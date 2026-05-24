快訊

魯比歐預告：荷莫茲海峽未來數小時可能傳出「好消息」

影／彰化毒駕砂石車衝撞賣場畫面曝光 後方駕駛驚呼「這車有病啊」

逾半體育生英數待加強 張景森嘆「孩子非獎牌耗材」：廢除高中以下體育班

藏很深的在地巷弄美食！一週只開三天，中正紀念堂附近「福州光餅孫記餅坊」

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

中正紀念堂附近有家很不起眼的餅店「福州光餅 孫記餅坊」，一週只開三天，就在很多外國遊客很愛去的杭州小籠湯包附近，平常真的很少會走到這裡，這次是在附近喝咖啡，滑地圖看到這家餅店，看起來就是有年代有歷史，而且以前從來沒注意到過，索性就走過去買餅，每天麵包品項不一樣，福州光餅要到下午四點後才買得到喔，想吃光餅不要太早到，怕買不到也可以先預訂！

福州光餅 營業資訊

地址：臺北市大安區光明里杭州南路二段25巷9號

電話：02-2321-0246

「福州光餅」距離杭州南路二段巷弄中，金甌女中附近，外觀看起來像是一般民宅，門口手寫的招牌看起來很有溫度，老麵製作的雜糧麵包跟福州光餅，不過這次太早到沒買到光餅，先買了麵包試試味道。

「福州光餅」只開了一個窗口販售，一週只開週二、週四、週五三天，從窗口可以看到阿姨正在製作麵包，沒有標價但是價格實在是出乎意料之外的便宜，看了網路評價雖然不多，但是評價都很不錯，說是老麵製作吃了不容易脹氣，桂圓麵包也有人推薦，只是每天口味不一樣，這次去沒有買到，打電話來預訂也不少，直接騎腳踏車來買的客人也有，感覺是在地人才會知道的小店。

福州光餅 菜單

一週只營業三天，販售品項可參考以下，光餅是每天都有的，四點之後才買得到喔！

    販售商品

  • 週二 雜糧麵包、桂圓核桃麵包

  • 週四 芝麻核桃南瓜、椰絲蔓越莓

  • 週五 雜糧麵包、紅豆起司麵包

福州光餅 品項

週四買到的是芝麻核桃南瓜、椰絲蔓越莓兩種口味，因為太早到了，光餅還沒開賣，只好下次再來。麵包的尺寸很大，就像是歐式麵包的感覺，原以為一條應該要一兩百元，沒想到一條60元不到真的有點驚嚇到我。阿姨說芝麻核桃南瓜是鹹口味，但是其實吃起來也沒有鹹口味的感覺，就是很原始的芝麻核桃和著麵香，口感是偏鬆軟一點，沒有歐式麵包那麼扎實。

椰絲蔓越莓口味我比較愛，因為多了甜甜蔓越莓，口感也更好一些，麵包很耐吃，會偏乾一點，但是味道沉穩又扎實。這次沒買到光餅是有點失望，不過還有機會下次再來買看看，看到底味道究竟如何！

福州光餅

地址：臺北市大安區光明里杭州南路二段25巷9號

電話：02-2321-0246

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

藏很深的在地巷弄美食！一週只開三天，中正紀念堂附近「福州光餅孫記餅坊」

udn走跳美食／水晶 中正紀念堂附近有家很不起眼的餅店「福州光餅 孫記餅坊」，一週只開三天，就在很多外國遊客很愛去的...

粉藍紫漸層花海！ 台北繡球花景點推薦 百年梯田花藝地景一次拍滿

想找一個能拍出滿滿花海包圍感的台北初夏景點嗎？位在陽明山竹子湖的曹家花田香，正以千坪繡球花海迎接一年中最浪漫的季節。這裡不只有粉色、藍紫色交織而成的漸層花景，更保留兩百年梯田地貌，讓花海隨著高低差一路鋪展！

攝影人別錯過！「高家繡球花田」第二園區花海與山林同框超療癒

陽明山竹子湖繡球花季每年都吸引大批旅人上山，而高家繡球花田水尾第二園區則以好走、好拍、視野開闊成為人氣選擇。園內繡球花目前已陸續滿開，五月底預計會更加壯觀，大片水藍與紫粉色花海在山林間綻放，無論用手機還是相機取景，都能捕捉到屬於初夏的畫面。

去淡水多1個理由！朝聖淡江大橋「千陽號」再吃人氣美食太滿足

最近淡水除了老街、夕陽之外，現在又多了一個一定要朝聖的新亮點！隨著淡江大橋話題持續延燒，「千陽號」也成為許多人特地跑來拍照打卡的新景點，站在河岸邊欣賞壯闊橋景與海景交織，怎麼拍都超有氛圍。而且來到這裡可不只是看風景而已，周邊還藏了不少人氣老街美食、特色餐廳與在地小吃，無論想悠閒吃下午茶，還是一路從老街吃到漁人碼頭都超適合，直接變成最新淡水半日遊、一日遊玩法！

全台唯一「開運招財貓寺廟」！不用飛日本 百年「開運神貓」坐鎮 不只參拜抽籤、寫繪馬 還有「專屬生日貓貓」能收藏

拜招財貓不用飛日本！全台唯一「開運招財貓寺廟」供奉來自日本的招財貓神，消息曝光後即令網友大讚「不用特地去日本了」。

最美陽明山景觀咖啡廳！不限時「夢幻玻璃屋」 坐擁無敵山景和療癒美食

udn走跳美食／阿一一之食意旅遊 作為一名對美食與氛圍皆有要求的愛吃鬼，我總是在尋覓那些能放空心靈的獨特所在。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。