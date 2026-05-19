全台唯一「開運招財貓寺廟」！不用飛日本 百年「開運神貓」坐鎮 不只參拜抽籤、寫繪馬 還有「專屬生日貓貓」能收藏

拜招財貓不用飛日本！全台唯一「開運招財貓寺廟」就在西門町，供奉來自日本的招財貓神，消息曝光後即令網友大讚「不用特地去日本了」。

圖／今西寺粉專

省下機票錢！現在台灣也有「開運招財貓寺廟」了，這處主奉招財貓神的「今西寺」藏身繁華街區，由一位台灣有緣人慎重奉請，將神貓分靈奉迎來台，並在西門開設參拜之地，對外開放。

圖／今西寺粉專

圖／IG@52_foodie授權

IGer 52實際走訪參拜後分享，「今西寺」一樓可依程序參拜、抽籤、祈願及寫繪馬，二樓則有各種專屬的生日貓貓，可依自己生日去挑選，吸引網友點讚表示「好可愛的貓貓神社」、「肯定要去參拜一下」。

圖／IG@52_foodie授權

「今西寺」位在台北市萬華區昆明街27號，雖處鬧區仍自成一界，帶有沉穩、寧靜氛圍，參拜請遵守禮儀、勿大聲喧嘩。

今西寺

地址：台北市萬華區昆明街27號

參拜時間：11:00-19:00

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