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只知道廟口夜市就落伍了！ 「基隆散心秘境」大公開，搭火車就能到的超美海景

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價

【FunTime小編群】大家對於基隆的印象是什麼呢？如果還只知道廟口夜市這個景點，那你可就落伍了！位於台灣北海岸的基隆，不僅有美味的道地小吃，所處的位置還擁有令人讚嘆的海景及自然景觀。FunTime小編要為大家推薦幾個基隆的私房景點，像是容軒步道、瑪陵坑溪、龍洞等等，一起來看看這些基隆景點吧！

正濱漁港。
正濱漁港。

正濱漁港

台版威尼斯怎麼拍都好看

正濱漁港。
正濱漁港。

正濱漁港的彩虹屋是基隆超熱門景點，拍起來以為來到了威尼斯～一排彩色房屋，搭配著停靠在岸邊的船隻，點綴在漁港中別有一番風味。現在不用到國外，台灣就有彩色小漁村囉！拍完小漁村就能到隔壁來個海鮮大餐，來到基隆怎麼能錯過鮮美的海鮮呢！

地址：基隆市中正區中正路545號面港

交通：搭乘101、102、109、205、802號公車至「正濱路口站」下車

時間：24小時

許梓桑古厝

許梓桑古厝。
許梓桑古厝。

距離廟口夜市不遠的「許梓桑古厝」是基隆的小祕境。這裡曾是日治時期區長的住所，現在已無人居住，建築也沒有過多維護。即使在歲月洗禮下也能看出當時中西風格融合的特色建築。走到古厝高處能欣賞市區的黃昏美景～如果你喜歡充滿歲月痕跡的老建築，這裡是非常愜意的私房景點！

小編小提醒：古厝沒有過多的維護，造訪時要多留意腳下

地址：基隆市仁愛區玉田里愛四路2巷15號

交通：搭乘火車至「三坑站下車」，步行15分鐘

時間：24小時

忘憂谷（望幽谷）

通往藍海的濱海步道

忘憂谷（望幽谷）。
忘憂谷（望幽谷）。

「望幽谷」也被稱為「忘憂谷」，意思是站在高處俯瞰綠色山谷使人「忘」卻所有煩「憂」，這裡是八斗子海濱公園觀景台下方綠油油的青翠谷地，這個V字型的山谷，除了有綠草如茵的景色，還可以遠眺漁船和基隆嶼，甚至到了夜晚，和九份的燈火相互照映，海灘上能夠欣賞到豆腐岩與海蝕地形等的地質景觀，是個令人心曠神怡的基隆景點。

地址：基隆市中正區八斗街

交通：搭乘103號公車至「八斗子站」下車，步行約20分鐘

時間：24小時

龍洞灣海洋公園

東北角的天然游泳池

龍洞灣海洋公園。
龍洞灣海洋公園。

喜愛水上活動的朋友，一定不能錯過「龍洞」這個景點。位於東北角風景區的「龍洞」一直是著名的潛水勝地，擁有清澈的海水和寧靜的海域，更有觀光局認可的「龍洞灣海洋公園」，不管是自由潛水或水肺潛水都能夠在這裡體驗；在距離岸邊約50公尺處有一座巨大岩石，和附近大大小小的礁岩形成一座天然游泳池，深度達數公尺，會怕的人可以租借救生衣，旁邊也有比較淺的兒童戲水池哦！和象鼻岩同樣位於新北市，但其實都距離基隆不遠，是到基隆遊玩時可以順道一遊的景點。

小編小提醒：以往龍洞盛行跳水，但是意外層出不窮，且附近有教練表示龍洞水域不夠深，其實並不適合跳水，大家還是浮潛就好啦～

地址：新北市貢寮區龍洞街63-8號

交通：搭乘791號公車至「龍洞站」

時間：4月至9月08:00-17:00（實際開園時間，請查看官方臉書

潮境公園

潮境公園。
潮境公園。

位於八斗子東側的「潮境公園」，有整片草地連接大海的無遮擋絕美海景。每到5月百合花綻放，美到讓人不知道要先看花還是看海！園區內看著遊客放風箏也非常療癒，很適合親子出遊。不過假日人潮多、停車位難求，建議搭乘大眾運輸前往，省下找車位的時間吹吹海風～

地址：202基隆市中正區長潭里北寧路369巷61號

交通：搭乘103號公車至「海科館站」下車，步行7分鐘

時間：24小時

延伸閱讀>>【2026基隆景點】不只廟口夜市！私房秘境TOP15大公開

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