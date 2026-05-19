快訊

日本「牛角」陷關店潮！昔成功策略今成敗筆 燒肉店最強黑馬竄起

診所女清潔員身首分離亡 夫認屍心碎：妻子人很好「可退休但閒不下來」

老高與小茉不露臉再惹議…8周年取消直播 網狂猜：真的出事了？

聽新聞
0:00 / 0:00

全台唯一「開運招財貓寺廟」！不用飛日本 百年「開運神貓」坐鎮 不只參拜抽籤、寫繪馬 還有「專屬生日貓貓」能收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／今西寺粉專及IG@52_foodie授權
圖／今西寺粉專IG@52_foodie授權

招財貓不用飛日本！全台唯一「開運招財貓寺廟」就在西門町，供奉來自日本的招財貓神，消息曝光後即令網友大讚「不用特地去日本了」。

圖／今西寺粉專
圖／今西寺粉專

省下機票錢！現在台灣也有「開運招財貓寺廟」了，這處主奉招財貓神的「今西寺」藏身繁華街區，由一位台灣有緣人慎重奉請，將神貓分靈奉迎來台，並在西門開設參拜之地，對外開放。

圖／今西寺粉專
圖／今西寺粉專

圖／IG@52_foodie授權
圖／IG@52_foodie授權

IGer 52實際走訪參拜後分享，「今西寺」一樓可依程序參拜、抽籤、祈願及寫繪馬，二樓則有各種專屬的生日貓貓，可依自己生日去挑選，吸引網友點讚表示「好可愛的貓貓神社」、「肯定要去參拜一下」。

圖／IG@52_foodie授權
圖／IG@52_foodie授權

「今西寺」位在台北市萬華區昆明街27號，雖處鬧區仍自成一界，帶有沉穩、寧靜氛圍，參拜請遵守禮儀、勿大聲喧嘩。

今西寺

地址：台北市萬華區昆明街27號

參拜時間：11:00-19:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/imanishijinja

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

西門町 招財貓

相關新聞

全台唯一「開運招財貓寺廟」！不用飛日本 百年「開運神貓」坐鎮 不只參拜抽籤、寫繪馬 還有「專屬生日貓貓」能收藏

拜招財貓不用飛日本！全台唯一「開運招財貓寺廟」供奉來自日本的招財貓神，消息曝光後即令網友大讚「不用特地去日本了」。

最美陽明山景觀咖啡廳！不限時「夢幻玻璃屋」 坐擁無敵山景和療癒美食

udn走跳美食／阿一一之食意旅遊 作為一名對美食與氛圍皆有要求的愛吃鬼，我總是在尋覓那些能放空心靈的獨特所在。...

走路就到台北車站！ 北車周邊精選「質感旅宿」推薦

【FunTime小編群】台北車站作為台灣最重要的交通樞紐，集結了台鐵、高鐵、捷運、桃園機場捷運與客運轉運站，是許多旅客來到台北的首選住宿地點。不論你是要追求五星級享受、親子同遊，還是小資背包客旅行，北車周邊都能滿足你！今天小編就整理了多間超人氣台北車站住宿，快來看看哪一間最適合你！

新北「十分瀑布」免門票景點！ 搭平溪線輕鬆走訪吊橋、奇岩、瀑布，感受台版尼加拉瓜瀑布震撼

udn走跳旅遊／阿一一之食意旅遊 各位熱愛深度探索的旅人們，你們是不是也跟我一樣，每次規劃行程都想找到那種既輕鬆，還能感受大自然震撼力的景點呢？這次我要推薦一個經典行程，那就是搭乘平溪線小火車一探我們台灣的「尼加拉瓜瀑布」～十分瀑布，最棒的是，現在它可以免費參觀，沿途還能順遊刺激的四廣潭吊橋，造型特殊的眼鏡洞瀑布，我這次親身走一遭，從交通、順遊景點到最佳觀瀑角度一次整理好，保證讓你玩得盡興，快跟我一起來感受這份獨有的療癒與壯麗吧！

福隆沙雕季5/29開幕！史瑞克、侏羅紀登場　12歲以下限時免費

2026福隆國際沙雕藝術季將於5月29日在福隆海水浴場正式開幕，今年邁入第19屆，以「環球夏日沙雕派對」為主題，集結超過15位國內外沙雕藝術家，打造逾40座大型主題沙雕作品，結合經典電影IP與海灘風景，為台灣夏季觀光揭開序幕。

迷人的城市色調！ 從西門町六色斑馬線，看見台北自由文化的顏色

從西門町六色斑馬線出發，街頭塗鴉、彩虹裝置、市集文化與夜生活，共同形塑出台北兼具自由、多元與年輕創意的城市觀光風景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。