街頭就有黃金花雨！免跑中南部 台北「阿勃勒」浪漫盛開 「這些地方」都看得到

台北街頭黃金花雨！不只中南部有金黃「阿勃勒」盛開，台北的公園、街頭也都能見到，花穗垂落有如瀑布般，與陽光相映格外耀眼，免費賞花、打卡拍到飽。

上塔悠及下塔悠公園花串隨風搖曳。圖／北市政府工務局提供

圖／北市政府工務局提供

初夏5、6月是「阿勃勒」盛開花期，除了中南部各處爭先綻放外，台北街頭也能輕鬆一賞黃金花瀑的美麗。目前，台北市多處阿勃勒已進入最佳觀賞期，公園包含上塔悠公園、下塔悠公園、美崙公園、克強公園以及北投區線形公園（石牌站以北區域）等都能輕鬆賞花。

美崙公園。圖／北市政府工務局提供

克強公園。圖／北市政府工務局提供

線形公園阿勃勒。圖／北市政府工務局提供

近期花況最佳的，則是位於堤頂大道2段、長興街、福林路、中山北路等處的行道樹，可以觀賞到滿樹金黃與遍地花影交織的夏日風景。搭捷運賞花最推北投區線形公園，漫步在綠廊步道，抬頭即可瞧見串串花穗，花瓣隨風飄落就像一場浪滿「黃金雨」。

阿勃勒有黃金雨的美名。圖／北市政府工務局提供

福林路阿勃勒。圖／北市政府工務局提供

公園處特別推薦於清晨微光或夕陽餘暉灑落之際賞花，花串在光影交錯下閃閃發亮，同時也提醒，賞花時需留意周邊交通安全，共同維護舒適友善的賞花環境。

圖／北市政府工務局提供

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