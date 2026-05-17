走路就到台北車站！ 北車周邊精選「質感旅宿」推薦

OwlStay故事所 夾腳拖的家

【FunTime小編群】台北車站作為台灣最重要的交通樞紐，集結了台鐵、高鐵、捷運、桃園機場捷運與客運轉運站，是許多旅客來到台北的首選住宿地點。不論你是要追求五星級享受、親子同遊，還是小資背包客旅行，北車周邊都能滿足你！今天小編就整理了多間超人氣台北車站住宿，快來看看哪一間最適合你！

台北車站住宿｜快速導覽＋分類

北車周邊的住宿選擇非常多元，從星級飯店、充滿童趣的親子住宿，到極具設計感的青年旅館應有盡有。小編幫它分成4大類，可以根據自己喜歡的住宿類型挑選喔～

➢ 必住飯店：交通位置無敵、星級服務的經典飯店品牌

➢ 超夯平價：老屋改建的高CP值平價住宿，雙人房一晚最低只要1千5起

➢ 親子飯店：設有主題遊樂設施與豐富點心吧，讓大人小孩都開心

➢ 青旅、單人間：超美公共空間與極高隱私的床位設計，是獨旅者與小資族的住宿首選

台北車站住宿｜必住飯店推薦

如果你追求的是交通便利性，或者是希望出門旅遊能享受高品質的服務與設施，那麼鎖定北車的經典飯店準沒錯！這幾間飯店就位於北車出口旁，讓你可以不用拖著行李在台北街頭奔波喔！

君品酒店

台北高CP值五星飯店首選，住進超美歐式古堡

君品酒店

君品酒店

這家位於台北車站旁的君品酒店，一踏進大廳，那種優雅的貴族氣息真的會讓你以為自己瞬間來到了歐洲的古堡！雖然在台北車站這種精華地段空間有限，但它把每一寸地方都發揮到了極致。最特別的是房間設計，它用了很少見的半開放式衛浴，把淋浴、馬桶跟泡澡區貼心地分開，情侶來住浪漫滿分，跟朋友出遊也能拉上浴簾保有隱私。另外飯店也有提供往來台北A1機場捷運接駁服務，有需要的旅客可以提前上官網預約喔～

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：台北市大同區承德路一段3號

天成大飯店

高CP值老字號飯店，健身房、蒸烤箱等設施

天成大飯店

天成大飯店

想找台北車站CP值最高的住宿？那選天成大飯店準沒錯！這家飯店就在捷運台北車站M3出口電梯旁，出站就能進飯店Check-in，對於行李很多的旅客來說真的太方便了！飯店很貼心備有除濕機，浴室還準備了泡澡球與乳液，讓你回飯店就能徹底放鬆。除此之外，飯店的17樓還有提供健身器材、蒸烤箱等設施，如果是帶嬰幼兒入住的旅客，天成大飯店也有出租嬰兒備品喔～

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：台北市中正區忠孝西路一段43號

台北車站住宿｜超夯平價推薦

對於小資族或是喜歡文青風格的你，台北車站附近隱藏了很多老建築改建的精緻旅店。這些住宿雖然價格平易近人，但設計感跟舒適度卻一點都不馬虎！

漫步1948 MEANDER 1948

住進1948年的歷史美學，老屋翻新超級好拍！

漫步1948 MEANDER 1948

漫步1948 MEANDER 1948

坐落於台北火車站後站商圈的漫步1948 MEANDER 1948，對於喜歡逛街的旅人來說簡直是完美住宿！地理位置超方便，走路就能到京站百貨，中山商圈也在附近！這家住宿的房型多樣，從背包客床位到適合家庭的四人房通通都有。旅店的交誼廳採挑高設計，光線明亮且通透，配備了舒適的沙發與溫潤木椅，不論是想跟來自世界各地的旅客交流旅行心得，還是需要一個安靜的角落辦公，這裡絕對會讓你捨不得離開！

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：台北市大同區太原路42號

台北車站住宿｜親子飯店推薦

帶小孩出門最怕孩子無聊、爸媽心累。北車周邊現在有很多針對家庭設計的飯店，大廳直接擺出旋轉木馬或遊戲室，還有無限量供應的點心吧，讓大人小孩都開心！

路徒Plus行旅-站前館

把遊樂園搬進飯店！坐擁101絕美景觀客房

路徒Plus行旅-站前館

路徒Plus行旅-站前館

如果你正在找一間能讓大人小孩都玩得盡興的親子飯店，選這家路徒Plus行旅-站前館準沒錯！這間飯店的大廳位於高樓層，整體的裝潢是走遊樂園的設計理念，不僅設有超吸睛的旋轉木馬，甚至還有溫馨的星空電影院～除了好玩好拍，飯店也很貼心的準備了豐富的免費餅乾零食吧，玩累了也不怕肚子餓！另外，小編超推薦大家可以住101景觀房，不論是白天看著繁華街景，還是夜晚欣賞101的璀璨燈火，這裡一定能讓你們一家人留下寶貴的回憶！

訂房網評價：8.8//10(Agoda)

地址：台北市中正區忠孝西路一段80號4F、24-35F

台北車站住宿｜青旅、單人間推薦

獨旅也可以住得很高級！北車附近的青旅CP值超高，不僅便宜，設計感更是可以比擬飯店，非常適合環島背包客或想省錢的小資族喔！

信星青年旅館

超美日式挑高大廳與美味現做早餐

信星青年旅館

信星青年旅館

如果你怕住青年旅館睡不好，這間信星青年旅館絕對會打破你對傳統青年旅館的印象！這間青旅不僅床墊軟硬適中，每個床位都還有衣架與足夠的插頭，私人置物櫃還配備電子鎖，讓你白天出門玩也不用擔心貴重物品遺失。這裡最讓人驚豔的就是超美的日式風格公共空間，採光極佳，還有懶人沙發，讓旅人可以盡情在這裡耍廢～設備齊全的公用廚房不僅提供小餅乾、宵夜與台灣在地小零食，早上的免費吃到飽早餐也是超美味，讓你吃飽後再開啟一整天的行程！

訂房網評價：9.4//10(Agoda)

地址：台北市大同區華陰街50號4F

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