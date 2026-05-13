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台北玫瑰園醉蝶花盛開！粉色花海宛如蝴蝶飛舞 美似童話花園

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


地處台北玫瑰園花博新生公園，每年在「2026台北玫瑰展」期間都吸引大量遊客前來賞花。而除了壯觀玫瑰花海之外，園區內的醉蝶花也悄悄迎來盛開期。粉嫩花朵點綴於綠意之間，讓原本優雅的玫瑰園，多了一份輕盈與夢幻感，也成為近期園區裡最吸睛的花景之一。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


像蝴蝶停留枝頭｜醉蝶花的浪漫魅力

醉蝶花因花瓣外型宛如蝴蝶展翅而得名，盛開時花序層層綻放，搭配細長花蕊，更增添輕柔飄逸感。從粉紅、淡紫到淺白色調彼此交錯，在陽光下顯得格外夢幻。微風吹過時，整片花叢輕輕搖曳，彷彿無數蝴蝶停留在花園之中飛舞，也讓人忍不住停下腳步細細欣賞。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


石板小徑與花叢交織｜走進城市中的歐式花園

園區內的醉蝶花主要分布於各處花壇與步道周邊，與玫瑰花海、綠意庭園相互交織，形成層次豐富的景觀。沿著石板小徑慢慢散步，可以看見高低錯落的花叢在兩側綻放，無論近拍花朵細節，或從遠景捕捉整體花園氛圍，都相當適合拍照打卡。即使身處都市，也能感受到宛如歐式庭園般的悠閒感受。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


賞花同時別忘留意｜溫柔花景中的小提醒

醉蝶花雖然帶有淡淡清香，但植株本身具有特殊氣味，莖葉也帶有黏質腺毛，因此觀賞時建議避免隨意觸碰與採摘。此外，醉蝶花全株不可食用，尤其帶小朋友同行時更需多加留意。建議可選擇上午或傍晚時段前往，避開正午高溫，在花香與微風之間，慢慢感受這場專屬台北初夏的浪漫花景。


▲圖片來源：蔡麗媛攝影
▲圖片來源：蔡麗媛攝影


【台北玫瑰園醉蝶花】

景點位置：台北市中山區新生北路三段105號（花博公園新生園區）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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