在城市留白中「漫遊台北日式老屋」！走進台北聚落「光在錦町」的慢生活提案

在台北城市節奏之中，一處融合歷史與當代生活的日式聚落正悄然成形。位於大安區金華街的光在錦町，以保留完整的日式宿舍群為基底，重新詮釋老屋在現代生活中的可能性，讓旅人能在城市一隅，找到屬於慢步調的文化停留點。

圖／EYEXLIFE 華媞國際企業有限公司提供

圖／EYEXLIFE 華媞國際企業有限公司提供

圖／EYEXLIFE 華媞國際企業有限公司提供

走進錦町生活園區，最迷人的並非單一景點，而是一種被精心安排的生活節奏。空間設計揉合日本美學中的「間（Ma）」概念，透過留白與光影交錯，讓人自然放慢腳步。午後時分，不妨在新加坡精品咖啡品牌ALCHEMIST點一杯手沖咖啡，感受簡約卻講究的風味；或走進FUKUYA 芙香家，品嚐現點現做的鐵鍋鬆餅，讓甜點成為旅途中最溫柔的停頓。

圖／EYEXLIFE 華媞國際企業有限公司提供

圖／EYEXLIFE 華媞國際企業有限公司提供

若想深入體驗日式飲食文化，主打京都風味的豆舞則提供一種更為靜謐的用餐選擇。以湯豆腐為核心的料理，透過簡單純粹的味道，回應空間本身的寧靜氣質，也讓旅人得以在喧囂城市中，短暫回歸感官本質。

圖／EYEXLIFE 華媞國際企業有限公司提供

圖／EYEXLIFE 華媞國際企業有限公司提供

除了飲食，聲音與設計亦是錦町的重要風景。由Frisson打造的聲音空間，結合黑膠與音響選品，將聆聽轉化為沉浸式體驗；並攜手Sweet & Sour Coffee Wave，以咖啡與音樂交織出更具層次的日常片刻。而在選物與設計層面，臣爵傢俱 The VG Living帶來的北歐經典老件展，也為空間增添跨文化的生活想像。

圖／EYEXLIFE 華媞國際企業有限公司提供

對於尋找台北深度旅行體驗的旅人而言，光在錦町並不只是拍照打卡的場景，更像是一段可以反覆造訪的生活提案。從咖啡香氣、飲食風味，到聲音與設計的交織，這裡讓「旅遊」回歸日常本質——在不同時間節奏中，重新感受生活的溫度。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」