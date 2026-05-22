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攝影人別錯過！「高家繡球花田」第二園區花海與山林同框超療癒

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▲圖片來源：IG@dust._journey
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藏身在陽明山竹子湖畔的高家繡球花田水尾第二園區，是每年繡球花季的人氣景點之一。園區最大特色是地勢平坦、空間寬闊，相較於部分山坡型花田，這裡更適合輕鬆散步賞花，也很適合帶長輩、親子同行，或不方便長時間走坡道的遊客前來。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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水藍紫粉花色陸續滿開，五月底花況更值得期待

目前園內水藍色、紫色與粉色繡球花已陸續滿開，大片花田在綠意山林間鋪展，形成清新又柔和的初夏畫面。若想捕捉更豐盛的花況，五月底會是更值得期待的時段，屆時花朵密度與色彩層次都會更加明顯。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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攝影人不能錯過，花海與山林背景超好拍

高家繡球花田水尾第二園區視野開闊，花田不會過於侷促，很適合拍出繡球花海延伸至遠方的遼闊感。水藍、淡紫、粉色與白色花球交錯分布，搭配周圍山林與自然光線，無論拍人像、旅遊紀錄或花海大景，都能呈現清新自然的初夏氛圍。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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假日建議搭公車上山，自駕可停周邊停車場

花季期間竹子湖人潮較多，每逢假日仰德大道皆有小客車管制，建議旅人可選擇捷運轉乘公車上山。若自行開車前往，園區入口僅能臨停少量車輛，建議停至鄰近的吉園圃楓香咖啡收費停車場，或安排至周邊竹子湖活魚餐廳用餐，部分店家提供停車折抵服務。這個初夏若想找一處好走、好拍又清新的竹子湖賞花景點，高家繡球花田水尾第二園區很值得安排。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【高家繡球花田水尾第二園區】

景點位置：台北市北投區竹子湖路，可直接導航「高家繡球花田水尾第二園區」

門票資訊：$100/人


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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花海 繡球花 竹子湖

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