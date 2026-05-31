「野柳石光夜訪女王」夜間地景美術館即將登場 6／1起線上預購

【旅奇傳媒/編輯部報導】由交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）主辦的「2026野柳石光夜訪女王」活動，將於06/28（日）-07/12（日）每日18:30-21:00於「野柳地質公園」登場。

北觀處日前於台北辦理活動記者會，現場運用全境式沉浸投影技術呈現「野柳雙后」奇景，在眾嘉賓參與下，宣告「野柳夜間地景美術館」藝術盛典正式啟動。 活動自06/01中午12:00起開放線上預購優惠票，邀請國內外旅客親臨體驗野柳夜間光影饗宴。

▲活動記者會現場呈現「野柳雙后」奇景。 圖：北觀處／提供

交通部觀光署表示，「野柳石光夜訪女王」品牌自2018年起推動至今，已列入本署臺灣觀光雙年曆國際級活動，透過野柳獨特自然地景與當代數位光影效果結合，營造夏夜浪漫氛圍。歷年活動更屢獲國際設計競賽大獎，包括「2026德國設計獎」傑出傳播設計/活動類優勝獎、「2025美國泰坦創新設計獎」活動創新類金獎等，在國際舞台上展現及高能見度及藝術價值。

▲沉浸式「夜間地景美術館」，透過燈區連結最具代表性的「女王頭」與新世代地標「俏皮公主」，展開跨時空跨世代對話。 圖：北觀處／提供

今年活動除邀請藝術家及在地學生共創外，首度與數位發展部數位產業署跨域合作，啟動「全民數位徵件計畫」，落實「人人都是策展人」的創藝理念。另外，為歡迎遠道而來的國際旅客，今年亦推出國際旅客限定活動，凡購票入場之國際旅客，憑護照即可現場兌換限量紀念品1份。期盼透過數位藝術活動，帶動「皇冠海岸」的地質特色、藝術文化、溫泉美食及在地伴手禮等周邊產業，共創在地夜經濟。

今年活動以「潮汐藝廊·雙后傳承」為主軸，將「野柳地質公園」打造為沉浸式「夜間地景美術館」，透過五大燈區連結最具代表性的「女王頭」與新世代地標「俏皮公主」，展開跨時空的跨世代對話。

展區從入口「潮汐藝廊」引領遊客走入夏夜展場；仿真區「星潮光境」結合藝術共創，展現仿真雙后的迷人面貌；俏皮公主區「公主的畫室」以岩壁為巨型畫布，投影「雙后傳承」動畫光雕秀，融合在地學童與藝術家的細膩筆觸，將自然地景轉化為動人的色彩敘事；儷影湖區「儷影幻境」以靜謐浪漫的沉浸氛圍，引導遊客前行至女王頭區「女王的畫布」，透過藝術大師的創意筆觸，勾勒女王跨越古今的獨特美學。

▲乘著夏夜晚風，親臨野柳地質公園體驗夜間光影饗宴。 圖：北觀處／提供

「2026野柳石光夜訪女王」活動06/28-07/12舉辦，為維護觀賞品質，採限量售票（每晚3,000張），每日分2時段（18:30及19:30）入場。票價包含平日票225元、假日票250元、敬老票（65歲以上）150元；12歲（含）以下孩童、身心障礙者本人及必要陪同者，憑有效證明文件免費入場。

活動限量優惠票（加贈特約商店100元電子抵用券1張，可用於周邊餐廳、溫泉住宿、伴手禮店家等）將於06/01中午12:00，於KKDAY、KLOOK、北北基好玩卡、雄獅旅遊、易遊網、ibon 等線上通路開放預購，數量有限贈完為止；敬老票（不分平假日）限於現場購買。

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