香菜控必收！ 190元起飲料、霜淇淋、豆花吃到飽，滿滿香菜看不到底下的麵/粥

坊間越來越多麵店提供內用豆花吃到飽，富善雞湯麵舖也是其一，連鎖的富善雞湯麵舖，在光復北路、西門町、中和都有店面，西門町的富善雞湯麵舖-霜淇淋（萬華昆明店）算是新開幕沒多久，不過每次經過都是客滿+不少人候位，人氣滿滿。

富善雞湯麵舖-霜淇淋（萬華昆明店）的店內空間是長條型，座位說多不多，尖峰用餐時段客滿不足為奇，內用進門後直接找空位，如果客滿就跟服務人員登記候位。

入座後服務人員會詢問是否第一次來用餐並加以介紹，點餐方式為掃描桌上的QRCode點餐並至櫃檯結帳，餐點準備好時桌上的取餐器會響，自行到櫃檯端取餐點，用完餐後也自行將餐盤餐具放至回收處。

內用低消：110公分以下低消40元、110公分~140公分低消100元、140公分以上低消190元，內用的霜淇淋、豆花、紅茶、麥茶無限吃到飽！因為有豆花無限提供，所以點用的餐點無法打包請注意。

富善雞湯麵舖-霜淇淋（萬華昆明店）菜單

等待餐點時先來碗豆花吧！除了豆花外有綠豆跟花生這兩款配料，配料選擇性不多，不過是免費提供的也不容多要求了。

豆花和花生很綿密，糖水有些甜，加點無糖麥茶可以中和一下。

飲料是無糖麥茶和紅茶。

醬料區還有阿嬤辣菜脯可供取用，很香很辣，加到乾拌麵中很好吃。

餐點完成需自行端取。

富善雞湯麵舖主要以雞湯為主，搭配麵或粥的組合，最基本也是最便宜的就是富善雞腿濃湯麵190元。富善雞腿濃湯麵份量上比較精緻，怕吃不飽的話可以加價加麵，其實搭配豆花不至於吃不飽。

富善的雞湯標榜用老母雞、雞爪、雞骨、中藥材、蔬菜，每日八小時熬煮而成，湯頭呈現金黃色澤，光看就很好喝。雞湯濃醇帶有膠質感，清爽又不失醇郁，相當順口好喝，麵條使用波浪狀的拉麵，能吸附雞湯，有咬勁外也很夠味。

泰瑞選擇的是富善阿嬷乾拌麵＋升級的剝皮辣椒雞腿濃湯，乾拌麵的麵條跟湯麵一樣，波浪狀有嚼勁，很台式古早味，先吃原味再加些阿嬤辣菜脯進去，又香又辣滋味更多層次。

單純的雞湯就很好喝，剝皮辣椒雞腿濃湯也不賴，多了剝皮辣椒的微辛跟甜味，層次上更加豐富，更勾勒出雞湯的醇郁，各有特色，都很喜歡。

當天就是為了這款期間限定的爆量香菜雞腿濃湯粥而來！因為小孩選了富善雞腿濃湯麵，所以自己就選擇粥來PK看看，粥和麵相比下，粥的部分比較大碗。

滿滿的香菜鋪滿雞湯粥，幾乎看不到底下的粥，視覺效果超衝擊！均勻攪拌後，幾乎每一口粥都吃得到香菜味，超濃超香超好吃，香菜控絕對會愛上這一碗。

粥的口感是軟綿的，吸飽雞湯的粥很香甜，雞腿肉很嫩，雖然喝不到雞湯，但粥也是蠻好吃的，喜歡喝湯的話記得點湯麵。

小菜類選了難忘涼拌小黃瓜，爽脆微酸很開胃。

銷魂脆皮雞翅的炸衣不厚重，薄脆香夾帶肉汁，雞翅已有醃漬調味，不用沾醬就很夠味。

蒜香雞汁炒蛤蠣的蛤蠣偏小、份量也不多，炒的過老都縮成小小的蛤肉，有些不推。

最後來支霜淇淋當完美的結尾，霜淇淋的奶味蠻濃郁的，甜度稍高，不過整體來說算好吃的霜淇淋。

初訪富善雞湯麵舖還挺喜歡的，喜歡雞湯的濃醇，香菜雞湯粥的猛烈爆擊，內用還有好吃的豆花可以吃到飽，偶爾想吃湯麵或是粥的時候會考慮再來訪。

富善雞湯麵舖-霜淇淋（萬華昆明店）

地址：臺灣台北市萬華區昆明街85之1號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-22:00

電話：02-2389-6017

營業時間：週一～週五：10:00~14:30，17:00～22:00 | 週六～週日：10:00～22:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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