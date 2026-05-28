聽新聞
0:00 / 0:00
街頭就有黃金花雨！免跑中南部 台北「阿勃勒」浪漫盛開 「這些地方」都看得到
台北街頭黃金花雨！不只中南部有金黃「阿勃勒」盛開，台北的公園、街頭也都能見到，花穗垂落有如瀑布般，與陽光相映格外耀眼，免費賞花、打卡拍到飽。
初夏5、6月是「阿勃勒」盛開花期，除了中南部各處爭先綻放外，台北街頭也能輕鬆一賞黃金花瀑的美麗。目前，台北市多處阿勃勒已進入最佳觀賞期，公園包含上塔悠公園、下塔悠公園、美崙公園、克強公園以及北投區線形公園（石牌站以北區域）等都能輕鬆賞花。
近期花況最佳的，則是位於堤頂大道2段、長興街、福林路、中山北路等處的行道樹，可以觀賞到滿樹金黃與遍地花影交織的夏日風景。搭捷運賞花最推北投區線形公園，漫步在綠廊步道，抬頭即可瞧見串串花穗，花瓣隨風飄落就像一場浪滿「黃金雨」。
公園處特別推薦於清晨微光或夕陽餘暉灑落之際賞花，花串在光影交錯下閃閃發亮，同時也提醒，賞花時需留意周邊交通安全，共同維護舒適友善的賞花環境。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。