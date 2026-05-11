藏在巷內民宅中的人氣小吃！夏天賣冰 冬天賣米粉湯、甜不辣

三重藏很深的中山甜不辣(米粉湯)，若不是剛好走路經過，壓根不會發現藏在巷內民宅中的小吃店，貨真價實的在地美食。雖然很隱密，但是老饕卻熟門熟路，外帶的民眾多到爆，建議想來內用或外帶的朋友最好避開尖峰用餐時段。

之前來店內只有一對夫婦忙進忙出，這次來又多了一位看起來像兒子的人員，讓供餐速度有效率的提升。內用僅三張小桌子，常常來都遇到客滿，要內用的話最好也要挑一下時間。

中山甜不辣（米粉湯）菜單，米粉湯、米苔目、甜不辣，沒有飯類的選項，夏天賣冰、冬天才會賣熱食，因此想吃熱食要把握最後時間囉。

兩大一小眼睛餓的點了一大桌，本以為份量會很精緻沒想到這麼足，飽到不行。

中山甜不辣（米粉湯）的米粉湯非乳白湯頭的那種路線，反而是清澈清爽的湯頭，少了濃郁肉味，多了清甜感。米粉湯內加了一匙沙茶，讓風味更為突出，蠻特別的吃法。

不少人推薦這裡的麻醬麵也十分好吃，均勻攪拌散發出香濃的麻醬香氣，醬汁濕潤卻能緊緊巴附麵條，濃醇香兼具，果然不錯。

另外一款麵食推薦乾米苔目，滑溜的米苔目，帶著濃郁的蝦米味，醬汁甜甜辣辣，特別順口。

加點桌上的辣椒，更香更辣更好吃。

原本小孩要吃甜不辣當主食，後來搶走米粉湯，就當作配菜大家一起share囉，大份甜不辣同樣給的份量十足。底下藏著大塊白蘿蔔超多塊，基本的長條甜不辣、片型甜不辣、貢丸、米血糕等，口感都有到位。

香魚捲就是竹輪，口感QQ的，醬汁跟甜不辣是一樣的。

油豆腐表現一般。

類似關東煮的高麗菜捲，厚實飽滿，帶有高麗菜的鮮甜，好吃推推。

黑白切選了豬心和嘴邊肉，沒有腥味的豬心Q彈好吃，可惜醬汁淋得太多，吃來偏鹹許多。

嘴邊肉切的比較細碎，不過juicy軟嫩還不錯。

喜歡吃乾麵配湯的泰瑞，選了簡單的菜頭湯，一碗才30元給了超多大塊蘿蔔，加上甜不辣的白蘿蔔，當天根本就是蘿蔔大富翁！所幸中山甜不辣（米粉湯）的白蘿蔔煮的很透，軟甜可口，湯頭清爽。

最喜歡中山甜不辣（米粉湯）的米苔目跟麻醬麵，甜不辣也不錯，價格跟份量很實在，口味上也好，難怪用餐時間絡繹不絕的民眾來外帶，絕對可以飽足一餐的好選擇。

中山甜不辣（米粉湯）

地址：臺灣新北市三重區永福街46巷13號

時間：日 二 三 五 六 10:00-20:00

電話：02-2280-6123

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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