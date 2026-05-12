板橋車輪餅太強了！這家走脆皮路線 「冰淇淋車輪餅」一個才25元

板橋爆漿車輪餅除了太極鰲車輪餅、點點小食光紅豆餅還有這一家！

伍師傅車輪餅的餅皮是酥脆路線，所以冷掉也不影響外皮的口感，還有夏天必吃的冰淇淋車輪餅，不管大人小孩都很愛！

每到放學時段，就會開始出現購買人潮，如果不想等太久，記得要避開唷！

伍師傅車輪餅｜交通位置

伍師傅車輪餅鄰近板橋後埔派出所、忠孝國中，石頭鐵板城也距離不遠！距離府中捷運站走過來約10分鐘。

伍師傅車輪餅

地址：板橋區成都街12號

出爐時間：12:30～19:00售完為止(六日休)

我前往的時候，剛好碰到學生放學的時間，有小等了一下！

伍師傅車輪餅口味很多，透明櫥窗可以看到車輪餅的製作過程。

煎枱上的車輪餅，看起來乾淨不雜亂，讓人看了很舒爽！

製作好的車輪餅會移到一旁的保溫箱裡，依口味分類。

他們家最特別的是有冰淇淋口味！今天的口味是芒果冰淇淋。

伍師傅車輪餅｜菜單價格

伍師傅車輪餅的口味很多，除了基本的紅豆、奶油口味，還加了小朋友喜歡的珍珠、巧克力、奧利奧、麻吉、起司的雙拼組合，價格落在25～30元不等，價格還算親民。

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

伍師傅車輪餅｜餐點品嚐

其實在我已經光顧五師傅車輪餅有超過15年了，只是之前都是冬天來的時候居多，這天天氣有夠熱，突然想到可以來買伍師傅的冰淇淋車輪餅。

冰淇淋車輪餅（芒果）

冰淇淋車輪餅超大一球吔！冰過的車輪餅皮，完全沒有潤潤的，反而更脆口。

芒果冰淇淋還吃得到芒果的果肉丁唷！之前有吃過冰淇淋三明治，我覺得冰淇淋車輪餅更好吃，脆酥餅皮夾入超巨大的冰淇淋球，一個才25元，CP值很高吔！下次想再來試試其他口味的冰淇淋！

伍師傅車輪餅

地址：板橋區成都街12號

出爐時間：12:30～19:00售完為止(六日休)

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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