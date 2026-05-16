新北「十分瀑布」免門票景點！ 搭平溪線輕鬆走訪吊橋、奇岩、瀑布，感受台版尼加拉瓜瀑布震撼

各位熱愛深度探索的旅人們，你們是不是也跟我一樣，每次規劃行程都想找到那種既輕鬆，還能感受大自然震撼力的景點呢？這次我要推薦一個經典行程，那就是搭乘平溪線小火車一探我們台灣的「尼加拉瓜瀑布」～十分瀑布，最棒的是，現在它可以免費參觀，沿途還能順遊刺激的四廣潭吊橋，造型特殊的眼鏡洞瀑布，我這次親身走一遭，從交通、順遊景點到最佳觀瀑角度一次整理好，保證讓你玩得盡興，快跟我一起來感受這份獨有的療癒與壯麗吧！

平溪線輕旅行：輕鬆抵達十分瀑布

每次出遊最怕的就是交通不便，對吧？但十分瀑布完全沒有這個煩惱、搭乘平溪線就是最完美、也最有fu的方式。從瑞芳車站轉乘平溪線小火車，沿途窗外景色從城市漸漸轉為山林，那種悠閒的氛圍，讓旅程從一開始就充滿了詩意。火車班次雖然固定，但時間抓好，你可以一路欣賞沿線的特色小站，像猴硐貓村、三貂嶺，再一路玩到十分，時間夠還可以去平溪或菁桐老街。

因為從十分車站到十分瀑布約要走25分鐘，如果不想走太多可以在捷運動物園站搭台灣好行795—木柵平溪線，車程約一小時多，於終點站十分遊客中心下車，只要再散步個10分鐘就能輕鬆抵達。

搭火車來個十分平溪線一日遊

準備來樓仔厝咖啡放空之前，來欣賞一下阿一一剪輯的動態影片，集合十分的壯闊美景和美食，吊橋、瀑布和老店美食一次滿足！

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順遊十分車站與老街：感受鐵道懷舊風情

抵達十分車站，先別急著衝向瀑布，這裡可是有著獨特鐵道文化的十分老街，你可以放慢腳步，在鐵道兩旁的小店逛逛，品嚐特色小吃，一探古色古香的樓仔厝咖啡，或是體驗放天燈的樂趣。感受火車從身旁呼嘯而過的那份刺激與懷舊氣氛，也是十分獨有的體驗！不過，今天的主角是瀑布，所以我們只有稍微逛逛，就準備往大自然邁進了！

從十分車站步行約15分鐘，就能抵達十分遊客中心。這裡不只是個休息點，更是你探索十分瀑布的最佳起點！遊客中心內有詳細的導覽地圖、步道資訊，還有乾淨的洗手間，也有一個美美的景觀咖啡廳「十分幸福咖啡」(景色是重點，餐點聽說還好)，讓你準備好再出發。

刺激又療癒的吊橋步道：一步步走向瀑布秘境

前往十分瀑布的路上，可不是單純的柏油路，是規劃非常完善，充滿綠意和驚喜的步道，步道大部分都有林蔭遮蔽不會太曬或太熱，沿途還會經過兩座壯觀吊橋，絕對讓你快門按不停，心情也跟著雀躍起來！

首先會遇到的是橫跨基隆喝的四廣潭吊橋，吊橋滿長的，雖然仍會小小晃動，但滿平穩的，安全中帶點小刺激！從橋上往下看，可以清楚看到基隆河特有的壺穴地形，搭配清澈的溪水，景色真的超棒。走在上面，感受微風輕拂，聽著潺潺水聲，也為後面的旅程做了很好的暖身！

往前走一小段步道，你會來到另一座觀瀑吊橋，由下俯瞰眼鏡洞瀑布，橋的兩旁都是翠綠山林，呼吸著新鮮空氣，你會感覺整個人都被大自然環抱，吊橋的另一側還能看到鐵軌，如果時間剛好能拍到小火車經過的瞬間喔！

眼鏡洞瀑布：獨特造型，大自然的神奇傑作

在還沒抵達十分瀑布主體前，別忘了駐足欣賞一下眼鏡洞瀑布，它就隱身在觀瀑吊橋下，看到它你一定會驚呼大自然的神奇。這個瀑布因為兩側的岩石被溪水長期沖刷，形成了兩個凹陷的洞口，遠看就像一副眼鏡，所以才有了這個可愛的名字。雖然規模不大，但它獨特的造型，絕對是個超好拍的打卡點，也是十分瀑布區的一個可愛小亮點。

整個十分瀑布風景區規模真的滿大的，前面可以看到帶點歷史感的造景，有一字排開相當壯觀的石馬，小朋友喜歡的魚池，裡面的錦鯉都滿大隻的，而且色彩都很美麗。

如果肚子餓或口渴這裡也有販售餐點，可以來個涮嘴串燒，或是像我一樣來杯檸檬愛玉，坐在河景第一排的露天座位，吹著涼風，喝著透清涼的酸甜愛玉，好愜意阿～

台灣尼加拉瓜：十分瀑布的壯闊與多樣觀景體驗

重頭戲來啦！當你聽到越來越響亮的水聲，感受到空氣中瀰漫的水氣，恭喜你，你已經抵達十分瀑布了，這座被譽為「台灣尼加拉瓜」，是全台最大的簾幕式瀑布，真的名不虛傳，那磅礡的氣勢，寬闊的水流，絕對會讓你震撼不已。而且，這麼棒的景點，現在可是免費參觀喔！

記得十分瀑布風景區是有開放時間限制的，平常是9:30-16:30(16:00為最後入場時間)，今年5/1-9/30夏季有特別延長開園時間到17:30，大家可以好好把握機會一探這壯闊美景。

園區內規劃了好幾個觀景台，這是它最貼心的地方！每個觀景台都提供了不同的角度，讓你從各個面向欣賞十分瀑布的獨特魅力，一開始是觀瀑核心區，通常是大家最先抵達的點，也是最接近十分瀑布的地方，可以在瀑布上方，近距離感受瀑布的巨大水流沖擊，水氣迎面而來，也可以搭電梯到樓上往下俯瞰壯觀水流，都超有fu的(如果跟朋友來可以輪流一人下去觀景台欄杆旁，一人在上面往下俯拍，會非常有氣勢喔)！

接下來順著觀瀑步道，規劃了三個不同角度的觀景台，讓你由遠到近，由上到下，欣賞十分瀑布，前面的第一、二觀景台距離較遠，可以拍出瀑布被茂密綠樹包圍的感覺，搭配周圍的山林景色，構圖會更有意境！

最後的第三觀景台可以用接近平視的角度欣賞那氣勢磅礡的台灣第一大瀑布，看到水流從岩石傾瀉而下的層次感，還有周圍經過河水長期沖刷，造型獨特的奇岩巨石，感受那份寧靜與壯闊的結合，，陽光灑落而下如果運氣好還能看到彩虹，真的超夢幻～

我建議大家一定要每個觀景台都走一走，因為真的每個角度都有不同的驚喜！你會發現，十分瀑布不只是一個大水流，它其實充滿了細膩變化。看著水花飛濺，聽著轟隆水聲，那種被大自然力量包圍的感覺，真的會讓你把所有的煩惱都忘光光，身心靈都被徹底洗滌，超療癒的～

旅程總結與貼心小提醒

這次的十分瀑布之旅，真的讓我收穫滿滿，從搭乘平溪線的懷舊氣氛，走在大吊橋上的刺激，再到感受十分瀑布的磅礴，每一個環節都充滿了樂趣。而且，全程都不用門票，免費參觀，回程在去老宅咖啡廳放空，真的超滿足～別再猶豫了，找個好天氣，搭上小火車，來一趟十分瀑布的深度體驗，讓你的身心靈都得到最棒的充電！

貼心小提醒：讓你的旅程更完美！

交通：建議搭乘平溪線火車或台灣好行平柵平溪線，輕鬆又方便。

穿著：步道平坦好走，但還是建議穿著舒適的鞋子。

時間：建議安排半天到一天的時間，除了瀑布，也能順遊十分老街。

最佳觀賞時機：雨季過後水量豐沛時最壯觀，但也要注意安全。晴天時陽光灑落有機會看到彩虹喔！

補給：遊客中心有飲水機、廁所和咖啡廳，可自備環保杯或水壺，響應環保。

常見問題 FAQ

Q1: 前往十分瀑布，搭乘平溪線火車真的方便嗎？

A1: 超方便的，我這次就是搭平溪線去的，從瑞芳車站轉乘小火車，沿途風景超美，就像一場移動的風景畫。你只要在十分車站下車，再慢慢步行到遊客中心，接著就能輕鬆走到瀑布，完全不用擔心塞車或停車問題，超級推薦這種輕鬆又環保的旅行方式！

Q2: 十分瀑布現在真的免費參觀嗎？值得花時間去嗎？

A2: 當然是真的！這麼壯觀的「台灣尼加拉瓜」，過去可是要收費的，現在能免費入園，我覺得很值得花半天甚至一天的時間好好探索。不只是瀑布本身很震撼，沿途的吊橋、眼鏡洞瀑布也很有特色，保證讓你快門按不停，感受大自然的療癒力量！

Q3: 十分瀑布有推薦的最佳觀賞角度嗎？需要注意什麼？

A3:十分瀑布園區規劃了好多個觀景台，每個都有獨特的視角，所以我的建議是「全部走一輪」！你會發現第一觀景台從瀑布上方感受水氣的震撼，第二觀景台拍全景，第三觀景台有機會看到彩虹，真的超夢幻！穿雙好走的鞋子，就能盡情享受這趟探索之旅了！

十分瀑布

地址：新北市平溪區南山里乾坑11號

開放時間：09:00–16:30

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

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