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河濱新地標！露營場旁「新遊樂場」亮點搶先看 結合「在地三寶」預計下半年完工

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
模擬圖。圖／台北市政府工務局水利工程處提供
模擬圖。圖／台北市政府工務局水利工程處提供

河濱新地標！華中河濱露營場旁「新遊樂場」已動工，規劃將原「沼澤沙洲」地貌變身為雨水花園與沙坑區，打造結合觀光、休閒與文化體驗的全新河濱亮點。

華中露營場。圖／華中露營場官網
華中露營場。圖／華中露營場官網

模擬圖。圖／台北市政府工務局水利工程處提供
模擬圖。圖／台北市政府工務局水利工程處提供

為活化華中露營場旁空間，以在地特色「加蚋仔三寶—豆芽菜、麻竹筍與茉莉花」意象融入景觀設計和遊憩設施，規劃了休憩廣場及茉莉香花園，打造能讓大小朋友同樂的「加蚋仔沙洲遊戲區」。

模擬圖。圖／台北市政府工務局水利工程處提供
模擬圖。圖／台北市政府工務局水利工程處提供

其中，最為吸睛的「麻竹筍造型溜滑梯」外型極具特色，上窄下寬的設計讓滑行時更添速度與刺激感，讓溜溜滑梯變得更加療癒且紓壓；而「豆芽菜攀爬架」則順應地形，細長、彎曲的外型增添挑戰性，可以盡情攀爬、探索和遊戲。

此外，多款人氣「特色鞦韆區」同樣結合加蚋三寶造型元素，有龍舟型、一般型與親子型等多樣鞦韆，親子共乘也不是問題。這座新型遊樂場預計於2026下半年完工，為在地民眾提供休憩放鬆、親子同遊的新熱點，同時也將成為台北河濱的亮眼新地標。

模擬圖。圖／台北市政府工務局水利工程處提供
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模擬圖。圖／台北市政府工務局水利工程處提供
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