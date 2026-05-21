去淡水多1個理由！朝聖淡江大橋「千陽號」再吃人氣美食太滿足

【文・KKday旅遊生活誌】

最近淡水除了老街、夕陽之外，現在又多了一個一定要朝聖的新亮點！隨著淡江大橋話題持續延燒，「千陽號」也成為許多人特地跑來拍照打卡的新景點，站在河岸邊欣賞壯闊橋景與海景交織，怎麼拍都超有氛圍。而且來到這裡可不只是看風景而已，周邊還藏了不少人氣老街美食、特色餐廳與在地小吃，無論想悠閒吃下午茶，還是一路從老街吃到漁人碼頭都超適合，直接變成最新淡水半日遊、一日遊玩法！

小吃美食推薦

張吳記什錦麵

張吳記什錦麵有名的就是他們的超大份量的什錦麵，原本開在北投時就很受歡迎，後來也到八里開了旗艦店，店面寬敞舒適，若到八里也可以來吃看看這道美味！

大家最喜歡點的就是俗又大碗的什錦麵，端上桌是一個大大的碗公，裡面盛滿麵與配料，而且用的海鮮很新鮮，才剛上菜就讓人迫不及待想開動！大份量的餐點很適合全家大小一起用餐，點不同的菜色分著吃，是CP值超高的淡水美食小吃～

口福早餐店

口福早餐店是在地人非常推薦的古早味淡水美食早餐店，基本上整間店的早餐只有賣蛋餅這個品項，但早餐時間一到店門口還是滿滿排隊的客人，就知道這隱藏版美食的人氣有多高！

手工做的餅皮現桿現煎，不是一般現成薄薄的那種皮，表面煎得微酥，裡面吃起來口感較Ｑ，還能吃到蔥的香氣。客人們愛點的雙蛋蛋餅讓你吃到滿滿蛋香，可依個人口味調整沾醬，如果是食量較大的人還可以選擇加大！

許家花枝燒

位於渡船頭的許家花枝燒是曾接受過許多媒體採訪的淡水美食小吃，還沒靠近攤位就能聞到撲鼻而來的炸花枝香味！招牌花枝燒是必點，現炸的花枝不僅彈牙新鮮，再加上美乃滋、胡椒、辣椒粉，最後撒上柴魚片，味道絕配！如果喜歡重口味的人也可以再加上芥末，會有不同的風味喔！

另外也推薦爆蛋柳葉魚，外皮炸得酥酥香香，咬下去滿滿的魚蛋大滿足！喜歡薯條的朋友還可以試試甘梅地瓜條，酸酸甜甜的甘梅粉加上地瓜的香甜，是普通速食店吃不到的美味。

姊妹雙胞胎

1971年開始經營的姊妹雙胞胎如今也陪著八里人走過約半世紀，許多人一定會好奇為什麼單純賣油炸雙胞胎、炸甜甜圈的攤位會如此受歡迎吧？其實姊妹雙胞胎之前是由一對雙胞胎姊妹經營，店面開在八里渡船頭老街上，位置相當便利，吸引許多來八里散步遊玩的遊客嚐鮮。

油炸雙胞胎是販賣的其中一個品項，外皮有些脆脆硬硬，內部口感很扎實，還有濃濃的奶香味，整體咬起來有點嚼勁又Ｑ！建議當天現買現吃，否則涼掉就失去最佳的美味了！

好雞匯鹹水雞

專賣鹹水雞的好雞匯鹹水雞有著明亮乾淨的攤位，櫥窗裡的食材分門別類放得整整齊齊，第一眼就可以感受到老闆對自家品牌及衛生的用心。此外，好雞匯鹹水雞營業的時間很晚，是夜貓子們最愛的淡水美食宵夜！

除了雞肉外，蔬菜也有非常多選擇，另外還有滷味及串類，菜單的標價也很清楚明確。他們的食材很新鮮，雞肉嫩而不柴，老闆還會附送一些小菜和蔥，如果比較怕蔥的人也可以先跟老闆提醒一下！

源味滷肉飯

源味滷肉飯不僅擄獲淡大學生們的心，也十分受在地居民喜愛，被稱作這附近的庶民淡水美食～內用位置不算特別多，但是外帶也很方便，不需太過擔心！營業時間到晚上十點，就算當作宵夜也很適合喔。

滷肉飯可單點，也可以做成便當。光是米飯就很講究，粒粒分明，不會煮得過爛過黏；滷肉肥瘦適中，還帶有淡淡的五香味，而且入口即化，非常下飯呢！

DAPUNZ 達胖滋

別看達胖滋是一間專賣美式漢堡的小吃攤，他們的漢堡標榜現點現做、口味多樣，還可以依喜好決定是否要加購配菜及不同醬料，選擇上十分彈性，就是要做出讓你滿意的美式漢堡！

雙層牛肉蛋堡料多實在，夾上香濃的花生醬，讓你一口接一口，如果再加上雙倍起司真的是最邪惡的美味！平時客人就蠻多，建議前往之前可以先打電話點餐，縮短等餐的時間喔。

大吉祥香豆富

大吉祥香豆富的招牌就是鴨血豆腐，分紅燒與辣味兩種口味，辣味還可以再依程度調整。除了鴨血豆腐外，還加入金針菇、辣菜、貢丸，最後再選擇喜歡的主菜即可！

湯頭很香濃，鴨血處理得沒有腥味，且煮得很入味，口感滑嫩但有點彈牙感，但又不會太硬；臭豆腐口感扎實，吸飽了湯汁後非常美味！主食部分冬粉及東北麵偏軟，如果喜歡有口感的人可以試試看米苔目喔～

胖達關東煮

專賣下午及晚上的胖達關東煮也是淡大學生們的最愛，乾淨整潔的店面裡提供了40多種不同的關東煮食材，不怕讓你看了半天卻找不到想吃的。店內的關東煮醬料多達五種，是胖達關東煮的一大特色，有經典的關東醬、芥末醬、麻辣醬、味噌醬、泰式酸辣醬，每種都有各自的風味，還可依喜好混搭～

關東煮的價格親民，湯頭清甜不會死鹹。另外，老闆也很親切，若你選不出喜歡的口味，也可以請老闆推薦幫你搭配喔！

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