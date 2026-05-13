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超巨「海綿寶寶」來了！客家圓樓化身「巨型鳳梨屋」、「派大星氣偶」坐鎮 1日限定「文創市集+海綿寶寶見面會」玩到翻

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／新北市客家局提供
圖／新北市客家局提供

巨型海綿寶寶來了！客家文化結合人氣IP引領新話題，「客家圓樓」變身海綿寶寶的「鳳梨屋」，還有超巨派大星現身園區內，本周末直接衝、讓你拍好拍滿。

新北市客家文化園區的「客家圓樓」變身為超吸睛的巨型「鳳梨屋」，還有超萌的海綿寶寶氣偶同框。圖／新北市客家局提供
新北市客家文化園區的「客家圓樓」變身為超吸睛的巨型「鳳梨屋」，還有超萌的海綿寶寶氣偶同框。圖／新北市客家局提供

新北市政府客家事務局推出「新北客家山河藝遊活動」，力邀海綿寶寶、派大星助陣，打造沉浸式文化體驗。除了打卡巨型氣偶外，即日起至6/11，還有《大漢溪水靈救援》實境解謎遊戲，涵蓋即將通車的捷運三鶯線沿線、鶯歌老街、新北市立鶯歌陶瓷博物館及新北市美術館等核心地標，完成任務即可兌換限量「海綿寶寶聯名毛巾組」。

圖／新北市客家局提供
圖／新北市客家局提供

海綿寶寶的好夥伴派大星也驚喜現身園區綠地，大型氣偶裝置將一路展至6月11日。圖／新北市客家局提供
海綿寶寶的好夥伴派大星也驚喜現身園區綠地，大型氣偶裝置將一路展至6月11日。圖／新北市客家局提供

而本次活動以「是誰住在山河海的大鳳梨裡」為主題，園區內代標性「客家圓樓」被打造成大型「鳳梨屋」，傳統與可愛角色的全新碰撞，讓畫面可愛度大爆表。重頭戲「主場活動」則將於5/16在新北市客家文化園區盛大舉行，有集結在地美食和文創品牌的「山河海生活市集」，消費滿額還能抽海綿寶寶限量聯名周邊、iPhone 17及Beats耳機等多項好禮。

圖／新北市客家局提供
圖／新北市客家局提供

同時，5/16當日還有海綿寶寶和派大星見面會，能夠近距離互動合影，也邀請到金曲客語歌手黃宇寒、客家龐克樂團「粹垢」以及超人氣的「怕胖團」接力開唱。亮點部分，現場將設置限量200份海綿寶寶絹印DIY與免費拍貼機體驗，適合親子與文青們一同參與這場文化盛宴。活動報名資訊請見新北市客家局粉專

時間來不及安排也別擔心，海綿寶寶與派大星巨型氣偶預計展至6/11，展示期間內均可自由打卡，鐵粉們記得先排進行程喔！

新北市客家局FB：https://www.facebook.com/ntpchakka/

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