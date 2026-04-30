倒數最後一個週末！春季藝文「心村聚」閉幕登場，「北投中心新村」限定活動一次看

台北春季藝文活動進入尾聲，位於北投中心新村的「2026心村聚：相聚時刻」迎來倒數最後一個週末（5/2－5/3）。隨著活動即將落幕，主辦單位加碼推出閉幕週限定內容，從眷村料理、民謠演出到跨國藝術交流，邀請民眾把握最後機會走進老眷村，為春日留下難忘回憶。

圖／北投中心新村提供

圖／北投中心新村提供

本屆活動以「人與生活」為主軸，串聯約30組團隊打造沉浸式聚會空間。進入最終週末，活動亮點聚焦「眷村故事與民謠」主題，推出結合飲食文化與在地音樂的深度體驗。現場將登場「眷村故事香」復刻食作（需預約），5月2日帶來冰糖燉曇花、5月3日則推出珍珠丸子，透過料理重現記憶中的家常味。

圖／北投中心新村提供

圖／北投中心新村提供

音樂演出方面，每日下午14:30與16:00安排月琴演奏與體驗，由在地團體帶領民眾感受傳統音樂的生活韻味。此外，5月3日登場的「北投×別府藝術交流分享會」，邀集來自BEPPU PROJECT相關藝術家與台灣創作者對談，從駐村經驗出發，分享兩地文化觀察與創作靈感。

圖／北投中心新村提供

除了舞台活動，園區內也同步開放多項互動體驗。「串門子」空間包含昭和復古衣裝體驗、午後茶席、說書選書展與編織書籤手作；另有期間限定的「虛擬集印地圖」與常設解謎活動，讓民眾在探索中認識眷村故事。現場集章活動持續進行，完成任務還可兌換限量好禮。

交通方面，活動期間每週六、日12:00至18:00提供捷運新北投站往返園區的免費接駁車，每30分鐘一班，亦可自捷運站步行約10至15分鐘抵達。

隨著「心村聚」邁入最後倒數，主辦單位表示，希望透過這場跨越世代與文化的聚會，讓老空間持續累積新的記憶。閉幕週內容豐富，建議民眾提前規劃行程，把握今年最後機會，走訪北投中心新村感受春日最具人情味的藝文風景。

圖／北投中心新村提供

圖／北投中心新村提供

「心村聚」閉幕週重點整理（5/2－5/3）

* 眷村料理體驗：冰糖燉曇花（5/2）、珍珠丸子（5/3）

* 民謠月琴演出：每日14:30、16:00兩場

* 北投×別府藝術交流：5/3 14:00－16:30

* 體驗活動：復古衣裝、茶席、編織書籤、虛擬集印地圖

* 免費接駁車：捷運新北投站往返園區（每30分鐘一班）

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」