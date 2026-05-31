快訊

台南人潮眾多海安商圈餐廳火警濃煙漫天 消防派遣25車60人急救援

鄭麗文強調明天訪美要傳遞和平訊息、國民黨才是真正的朋友

蕭敬嚴、何元楷相爭落幕？何元楷成「提名同志」 陶威中爭取報准參選

「野柳石光夜訪女王」夜間地景美術館即將登場 6／1起線上預購

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「2026野柳石光夜訪女王」活動，06/28-07/12的晚間於野柳地質公園登場（歷年活動宣傳照）。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供
「2026野柳石光夜訪女王」活動，06/28-07/12的晚間於野柳地質公園登場（歷年活動宣傳照）。　圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】由交通部觀光北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）主辦的「2026野柳石光夜訪女王」活動，將於06/28（日）-07/12（日）每日18:30-21:00於「野柳地質公園」登場。

北觀處日前於台北辦理活動記者會，現場運用全境式沉浸投影技術呈現「野柳雙后」奇景，在眾嘉賓參與下，宣告「野柳夜間地景美術館」藝術盛典正式啟動。 活動自06/01中午12:00起開放線上預購優惠票，邀請國內外旅客親臨體驗野柳夜間光影饗宴。

▲活動記者會現場呈現「野柳雙后」奇景。　圖：北觀處／提供
▲活動記者會現場呈現「野柳雙后」奇景。　圖：北觀處／提供

交通部觀光署表示，「野柳石光夜訪女王」品牌自2018年起推動至今，已列入本署臺灣觀光雙年曆國際級活動，透過野柳獨特自然地景與當代數位光影效果結合，營造夏夜浪漫氛圍。歷年活動更屢獲國際設計競賽大獎，包括「2026德國設計獎」傑出傳播設計/活動類優勝獎、「2025美國泰坦創新設計獎」活動創新類金獎等，在國際舞台上展現及高能見度及藝術價值。

▲沉浸式「夜間地景美術館」，透過燈區連結最具代表性的「女王頭」與新世代地標「俏皮公主」，展開跨時空跨世代對話。　圖：北觀處／提供
▲沉浸式「夜間地景美術館」，透過燈區連結最具代表性的「女王頭」與新世代地標「俏皮公主」，展開跨時空跨世代對話。　圖：北觀處／提供

今年活動除邀請藝術家及在地學生共創外，首度與數位發展部數位產業署跨域合作，啟動「全民數位徵件計畫」，落實「人人都是策展人」的創藝理念。另外，為歡迎遠道而來的國際旅客，今年亦推出國際旅客限定活動，凡購票入場之國際旅客，憑護照即可現場兌換限量紀念品1份。期盼透過數位藝術活動，帶動「皇冠海岸」的地質特色、藝術文化、溫泉美食及在地伴手禮等周邊產業，共創在地夜經濟。

今年活動以「潮汐藝廊·雙后傳承」為主軸，將「野柳地質公園」打造為沉浸式「夜間地景美術館」，透過五大燈區連結最具代表性的「女王頭」與新世代地標「俏皮公主」，展開跨時空的跨世代對話。

展區從入口「潮汐藝廊」引領遊客走入夏夜展場；仿真區「星潮光境」結合藝術共創，展現仿真雙后的迷人面貌；俏皮公主區「公主的畫室」以岩壁為巨型畫布，投影「雙后傳承」動畫光雕秀，融合在地學童與藝術家的細膩筆觸，將自然地景轉化為動人的色彩敘事；儷影湖區「儷影幻境」以靜謐浪漫的沉浸氛圍，引導遊客前行至女王頭區「女王的畫布」，透過藝術大師的創意筆觸，勾勒女王跨越古今的獨特美學。

▲乘著夏夜晚風，親臨野柳地質公園體驗夜間光影饗宴。　圖：北觀處／提供
▲乘著夏夜晚風，親臨野柳地質公園體驗夜間光影饗宴。　圖：北觀處／提供

「2026野柳石光夜訪女王」活動06/28-07/12舉辦，為維護觀賞品質，採限量售票（每晚3,000張），每日分2時段（18:30及19:30）入場。票價包含平日票225元、假日票250元、敬老票（65歲以上）150元；12歲（含）以下孩童、身心障礙者本人及必要陪同者，憑有效證明文件免費入場。

活動限量優惠票（加贈特約商店100元電子抵用券1張，可用於周邊餐廳、溫泉住宿、伴手禮店家等）將於06/01中午12:00，於KKDAY、KLOOK、北北基好玩卡、雄獅旅遊、易遊網、ibon 等線上通路開放預購，數量有限贈完為止；敬老票（不分平假日）限於現場購買。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美術館 北海岸 觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

士林隱藏版「眷村麵食」！在地人激推 份量足「酢醬麵、蕃茄牛肉麵」是必點

udn走跳美食／ PEKO の Simple Life 眷村麵食推這家！不光是內用滿座，讓人甘願排隊等也要吃到的「王艇長酢醬麵」堪稱隱藏版士林美食，...

只知道廟口夜市就落伍了！ 「基隆散心秘境」大公開，搭火車就能到的超美海景

【FunTime小編群】大家對於基隆的印象是什麼呢？如果還只知道廟口夜市這個景點，那你可就落伍了！位於台灣北海岸的基隆，不僅有美味的道地小吃，所處的位置還擁有令人讚嘆的海景及自然景觀。FunTime小編要為大家推薦幾個基隆的私房景點，像是容軒步道、瑪陵坑溪、龍洞等等，一起來看看這些基隆景點吧！

街頭就有黃金花雨！免跑中南部 台北「阿勃勒」浪漫盛開 「這些地方」都看得到

台北街頭黃金花雨！不只中南部有金黃「阿勃勒」盛開，台北的公園、街頭也都能見到，花穗垂落有如瀑布般，...

新北親子放電新去處！宏匯廣場「150坪享樂園」一站暢玩 還有家長充電區

深耕親子家庭生活圈的宏匯廣場，將於5月28日正式引進佔地150坪的室內遊樂場「享樂園」，搶攻新北家庭客群市場，同時推出兒童會員入園最低499元起。

2026竹子湖繡球花季登場！　「花田樂章」交織視覺與聽覺的夏日饗宴

春末夏初之際，陽明山竹子湖迎來了最繽紛的繡球花季。2026年竹子湖繡球花季自5月22日起至6月21日止，今年延續「花田樂章」的浪漫主題，將整座山谷打造為大自然的音樂舞台，邀請民眾在山嵐微風中漫步花海，感受花卉與樂音交織的夏日盛典。

原來數位游牧的台北人，都在北海岸的海景咖啡廳，展開另一種的高效工作模式

北海岸這幾年的海景咖啡廳，也越來越像一種新型態的都市人避難所。 從淺水灣、三芝、石門一路到富貴角，越來越多海景咖啡廳，店內提供定 Wi-Fi 網路、插座、不限時空間，甚至刻意把座位距離拉開，不讓人感到壓迫與擁擠，有些店到了下午三點後，整間店甚至安靜得像共享辦公室，只剩下鍵盤敲擊聲、海浪聲與空氣裡淡淡的咖啡香。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。