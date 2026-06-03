當談戀愛還不需要已讀回覆時！最近，想來一場老派約會，到萬華準沒錯

以前的人，到底是怎麼談戀愛的呢？

沒有LINE已讀、沒有IG限時動態，也沒有隨時跳出的通知聲。

約會時，注意力只會留在對方身上；一起走路、一起等紅燈、一起吃一碗熱湯，甚至只是肩並肩坐著發呆，好像都能變成某種很深刻的記憶。

而萬華，就是現在少數還保有這種「老派戀愛感」的地方。

從蜂大咖啡開始

這間創立於1956年的老咖啡館，是許多五、六年級生青春記憶的一部分，推開門後，厚重咖啡香幾乎立刻撲上來，深色木頭桌椅、老式吊燈、穿制服的店員，還有角落那台不停運作的烘豆機，都讓人感覺時間過得特別慢。

以前很多人會專程來蜂大吃早餐約會。

一份傳統日式早餐：火腿、荷包蛋、厚片吐司，再配上一杯深烘焙熱咖啡。沒有華麗擺盤，也不是現在流行的網美早午餐，但那種安靜坐著聊天的氣氛，反而很難被取代。

而老台北人來蜂大，幾乎都知道還有另一個重點：核桃酥。老師傅手工製作的老派港式糕點，外層酥鬆，裡頭帶著濃厚堅果香氣，據說不少香港旅客甚至會專程飛來台北買，某種程度上，它早就不只是甜點，而是一種「以前的味道」。

接著，真正懂萬華約會的人，通常都知道，下一站，該去哪裡。

萬華相當知名的蜂大咖啡。

來一份蜂大咖啡的老派早餐吧！

西門紅樓

從西門紅樓開始散步，嗯，真的是很多老台北人共同的約會回憶。

這棟1908年落成的八角紅磚建築，曾經是市場、劇場，也是台灣西區最熱鬧的娛樂中心，以前的人來這裡，不只是看戲，更像是一種盛裝赴約。男生穿襯衫皮鞋，女生特地整理頭髮，電影散場後，人潮再慢慢散進成都路、康定路一帶吃宵夜，整個西門町像一座深夜不打烊的戀愛舞台。

如今，紅樓雖不再是當年的劇院，但週末市集依舊熱鬧。

很多年輕創作者在這裡擺攤，販售手工飾品、老物件、底片相機與復古海報，特別有趣的是，萬華從來不急著把「老」這件事藏起來，它甚至有點驕傲，牆壁斑駁就讓它斑駁，招牌褪色也不重新翻修，因為這些歲月感，本來就是萬華最迷人的地方。

如今的西門紅樓，仍是許多人約會一定會走過來晃晃的地方。

台北東一排骨總店

位於中山堂旁的台北東一排骨總店，直到現在都還保留著一種很難被取代的老派氣氛，走上二樓的瞬間，水晶吊燈、紅色絨布椅、木質吧台與那卡西風格裝潢，讓人有種誤闖1970年代台北舞廳的錯覺。

這家創立於1971年的老店，以排骨飯聞名，卻更像一座保留老台北人集體記憶的時光餐廳。

台北東一排骨總店總是人潮滿滿。

約會的時候，也不妨觀察看看對方願不願意把最好吃的那一口，分給你！

湯姆熊歡樂世界 金萬年加盟店

很多七、八年級生共同的青春記憶，是在萬年大樓裡。

像是 湯姆熊歡樂世界 金萬年加盟店。在那個年代，男生假裝很會玩籃球機，女生站在旁邊幫忙拿外套；有人練太鼓達人，有人夾娃娃夾到不肯回家。乎近乎遠的曖昧感，好像總是在投籃機倒數聲、賽車機引擎聲與代幣碰撞聲裡慢慢發生。

直到現在，搭手扶梯上五樓時，還是能看到許多人在這裡約會。

就算長大了，萬年大樓仍在販售著所有年輕階段最想買的那些！

每次走上湯姆熊歡樂世界，就像走入另一個時空。

走幾條窄巷

萬華的浪漫，也藏在巷弄裡。

華西街、廣州街、梧州街一帶，至今仍保留許多台灣老城區特有的生活感，霓虹燈閃著微微紅光，路邊有人在切鵝肉、炒鱔魚、排骨湯，甚至無名早餐店都還亮著燈。這裡的巷子不大，騎樓不新，很多店甚至還保留著上一個年代的招牌字體，紅色壓克力燈箱、手寫菜單、泛黃玻璃窗，彷彿一不小心，就走進爸媽年輕時候的台北。

而且，當你仔細觀察，才會發現其實現在很多人開始重新喜歡這種地方。

或許是開始厭倦現在那種「邊約會邊滑手機」的節奏吧，反而愛上了它的不完美、不精緻，卻很真實。畢竟，真正迷人的約會，從來不是去多昂貴的地方；而是你終於願意，把時間留給眼前的人。

你有算過自己走過萬華幾條窄巷嗎？

最近，最近的你們，也想來一場老派約會，談一場老派戀愛，我會很推薦你去萬華，因為在這座總是慢半拍的老城裡，連喜歡一個人的速度，好像都變慢了。

延伸閱讀>>CJ夫人官網

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