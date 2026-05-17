最美陽明山景觀咖啡廳！不限時「夢幻玻璃屋」 坐擁無敵山景和療癒美食

作為一名對美食與氛圍皆有要求的愛吃鬼，我總是在尋覓那些能放空心靈的獨特所在。這次，我的雷達指向了台北後花園陽明山，一座名為「野人花園」的景觀咖啡廳。這不僅僅是一間台北不限時咖啡館，更是一處將自然、建築與飲食美學完美融合的夢想之地，就請跟著我的腳步一探究「境」～

陽明山景觀咖啡廳 尋訪秘境野人花園

前往野人花園，本身就是一種儀式。它不似市區咖啡館那般輕鬆可達，而是需要一份耐心與探索的興致，但無論是自駕或搭乘大眾運輸都很方便。這次好天氣來我選擇了騎機車，先去台北奧萬大追春日楓紅，從台北市區出發，導航直接設定「野人花園」，沿著蜿蜒的仰德大道向上，轉永公路，再轉菁山街，城市的喧囂逐漸被山林的靜謐所取代，咖啡廳有規劃完善停車場，不過如果假日來建議早點到訪或避開尖峰時間。

對於沒有自駕的朋友，也可以搭乘大眾運輸工具，從捷運劍潭站或士林站轉乘303公車上山，在「衛星電台」站下車，再步行約10分鐘即可抵達，公車班次不算太密集，建議可以先查好時刻表，雖然需要多花些時間，但每一步都將你從塵囂拉向寧靜，從而更好地準備好去迎接接下來的放空午後時光。

陽明山春日一日遊

準備到野人花園放空吃美食之前，先欣賞一下阿一一精心剪輯的動態影片，一次集合陽明山放空發懶的好地方，清幽森林系景點、絕美溫室咖啡廳一次滿足！

※歡迎大家訂閱我的youtube頻道※

溫室玻璃屋與無敵山景：感官的極致放鬆

當野人花園的身影映入眼簾時，期待已久的我幾乎是屏息以待。那是一座巧妙地鑲嵌在山坡上的溫室玻璃屋，類似之前去的Papa在三芝，在陽光灑落而下閃爍著晶瑩的光芒，地下鋪滿著碎石子，充滿奇幻氣氛。室內設計簡約而充滿巧思，結合工業風、木質元素與綠意盎然的植栽相互映襯，營造出一種既原始又精緻的野性美感。

最令人驚豔的莫過於那大片落地玻璃窗，將青綠山景毫無保留地引入室內。窗外山景隨著時間流轉，光影不斷變幻，呈現出千姿百態的畫卷。我選了一個靠窗的位置，讓自己完全沉浸在這片「放空」的氛圍中。陽光透過玻璃灑落在身上，溫暖而舒適。耳邊夾雜著鳥鳴蟲語，以及微風拂過樹梢的沙沙聲。在這裡，時間似乎放慢了腳步，平日裡的焦慮與煩躁被山林的能量所淨化，只剩下純粹的寧靜與當下。

整個咖啡廳範圍還滿大的，再往後走還有半露天的開放式座位，被滿滿綠樹包圍，營造森林系的氣氛，也用心結合園藝設計，每個角落都非常有味道，可以輕鬆拍出很有意境的照片。

裝飾的盆摘都照顧得非常用心，展現最有生命力的姿態，讓你在感受舒服綠意，如果喜歡也可以買回家，繼續感受陽明山的放空氣息～

味蕾的探險：菜單與招牌餐點

在如此令人心醉的環境中，飲食自然也成為了這場體驗不可或缺的一部分。來野人花園要先購買門票，一人是250元，可兌換一杯飲料，包含咖啡、茶飲，無咖啡因的果醋、黑糖老薑茶，菜單中除了多種冷熱飲品，也供應雞肉捲、泡菜豬肉捲等多種鹹食和幸福甜點蛋糕，想來吃正餐或下午茶都OK，用餐不限時，可以好好的放空吃美食。

飲料我們點了荔枝果醋和芒果可爾必思，飲料就是中規中矩，夏天來一杯相當清涼消暑，雖然使用的外帶杯，但全黑色的設計還滿有質感的，搭配著大玻璃窗外的壯闊山景，為這趟放空之旅完美開場。

紮實濃郁的起司雞肉丸：鹹食的驚喜

剛剛在台北奧萬大已經吃過營養素食餐盒，鹹食就點了輕食起司雞肉丸，烤成金黃色的誘人雞肉丸高高疊起，散發著誘人的香氣，大口咬下可以感受紮實口感，細細咀嚼能感受雞肉的甜味，接著再好好裹上滿滿半融起司醬，感受到起司的濃郁鹹香與雞肉的完美融合，是補充蛋白質的好選擇，很適合有健身的我。

苦甜巧克力千層蛋糕：甜點的完美句點

最後以巧克力千層蛋糕為這場味蕾的探險畫上句點，層層疊疊的薄可麗餅皮，與中間夾層的巧克力鮮奶油完美交織。入口時，首先感受到的是巧克力濃郁微苦，隨後是微甜的尾韻，在口中緩緩化開，不會太甜膩，滑順口感與恰到好處的苦甜平衡，讓這份甜點成為了整個餐點中令人難忘的記憶點。

阿一一總結：一場值得再訪的放空之旅

陽明山野人花園咖啡廳，無疑是一處值得專程造訪的秘境。它不僅僅以其被青山擁抱的好位置和令人驚嘆的溫室玻璃屋設計征服了我的視覺，餐點味道和份量也比想像中有水準。在這裡，你可以在光影婆娑間，細細品嚐美食，享受一份遠離塵囂的寧靜。無論是尋求片刻的獨處，或是與摯友分享美好，這裡都能提供一場集美學、自然與美食於的感官盛宴。

FAQ

Q1: 前往陽明山野人花園咖啡廳，最佳的造訪時間是何時？

A1: 若想好好品嘗美食和感受放空氛圍，我會推薦您在平日前往。此時人潮相對較少，您可以更自在地選擇靠窗的絕佳位置，盡情享受溫室玻璃屋內灑落的自然光影，以及窗外的青綠山景。

Q2: 野人花園咖啡廳的環境適合攜帶寵物或兒童嗎？

A2:野人花園是寵物友善餐廳，只要寵物不落地都能帶毛孩一起來(中大型犬除外)，對於兒童，雖然沒有特別限制，但由於其主要魅力在於山景與靜謐氛圍，可能對於活潑好動的幼童來說，缺乏足夠的活動空間，家長們可能需要多加考量。

野人花園 SAVAGE-GARDEN

地址： 臺北市士林區菁山路131巷13-1號

營業時間：11:00–19:00 (週二三公休)

交通：303、303(區間車)衛星電台站下車步行約8分鐘

門票：250元，可折抵飲料費用

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

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