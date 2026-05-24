藏很深的在地巷弄美食！一週只開三天，中正紀念堂附近「福州光餅孫記餅坊」

中正紀念堂附近有家很不起眼的餅店「福州光餅 孫記餅坊」，一週只開三天，就在很多外國遊客很愛去的杭州小籠湯包附近，平常真的很少會走到這裡，這次是在附近喝咖啡，滑地圖看到這家餅店，看起來就是有年代有歷史，而且以前從來沒注意到過，索性就走過去買餅，每天麵包品項不一樣，福州光餅要到下午四點後才買得到喔，想吃光餅不要太早到，怕買不到也可以先預訂！

福州光餅 營業資訊

地址：臺北市大安區光明里杭州南路二段25巷9號

電話：02-2321-0246

「福州光餅」距離杭州南路二段巷弄中，金甌女中附近，外觀看起來像是一般民宅，門口手寫的招牌看起來很有溫度，老麵製作的雜糧麵包跟福州光餅，不過這次太早到沒買到光餅，先買了麵包試試味道。

「福州光餅」只開了一個窗口販售，一週只開週二、週四、週五三天，從窗口可以看到阿姨正在製作麵包，沒有標價但是價格實在是出乎意料之外的便宜，看了網路評價雖然不多，但是評價都很不錯，說是老麵製作吃了不容易脹氣，桂圓麵包也有人推薦，只是每天口味不一樣，這次去沒有買到，打電話來預訂也不少，直接騎腳踏車來買的客人也有，感覺是在地人才會知道的小店。

福州光餅 菜單

一週只營業三天，販售品項可參考以下，光餅是每天都有的，四點之後才買得到喔！

販售商品 週二 雜糧麵包、桂圓核桃麵包

週四 芝麻核桃南瓜、椰絲蔓越莓

週五 雜糧麵包、紅豆起司麵包

福州光餅 品項

週四買到的是芝麻核桃南瓜、椰絲蔓越莓兩種口味，因為太早到了，光餅還沒開賣，只好下次再來。麵包的尺寸很大，就像是歐式麵包的感覺，原以為一條應該要一兩百元，沒想到一條60元不到真的有點驚嚇到我。阿姨說芝麻核桃南瓜是鹹口味，但是其實吃起來也沒有鹹口味的感覺，就是很原始的芝麻核桃和著麵香，口感是偏鬆軟一點，沒有歐式麵包那麼扎實。

椰絲蔓越莓口味我比較愛，因為多了甜甜蔓越莓，口感也更好一些，麵包很耐吃，會偏乾一點，但是味道沉穩又扎實。這次沒買到光餅是有點失望，不過還有機會下次再來買看看，看到底味道究竟如何！

福州光餅

地址：臺北市大安區光明里杭州南路二段25巷9號

電話：02-2321-0246

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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