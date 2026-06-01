每天只開3小時！立法院美食「排隊意麵」 一週吃3次都不會膩的家常好味道

在台北搭捷運吃「正宗台南意麵」！每天只開3小時，在地人氣超高堪稱「立法院美食」，傳言有不少立法委員也是它的座上賓，還有上班族一週光顧三天都不會膩。

正宗台南意麵 在哪裡

「正宗台南意麵」也有人叫它「鎮江街意麵」，開業超過20年，就位於立法院對面的鎮江街，鄰近捷運善導寺站，步行約莫6分鐘，跟著公司行號的工作日營業，只開平日中午，晚上沒有營業；這天會來是因為到外交部領事事務局辦護照，中午就直接在附近用餐。

正宗台南意麵（鎮江街意麵）

電話：02 2322 4918

地址：台北市中正區鎮江街7之1號

營業時間：平日 11:00–14:00

固定公休：星期六、日

正宗台南意麵 內用環境

「鎮江街意麵」內用空間沒有特別裝潢，但寬敞乾淨，可以同時容納非常多人，內用基本上都須和其他客人併桌，PEKO大概11點半到，約莫7成滿，12點初直接爆滿，只能用座無虛席來形容，晚來都得先在門口排隊。

正宗台南意麵菜單

這裡沒有紙本菜單，直接口頭跟工作人員點餐就可以，主食只有乾意麵、湯意麵跟魷魚羹麵，然後就是魷魚羹、貢丸湯、魚丸湯、綜合湯、燙青菜、油豆腐以及自助小菜。

除了現點現煮的燙青菜、油豆腐，其他小菜自取即可，醬料也是自己加，每盤25元。

正宗台南意麵推薦

乾意麵

意麵發源地在台南鹽水，台南意麵有加雞蛋，口感跟色澤都跟一般麵條不同，裡面加了不少肉燥跟豆芽菜，「正宗台南意麵」加的是偏瘦的肉燥，攪拌均勻才有味道，對PEKO來說這裡的意麵口感偏軟，味道是很樸實的家常味。

PEKO看隔壁客人意麵一上桌就加辣又加醋，也跟著添加，味道果然更好，跟著老客人吃準沒錯！

「鎮江街意麵」的小菜有豆干、海帶、花生小魚乾、皮蛋、皮蛋豆腐，PEKO就隨手拿了豆干跟海帶的綜合盤，25元的份量沒啥好挑剔的。

魷魚羹湯

本來以價格來說PEKO並沒有期待，35元的魷魚羹根本是回到過去，沒想到魷魚羹不只大塊，還蠻多塊的，難怪有網友分享晚來會吃不到，這CP值非常可以，湯頭勾芡適中，沒有不好喝，也沒有好喝到讓PEKO去續湯，就小吃店正常發揮的味道。

「正宗台南意麵」味道很家常，份量跟價格也合理，100元左右就能打發一餐，也難怪深受附近上班族的喜愛，每天中午都是滿到門口出現排隊人潮，如果剛好要到外交部領事事務局辦護照或立法院附近辦事，這家無名的鎮江街意麵會是不錯的選擇。

正宗台南意麵（鎮江街意麵）

電話：02 2322 4918

地址：台北市中正區鎮江街7之1號

營業時間：平日 11:00–14:00

固定公休：星期六、日

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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