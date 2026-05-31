士林隱藏版「眷村麵食」！在地人激推 份量足「酢醬麵、蕃茄牛肉麵」是必點

眷村麵食推這家！不光是內用滿座，讓人甘願排隊等也要吃到的「王艇長酢醬麵」堪稱隱藏版士林美食，在Google擁有4.4顆星、上千則評論，探店必吃最推酢醬麵、蕃茄牛肉麵與中藥滷味。

王艇長酢醬麵 在哪裡

「王艇長酢醬麵」位於士林前港街，靠近後港街的地方，從捷運劍潭站3號口走過來約莫5分鐘左右，跟士林夜市是反方向，營業時間分午餐、晚餐兩個時段，中間有休息。

王艇長酢醬麵

電話：(02)2883-9335

地址：台北市士林區前港街18號

營業時間：11:30~14:30；17:00~21:00

固定公休：星期四、星期六

在門口跟客人小孩玩的就是胖老闆（王玉山），但胖老闆不是王艇長（人形立牌），王艇長是胖老闆父親在部隊的職稱（成功隊小艇艇長），店名是用來感謝父親傳授山東家鄉的味道，別搞錯了哦！

王艇長酢醬麵 內用環境

走進店裡PEKO心想這店怎麼像是新開的，後來才知道「王艇長酢醬麵」有重新裝潢過，不僅明亮也很乾淨。

王艇長酢醬麵菜單

「王艇長酢醬麵」賣的是眷村麵食，早期還有水餃（現在只賣冷凍水餃），來到這大家都是一碗麵+一盤中藥滷味，麵條有寬麵（特色）跟細麵可選，還可加大（＋35元），最多人點的是酢醬麵跟番茄牛肉麵，中藥滷味的種類也不少，但門口的菜單上沒有，需要掃桌上的QRCode點餐才看得到。

「王艇長酢醬麵」雖只是一間小麵店，但非常跟得上時代，採手機QRCode點餐，LINEPay線上支付，PEKO就順便截圖讓大家參考中藥滷味的部分。（最新完整線上菜單）

醬料區正常會提供酸菜跟自製辣油，但這天因為是年前最後一天營業，加上PEKO又是晚上來用餐，所以酸菜已經沒了，超可惜！

王艇長酢醬麵推薦

山東醡醬麵

一開始看到醡醬麵一碗賣90元，心想也太貴了，但送上桌真的蠻大一碗，炸醬麵的拌醬給的蠻多的，色澤看起來就一副好吃樣，拌麵的時後濃郁的醬香撲鼻而來，豆乾丁很大一塊，招牌寬麵非常有咬勁，正常來說是搭配小黃瓜絲，但這天因為小黃瓜絲沒了，所以改成大陸妹，整體來說鹹香但不死鹹，嗜辣的朋友記得加「王艇長酢醬麵」自製的辣油，多了花椒香氣，風味更上一層樓。

中藥滷味

本以為「王艇長酢醬麵」賣的會是冷滷味，直到入口才發現有加熱過，這天點的豬血糕跟豆皮都在水準之上，沾點辣油更加分，倒是說是中藥滷味，但沒甚麼中藥的香氣。

王艇長酢醬麵

電話：(02)2883-9335

地址：台北市士林區前港街18號

營業時間：11:30~14:30；17:00~21:00

固定公休：星期四、星期六

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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