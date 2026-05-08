期間限定！淡水夢幻打卡景點 全台最長南瓜隧道開放中





位於淡水區屯山里的農田中，一條長達400公尺的南瓜隧道正式對外開放，成為初夏最吸睛的農村景點。由在地農友打造的棚架式栽培，不僅讓南瓜整齊垂掛，更形成一座宛如綠色拱廊的天然隧道。隨著南瓜產季到來，這片空間搖身一變成為結合農業與觀光的奇幻場域，吸引民眾前來體驗不同於都市的自然魅力。





▲圖片來源：新北市政府農業局





繽紛南瓜齊聚 走進宛如博物館的奇幻世界

走入隧道，抬頭便能看見各式各樣的南瓜垂掛於藤蔓之間，除了常見的栗子南瓜外，現場更種植超過30種觀賞南瓜。從紋路宛如西瓜的品種，到表面佈滿突起的奇特造型，每一顆都像藝術品般獨具特色。這條南瓜隧道不只是農作展示，更像是一座露天的南瓜博物館，讓人一邊漫步、一邊探索不同品種的魅力。





▲圖片來源：新北市政府農業局





拍照打卡新熱點 農村風景與生活體驗兼具

為了讓遊客留下更多美好回憶，現場特別設置南瓜主題打卡牆，搭配整片隧道的自然背景，無論是拍攝人像或風景都相當吸睛。除了視覺上的享受，現場也提供新鮮採收的栗子南瓜販售，讓民眾能將這份當季美味帶回家。從拍照、散步到選購農產品，這裡不只是景點，更是一場完整的農村生活體驗。





▲圖片來源：新北市政府農業局





古法農耕延續 打造地方特色與永續價值

南瓜隧道的誕生，來自農友長年耕作的累積與用心，透過棚架式種植，不僅改善通風條件、減少病蟲害，也讓採收更加便利，同時創造出兼具觀賞價值的農業景觀。隨著每年產季的到來，這條隧道不僅吸引遊客，也讓更多人重新認識農業的多元面貌。在自然與人力的共同經營下，這片農田正逐漸轉化為結合觀光、教育與在地文化的特色據點。





▲圖片來源：新北市政府農業局





【淡水南瓜隧道】

景點位置：新北市淡水區淡金路五段10號





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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