動，從5至6月「冰封覺醒：福氣龍夏日出凍」、7月「橘白狂潮：馬卡龍沙灘趴」、8月「浪花雙龍會：極限水戰黑色夏趴」，到9月「粉色軌跡：極點慢旅自主騎乘」，透過多元主題活動持續延伸福隆夏日觀光熱潮。

▲以全球經典電影與動畫角色元素創作的沙雕藝術。 圖：交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

此外，為打造更友善且具永續性的海岸旅遊環境，今年特別完成福隆停車場周邊友善步道改善工程，強化無障礙通行動線及步行舒適性，提升親子、銀髮族及行動不便旅客的遊憩便利性。

另配合夜間光環境營造正式啟用，透過柔和燈光設計串聯周邊空間，不僅提升夜間步行安全，也營造更具層次感與浪漫氛圍的濱海景觀，帶動夜間停留與消費，進一步拓展福隆夜經濟與觀光體驗。

▲福隆是熱門旅遊地點，每年夏季的「福隆國際沙雕藝術季」更令人引頸期待。 圖：交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

本次活動也串聯地方商圈、特色店家、自行車旅遊及周邊觀光遊程，希望「福隆國際沙雕藝術季」成為串聯地方產業、在地文化與觀光旅遊的重要平台，帶領更多旅客走進街區、走入海岸，深入感受東北角獨有的山海魅力與生活風景。

今年夏天，福隆將以最熱情的沙雕藝術、最繽紛的海岸氛圍與最豐富的系列活動，陪伴民眾度過難忘的盛夏時光。更多活動資訊，請參閱「東北角觀光資訊網」及「東北角之友」Facebook 粉絲專頁。

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