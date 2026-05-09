低調到不行！ 板橋最神秘書店咖啡廳「凝流書店咖啡」藏在巷弄裡的時光隧道

在板橋，有一間低調到不行的咖啡廳，如果不是特地來找，真的很容易直接錯過。

凝流書店咖啡就藏在大觀路的小巷裡，外觀看起來像一間被植物包圍的老宅，沒有過多招牌，也沒有明顯指示，但一推開門，就會發現完全是另一個世界。而且這間居然從2013年就營業到現在，已經超過10年了！

這裡不只是咖啡廳，更像一座小型的時間博物館。滿滿的二手書、黑膠唱片、老物件，搭配微微昏黃的燈光，讓人一秒掉進回憶裡。許多臺藝大的學生把這裡當成秘密基地，帶著筆電來讀書、寫作業，整體氛圍安靜又舒服。如果你最近有點疲累、需要一點靈感，這裡會是一個很剛好的地方。

凝流書店咖啡｜交通位置

凝流書店咖啡位在新北市板橋區大觀路一段29巷81號，地點算是超級隱密，我那天真的是直接路過，因為從外觀上，怎看都像一般住宅呀，只是植物茂密了點XD

凝流書店咖啡

地址：新北市板橋區大觀路一段29巷81號

營業時間：11:30–20:00

低消：一杯飲料或一份餐點

客滿限時2小時

官網

是走近看到店名，才確定沒走錯！

如果是搭乘大眾交通工具，至捷運府中走過來約15-20分鐘，或搭乘234、264、701、793、F502公車到【大觀國小】，走進來約3分鐘。

開車的話，後方有平面停車場，汽車臨停每小時30元／機車臨停每次10元。（只收現金和悠遊卡）

凝流書店咖啡｜用餐環境

一走到門口，其實就已經有點驚喜。整個入口被滿滿的綠色植物包圍，有一種像誤闖秘境的感覺，陽光從葉縫中灑下來，氛圍很自然也很療癒。

推開門之後更是完全不同的世界，再加上溫暖燈光，整體氛圍非常放鬆。

映入眼簾的是滿滿的書架，書多到有點誇張，而且不是裝飾，是可以實際翻閱、購買的二手書。種類非常多元，從文學、小說到各種冷門書籍都有，真的很像在挖寶。

店內還擺放了不少黑膠唱片與老物件，牆上甚至能看到一整排復古唱片封面，整體空間有一種濃濃的懷舊感。

沒想到座位數其實不少，有沙發區、長桌區，也有比較適合單人安靜閱讀的位置。有些座位旁邊還附有插座，店內也提供WiFi，對於需要用電腦工作的人來說非常方便。

整體環境偏安靜，不太適合大聲聊天，比較像是「各自安靜做自己的事」的空間。你會看到有人看書、有人打字、有人只是靜靜坐著發呆，卻不會覺得尷尬，反而有一種很舒服的共存感。

二樓也可以上去逛，書籍數量更多，種類也更雜，有一種在書海裡迷路的感覺。如果喜歡慢慢翻書的人，真的可以待很久。

這不是電影情節裡，男女主角初次邂逅的地方嗎？凝流書店咖啡也有提供場地租借，拍片超有感的呀～

現場超多老件，有黑膠唱片機，打字機，全是歲月痕跡。

凝流書店咖啡｜菜單價格

凝流書店咖啡主要提咖啡、簡易餐食為主，有咖啡、冷熱茶飲，炸物、飯食、義大利麵，以及甜點，算是基本該有的都有。低消為一份餐或一杯飲料，沒客滿的話是不限時。

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

凝流書店咖啡｜餐點品嚐

香草風味拿鐵

喝第一口的時候，是很順的咖啡香，接著慢慢會帶出淡淡的香草甜味，不會苦到皺眉，也不會太淡，是剛剛好的那種溫柔感，奶泡也很細緻，我自己很喜歡在這種安靜的空間點這種咖啡，一邊喝、一邊看書，或是發呆都很剛好。

精品冰滴咖啡

精品冰滴咖啡很有儀式感，用小玻璃壺搭配冰塊杯，自己慢慢倒的那種。一開始先聞到的是很乾淨的咖啡香氣，不是濃烈型，而是偏清爽、帶一點果香的感覺，喝起來意外很順，完全沒有那種冰咖啡常見的苦澀感，反而是帶一點微微的酸，尾韻很乾淨。

千層蛋糕（靜岡抹茶）

靜岡抹茶千層蛋糕一上桌，那個層層堆疊的紋路太療癒了！抹茶粉灑在最上面，看起來就很濃郁，切下去的時候，層次感很明顯，每一層薄薄的餅皮搭配奶油，整個很細緻。

入口第一口是淡淡的抹茶香，搭配奶油的滑順，甜度抓得剛剛好，不會膩，是可以慢慢吃完一整塊的那種，而且搭配旁邊的冰滴咖啡，一口蛋糕、一口咖啡，這種甜點很適合在這種安靜的空間舒服自在地慢慢品嘗，

流書店咖啡是一間很特別的地方，從巷弄裡的低調入口，到滿滿的書牆與黑膠唱片，再到安靜又舒服的空間氛圍，每一個細節都讓人不自覺放慢步調。

板橋最神秘書店咖啡廳 凝流書店咖啡 藏在巷弄裡的時光隧道這裡很適合一個人來，帶本書、帶台筆電，或甚至什麼都不做，就只是坐著。

「凝流」這個名字，代表迷人的靈魂在此匯聚，實際來過之後，真的會理解這句話的意思。

如果你正在找一個可以沉澱心情、整理思緒，甚至找回一點靈感的地方，這裡會是一個很值得收藏的口袋名單。

凝流書店咖啡

地址：新北市板橋區大觀路一段29巷81號

營業時間：11:30–20:00

低消：一杯飲料或一份餐點

客滿限時2小時

官網

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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