眾所期待！「台灣部落觀光嘉年華」6／26盛大登場 把「原味漫旅」搬進台北車站

【旅奇傳媒/編輯部報導】備受全台遊客期待的年度文化盛事「2026台灣部落觀光嘉年華」，今年將於06/26（五）-06/28（日）於台北車站一樓中庭廣場盛大舉辦。本屆以「原味漫旅」為主題，匯集交通部觀光署轄下七大國家風景區管理處，聯手文化部、農業部、內政部、勞動部、原住民族委員會等多個跨部會單位，將部落最純粹的文化底蘊搬進交通樞紐，邀請民眾近距離領略原住民的時尚生活美學與餐桌故事。

▲「2026台灣部落觀光嘉年華」視覺海報。 圖：優集創意／提供

從餐桌到工藝，全方位沉浸部落魅力

交通部觀光署黃勢芳副署長表示，自觀光署推動部落觀光以來，從基礎建設到國內外的行銷，是透過相關部會及各部落的協助才有今日的豐碩成績，而不論是利用部落在地素材製作的各式器具，或是不同原民族群風味的特色餐食，都是台灣觀光最具代表性、獨特性的亮點。今年度第13屆的台灣部落觀光嘉年華活動以「原味漫旅」為主題，是向國內、外推廣台灣部落文化，並展示部落觀光推動成果的最佳舞台，希望邀請遊客以舌尖與部落文化對談，體驗原鄉風土人情，感受台灣原住民族承繼祖先傳統、時尚創新的生活智慧，與充滿美學精神的部落餐桌遊程。

為了讓民眾深刻感受部落原味，活動期間規劃5大主軸活動：「樂舞同樂」在歌聲音樂舞蹈中，領略部落文化的喜樂與活力；「DIY體驗」，讓遊客親自手作，把餐桌風景帶回家；「美食獵人」趣味猜猜猜，透過趣味遊戲了解部落食材、享受難得的好物快閃優惠；「趣味采食」親子遊戲等，節目滿檔、熱鬧非凡。

限量「部落食光」餐桌，7大部落美食品嚐（06/02開賣）

其中，06/27由七大國家風景區管理處聯合推出限量12席「部落食光－7 course部落餐桌」，讓遊客一次品嚐不同族群間、相同美味的料理，從阿里山達邦部落（鄒族）精品咖啡佐小米露「山嵐氣泡小米咖啡」餐前飲品；前菜則來自東海岸都歷部落（阿美族）提供交織出山海共生「都歷五味」；主餐則分別由日月潭伊達邵部落（邵族）湖泊食材油炸後外酥內嫩「山裡海香酥奇力魚」搭配台東縱谷永康部落（布農族）獵人便當「Savusavu（玉米飯）佐山豬肉小米釀香腸」的山海料理主食；湯品則由參山苗栗南庄瓦祿部落（賽夏族）提供由馬奧、香菇、竹筍、枸杞與紅藜麥熬煮「馬奧香菇雞湯」；餐後甜點來自茂林神山部落（魯凱族）「神山土芒果愛玉冰」作為結尾，在意猶未盡之餘，還可以拿到一份由公館部落（西拉雅族）準備驚喜外帶「葛鬱金奶酪」，讓遊客了解部落的文化傳承。

原遊券買500送100！電子支付加碼超值優惠

活動三天，現場設置詳細的部落遊程展示區，深入介紹好玩的部落遊程，參觀後還可進行「部落闖關」活動，達成任務即可參加「刮刮樂」抽獎，有機會獲得部落好禮，填問卷送 LINE POINT 10點等諸多驚喜。

此外，部落觀光嘉年華今年特別推出「電子支付購買原遊券套票，買5百送1百、加碼抽大獎」的限量超值大優惠，讓遊客逛部落好物市集買的更超值，開心體驗原住民族的好客與熱情。

好康一定要把握！「原遊券套票．買5百送1百」數量有限售完為止，歡迎預購登記，「DIY 體驗」熱門搶手，建議盡早報名以免向隅。今年新推出的「部落食光－7 course套餐」採預約制，需網路預約訂位。

想知道更多活動即時訊息，請上「台灣部落觀光嘉年華」Facebook 粉絲專頁查詢，隨時掌握第一手訊息。「2026台灣部落觀光嘉年華」／「原味漫旅」活動，邀請大家作伙來作部落客！

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