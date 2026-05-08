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北歐印花美學進駐台北！金普頓大安攜手「Marimekko」打造限定主題房，入住再送限量設計選品

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
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位於Kimpton Da An Hotel的設計旅宿，今夏再度推出跨界聯名企劃，攜手芬蘭設計品牌Marimekko打造期間限定「仲夏花漾藝境 Stay in Bloom」主題房，即日起至6月14日登場。以品牌經典Unikko印花為靈感，將北歐花卉美學融入住宿空間與生活體驗，為旅人帶來充滿夏日氣息的城市度假提案。

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此次主題房從公共空間到客房細節，都能看見Marimekko代表性的印花元素，透過黑白與藍綠色調交錯，重新演繹飯店空間風格。入住旅客除了可享限定迎賓小點外，還可獲得專屬印花住房禮，包括托特包、貼紙組與明信片套組；若入住套房，更加碼贈送印花摺疊傘、迷你口金包與毛巾等限定選品。

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館內餐廳The Tavernist同步推出聯名下午茶「印花拾光 Taste in Bloom」，以芬蘭餐桌美學結合台灣在地風味，設計出多款充滿創意的鹹甜點，為旅宿體驗增添儀式感。

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延續品牌寵物友善特色，飯店也規劃限定「寵物印花領巾工作坊」，將於5月16日與6月6日舉行，開放房客帶著毛孩一同參與，感受設計融入生活的趣味。

「Kimpton Da An with Marimekko 仲夏花漾藝境」住房專案每晚8,800元起，依房型不同調整，另需加收15.5%稅金與服務費。

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