迷人的城市色調！ 從西門町六色斑馬線，看見台北自由文化的顏色

每次來到 西門町，總有人站在六色斑馬線中央拍照。

紅、橙、黃、綠、藍、紫。

有人蹲低角度想拍出腿長兩米的比例，有人指揮朋友：等一下！等捷運出口那群人走過去比較有感覺！還有人明明只是路過，最後也默默加入排隊拍照行列。

我想，這也慢慢成為人們對 台北 很重要的一種城市意象。

台北的彩虹文化，從來不只是顏色。

對其他城市來說，彩虹可能只是活動主視覺、節日裝飾，或商場櫥窗上的季節限定配色；但在台北，彩虹更像是一種公開存在於城市裡的情緒語言。它不只代表性別自由，而是慢慢延伸成一種：每個人都可以自在長成自己的樣子。

從官方統計與國際媒體長年觀察，台灣是亞洲第一個完成同性婚姻合法化的地區，而 臺灣同志遊行 的參與規模，也長年位居亞洲最大之一。我記得，那一天的台北，很像一座大型的人類情緒嘉年華，有人盛裝打扮，把人生第一次高跟鞋穿上街；有人穿著公司制服，下班後直接加入隊伍；有人第一次牽起另一半的手，邊走邊偷看旁人的反應；也有人只是安靜站在人群旁邊，看著這個世界，稍微變溫柔了點。

但真正迷人的，往往不是遊行當天，而是遊行結束之後，彩虹還留在城市裡。

寶藏巖國際藝術村。圖／CJ夫人

你會發現，台北很多角落，都默默長出一種「允許人自在活著」的氣氛。

可能是 西門町 街頭，一群學生正在拍短影音，明明拍了三十次還是不滿意，旁邊路人卻早已見怪不怪，甚至還會自動幫忙閃鏡頭；可能是 寶藏巖國際藝術村 蜿蜒巷弄裡，有人穿得像剛走完時裝週，也有人像只是下樓買早餐；可能是信義區百貨前的夜晚，有男生比女生更認真研究瀏海弧度，女生比男生更認真討論球鞋穿搭。

而且最可愛的是，在台北，大家最後都會默默接受彼此的很用力。

今天穿得像巴黎時裝週遺珠，沒關係。

今天素顏配拖鞋坐路邊喝手搖，也沒關係。

今天只是想找個地方，好好當自己，也沒關係。

這種自由感，逐漸影響了整座城市的視覺文化。

越來越多彩虹色系的公共裝置、塗鴉牆、獨立書店、選物店與展覽空間，從 松山文創園區 到 華山1914文化創意產業園區，從 西門紅樓 到東區街頭，很多地方都不再只是賣東西，而是在販售一種：你可以喜歡自己生活的世界觀。

松山文創園區。圖／CJ夫人

華山1914文化創意產業園區。圖／CJ夫人

如此色彩自由的城市，怎能不拿起手機拍照呢？

也許很多人會笑現在的人太愛拍照、太愛打卡、太在意社群。從白天的咖啡與陽光，到傍晚切換成微醺模式，霓虹燈亮起後，一群穿搭精緻到像剛結束雜誌拍攝的人類開始出沒；有人認真拍照拍到朋友冷掉；有人邊喝酒邊幫對方挑限時濾鏡；還有人嘴巴說「我今天很chill」，結果光選照片封面就花了兩小時。

但如果再更深一層觀察，你會發現：那其實是一種願意認真生活的證據。

因為只有真正想留下某種情緒的人，才會在意光線、角度、穿搭、背景、夜色與那一瞬間的自己。

而台北，剛剛好給了這群人一個很好的餘裕。

咖啡時光是台北人的最愛。圖／CJ夫人

隨時找個舒適宜人的咖啡廳坐坐。圖／CJ夫人

台北不像某些城市，總逼著人一定要成功、一定要有效率、一定要活成標準答案。

台北更像是在說：

「可以先試試看啊。」

「可以慢慢調整，沒關係。」

「今天不像昨天，而且更好了。」

我想，那份自由，或許才是這座城市，最讓人上癮的時尚色調。

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