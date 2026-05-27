2026竹子湖繡球花季登場！　「花田樂章」交織視覺與聽覺的夏日饗宴

【文：行遍天下，圖：台北市農會】

春末夏初之際，陽明山竹子湖迎來了最繽紛的繡球花季。2026年竹子湖繡球花季自5月22日起至6月21日止，今年延續「花田樂章」的浪漫主題，將整座山谷打造為大自然的音樂舞台，邀請民眾在山嵐微風中漫步花海，感受花卉與樂音交織的夏日盛典。





創意地景花藝展 7大農園打卡熱點吸睛

今年由7家農園共同打造IG打卡點地景花藝設計展，展現創意與在地特色。金質獎由名陽匍休閒農莊的《繡球花風鈴留聲機》獲得，該作展現精湛工藝，將重瓣繡球花化為留聲機喇叭，並結合互動式復古黑膠唱盤與自然素材風鈴，讓風聲轉化為動人旋律，深受評審青睞。

▲名陽匍休閒農莊《繡球花風鈴留聲機》

銀質獎則有兩位，大梯田花卉生態農園作品《花海與音符的練習曲》，以玻璃花屋為焦點，陽光灑落於大提琴與花卉間，充滿濃厚歐式庭園氛圍；迎春圃花園的作品《花海裡的那一段琴聲》，則以一台滿載父女情感的老鋼琴為主角，佇立於花叢中供遊客互動拍照，讓音樂記憶在花田裡溫馨流動。

▲迎春圃花園《花海裡的那一段琴聲》





巴島柑嬤店市集開張 限定郵戳與音樂會限時登場

5月22日至24日期間，北投區農會於海芋大道舉辦「巴島柑嬤店市集」，現場除了展售在地小農的精選農特產品，湖田實驗國小也共同參與，透過義賣為畢業旅行籌措經費。市集亦邀請山水手作工作坊進行皮雕工藝展售，並提供繡球花與海芋造型的皮革印花DIY體驗，讓民眾親手製作專屬紀念品。

為呼應音樂主題，5月23日與24日兩天將舉辦花田音樂會，讓現場充滿浪漫樂音。5月23日當天更攜手臺北郵局設立臨時郵局，限量發售海芋季與繡球花季個人化郵票，並提供限定郵戳供愛好者收藏。另外，在5月22至24日及6月7日，現場還推出「印卡讚」好康活動，遊客可免費列印2張精美相片，記錄最美瞬間。

▲繡球花綻放中





套裝遊程與假日免費導覽 深度體驗在地文化

為了讓旅客能深度體驗在地農業文化，北投區農會特別規劃「繽紛花田的歡樂樂章」套裝遊程，內容包含專業導覽解說、乾燥花壁飾DIY及傳統割稻飯體驗，滿10人即可組團成行。

▲傳統割稻飯體驗

▲乾燥花壁飾DIY

若想參與一般導覽，台北市農會於活動期間的每逢假日，皆提供免費的生態人文導覽服務。每日共有兩場次（上午10:30與下午2:00），統一由竹子湖入口停車場集合出發，路線涵蓋蓬萊米故事館、高家祠堂、水車寮步道、柳杉林與頂湖，由專業解說員帶領民眾深入探索竹子湖的歷史脈絡與產業轉型。





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