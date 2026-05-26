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原來數位游牧的台北人，都在北海岸的海景咖啡廳，展開另一種的高效工作模式

聯合新聞網／ CJ夫人
芝蘭公園海上觀景平台的夕陽時刻。
芝蘭公園海上觀景平台的夕陽時刻。

「最近，大家都跑去北海岸工作了？」

以前總以為，所謂數位游牧，應該是清邁、峇里島、曼谷，或東京藏前那種地方；

不過最近幾年，我總能發現一件很有意思的事情——越來越多台北人，正默默把「辦公室」搬到北海岸；不是度假或休憩，而是真的帶著電腦、開著Google Meet、坐在海景第一排，一邊改簡報、一邊回訊息、一邊等夕陽。

北海岸，不再只是周末放假才會去的地方。
北海岸，不再只是周末放假才會去的地方。

週三，從台北往淺水灣、三芝、石門方向的車流開始變多。

有些人背著後背包，有些人帶著筆電支架，有些人甚至熟練到連延長線、降噪耳機、行動網卡都準備好了，到了北海岸後，也不是急著拍照打卡，而是先問：

「今天哪間店人比較少？」

「哪間咖啡廳插座比較多？網路比較順？」

「哪裡下午陽光不會直曬螢幕？」

突然發現，這群人不是來玩，

他們是來換一個空間生活！

即使正在工作，也還能感受到海洋生命力。
即使正在工作，也還能感受到海洋生命力。

北海岸這幾年的海景咖啡廳，也越來越像一種新型態的都市人避難所。

有些人，可能一小時前，還在信義區高樓裡開會；一小時後，已經坐在北海岸的海景咖啡廳裡吹海風，從水泥牆切換成海平線，從捷運廣播換成浪聲，從影印機與鍵盤聲，換成咖啡機蒸氣與海鳥的叫聲。

從淺水灣、三芝、石門一路到富貴角，越來越多海景咖啡廳，店裡提供穩定 Wi-Fi 網路、插座、長時間不限時空間，甚至刻意把座位距離拉開，不讓人感到壓迫與擁擠，有些店到了下午三點後，整間店甚至安靜得像共享辦公室，只剩下鍵盤敲擊聲、海浪聲與空氣裡淡淡的咖啡香。

你覺得，哪個座位是你的辦公桌呢？
你覺得，哪個座位是你的辦公桌呢？

淺水灣推薦咖啡廳：我們在海邊

身為三芝有名的《Papa在三芝二店》，位於淡金公路的淺水灣一側，沒有招牌的低調作風，店內卻是座無虛席，有的人是自己來的在看書、也有的人搬了電腦來工作，但看著開心吃甜點配聊天的還是多數！

店內供應兩種套餐，A：手沖咖啡+任選手作甜點套餐450元、B：其他飲品+任選手作甜點套餐390元；戶外配上無邊際藍海景觀、隨風擺盪的盪鞦韆和風浪白噪音，室內則寬敞舒適，充滿溫暖木質家具和綠意植栽的工業裸感復古風格空間，無論選擇哪一區，都只有享受兩字！

我們在海邊的寬敞空間。
我們在海邊的寬敞空間。

我們在海邊的A套餐。
我們在海邊的A套餐。

石門推薦咖啡廳2：靠北邊叢山小

有貓、有咖啡、有私房家常美食的靠北邊叢山小，不位於鎮上或觀光景區，而是坐落在沿著淡金公路崩山口路段靠海的幾戶民宅其中之一。

庭院和門口前，就能看見許多布置漂流木、舊家具、縫製拼布組成的園地，屋內每一扇窗外都是無邊際海景、綠色植栽和飽和色彩畫作，活力奔放的生命力，讓人太喜歡！靠北邊叢山小供應每道餐點都覺得別有意思，不過今天是衝著小卷米粉而來，海味鮮甜濃郁的湯頭，配上Q彈有嚼勁米粉，一碗公共有6尾小卷（大概都伸手指一樣粗壯）的十足誠意，再加上獨享無敵海景，讓人時不時就會想要靠北地說我要再回來！

靠北邊叢山小的座位區前方，就是近在眼前的海岸線！
靠北邊叢山小的座位區前方，就是近在眼前的海岸線！

小卷米粉千萬別錯過！
小卷米粉千萬別錯過！

我後來很喜歡觀察北海岸海景咖啡廳裡的人。

有人對著海寫企劃案，有人戴耳機剪影片，有人在陽台講英文會議，還有人整個下午只是在修一份Excel，明明大家還是在工作，但整個人的狀態，卻和台北辦公大樓內的氣氛完全不同。

也許只有坐在海邊，看著無邊無際的海浪反覆拍打礁岸，才能短暫修復被通知訊息、會議邀請與永遠回不完的LINE所消耗過度的感官與大腦；更加療癒的是，光是等等工作結束後，就能立刻走下沙灘踏浪、曬太陽、看夕陽，整個工作效率變得都比平常更好。

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北海岸 咖啡廳 峇里島

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