新莊廟街老字號小吃攻略｜廟街百年老味道美食地圖：鹹光餅、臭豆腐、麵線一次收

走進新莊廟街，不只是逛老街，更像是走進一段還在呼吸的台灣歷史。本次行程以「老味道美食巡禮」為主軸，從百年糕餅、30年老攤，到在地人日常的銅板小吃，一路吃下來會發現，這裡的魅力不在華麗，而在於那些傳承數十年的味道與記憶。小編整理出這條最經典的新莊廟街吃法，一天吃好吃滿剛剛好！

新莊廟街美食｜老順香糕餅店：百年餅香的經典傳承

為什麼值得一訪？這裡藏著新莊最老的味道？

老順香糕餅店是新莊廟街的代表性老店之一，根本就是台灣人的貝果，走進店內就能聞到濃濃的烘焙香氣。招牌「鹹光餅」一袋只要50元，過去是戰時攜帶方便的糧食，甚至可以用繩子串著帶走。口感扎實帶勁，越嚼越香。也因為帶有濃厚歷史故事，吃起來不只是傳統點心，更像是在品嚐新莊老街的時代記憶。

圖/ReadyGo

另外不能錯過的是「全台最老鳳梨酥」，一顆只要16元，外型扁平像金牌，內餡真材實料、酸甜平衡，很適合當伴手禮。外皮酥香不乾口，咬下去帶點微黏的果肉口感，越吃越涮嘴。

圖/ReadyGo

景點資訊

地址：新北市新莊區新莊路341號

電話：02 2992 1639

營業時間：09:00–21:00

特色：百年老店、鹹光餅、傳統鳳梨酥

新莊廟街美食｜林記炭燒臭豆腐：30年隱藏版重口味

有什麼特別體驗？臭豆腐配蘋果居然超搭？

這間隱藏在廟街的30年老店，顛覆一般對臭豆腐的印象。招牌烤臭豆腐搭配鹹香藥膳烤肉醬，再加上新鮮蘋果切片，清爽解膩，意外非常搭。豆腐本體外酥內嫩，咬下去還帶點汁水，是那種會讓人驚艷的口感組合。

圖/ReadyGo

景點資訊

地址：新北市新莊區新莊路317-1號

電話：0939 331 229

營業時間：16:00–00:00

價格：約50–80元

特色：炭烤臭豆腐、蘋果搭配創新吃法

新莊廟街美食｜新莊廟街夜市潤餅捲：30年老攤銅板美食

為什麼會一口接一口？內餡豐富到停不下來？

這間30年老攤的潤餅捲，用料非常大方，一份65元卻塞滿滿。薄Q餅皮包著炸蛋酥、高麗菜、豆芽菜與豆干，多層次口感在嘴裡爆開。整體吃起來清爽不膩，是逛廟街中段最適合補充能量的一站。

圖/ReadyGo

景點資訊

地址：新北市新莊區新莊路218號

電話：0922 868 572

營業時間：16:00–21:30

價格：約65元

特色：皮薄Q彈、內餡豐富

新莊廟街美食｜38年大腸蚵仔麵線：古早味的靈魂一碗

有什麼必吃亮點？麵線＋甜不辣雙主角太滿足？

38年老店的大腸麵線，是廟街經典收尾。使用柴魚高湯熬煮，湯頭濃郁帶鮮，勾芡恰到好處。蚵仔新鮮、大腸Q彈有嚼勁。入口滑順不膩，尾韻帶著柴魚香氣，讓人一口接一口停不下來。

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另外必點甜不辣，配料超豐富：白蘿蔔、油豆腐、米血糕、小香腸、貢丸等，搭配甜麵醬非常道地。

整體口感鹹甜交織、軟Q有層次，每一口都吃得到滿滿古早味。

圖/ReadyGo

景點資訊

地址：新北市新莊區新莊路376號

電話：02 2202 5018

營業時間：10:00–20:30（週二、週三至20:00；週日09:30開始營業）

價格：約50–100元

特色：柴魚高湯麵線、配料豐富甜不辣

新莊廟街的魅力，不只在於美食選擇多，而是每一攤都藏著時間留下的味道。從百年老順香的鹹光餅、鳳梨酥，到林記炭燒臭豆腐的創意吃法，再一路吃到潤餅捲與38年大腸麵線，整趟像是在老街裡慢慢翻閱新莊的生活記憶。想找一條有故事、有銅板美食，又能感受在地人日常的路線，新莊廟街很適合收藏。

新莊廟街美食一日行程表

時間 行程規劃 14:30 抵達新莊站，步行前往新莊廟街 15:00 【老順香糕餅店】先吃鹹光餅＋鳳梨酥，順買伴手禮 15:40 沿著新莊廟街散步，拍老街招牌與廟街街景 16:20 【廟街潤餅捲】品嚐30年老攤，皮薄Q彈、用料豐富 17:10 【林記炭燒臭豆腐】吃炭烤臭豆腐，體驗蘋果搭配藥膳醬 18:00 【38年大腸麵線】綜合麵線＋甜不辣收尾 19:00 飯後散步消化，順遊新莊廟街周邊 19:30 結束新莊廟街美食一日遊

新莊廟街美食常見問題

新莊廟街幾點去最剛好？

建議下午4點後前往，攤位開始營業，人潮與選擇都最完整。

新莊廟街需要排隊嗎？

熱門店家如臭豆腐、麵線通常需要排隊，建議避開晚餐尖峰時段。

新莊廟街適合安排多久？

約2–3小時即可完整吃一輪，若加上周邊景點可安排半日或一日遊。

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