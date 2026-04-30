雪白油桐花悄然綻放 土城三大賞桐景點迎「五月雪」美景

【旅奇傳媒/編輯部報導】春末初夏穀雨時分，正是油桐花紛飛季節，油桐花滿開時猶如靄靄白雪布滿山頭，風起花落如白雪紛飛，浪漫十足。新北市已經有多個山區景點綻放雪白油桐花，新北市綠美化環境景觀處（簡稱景觀處）推薦三處土城熱門賞桐景點，邀請走進山林，規劃一趟浪漫愜意的賞桐小旅行。

▲桐花隨風飄落，點綴在石階與泥土之間，為健行過程增添幾分詩意與驚喜。 圖：新北市客家局／提供

新北市土城區賞桐景點首推土城「桐花公園」，只要從永寧捷運站轉乘公車至「南天母廣場」站即可抵達，交通十分便利。

「桐花公園」位於天上山的半山腰，占地約7公頃，種植約百株廣東油桐。園區內步道平緩好走，漫步其間，沿途桐花如雪片般隨風飄落，鋪成柔軟的花毯，讓人忍不住放慢腳步，享受這份季節限定的雪白浪漫。非常適合親子同遊或三五好友相約踏青，也是都市人短暫遠離喧囂的秘境。

▲走在土城「太極嶺」山徑間，可見桐花隨風飄落，鋪成一道浪漫的雪白花毯。 圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供

靜謐莊嚴的「承天禪寺」也是土城的賞桐熱點，「承天禪寺步道」全長約3.7公里，寺院周圍群山環繞，桐花點綴其間，交織出一幅清新脫俗的景緻。來到「承天禪寺」賞桐，不妨放慢步伐，感受大自然的寧靜與內心的平和，讓身心靈都獲得洗滌。

登上「太極嶺」可欣賞山間綻放於樹梢的雪白油桐花，令人心曠神怡。 圖：新北市政府綠美化環境景觀處／提供

喜歡健行與挑戰的民眾，則千萬別錯過土城「太極嶺步道」，這條步道位於土城「冷水坑休閒公園」內，林木茂密且擁有豐富的自然生態。每到桐花盛開時節，走在山徑間，可見桐花隨風飄落，點綴在石階與泥土之間，為健行過程增添幾分詩意與驚喜。登高遠望時，不僅可欣賞山間綻放於樹梢的雪白油桐花，亦能俯瞰整個土城地區景色，令人心曠神怡。

新北市景觀處處長林俊德表示，歡迎搭乘大眾運輸前往賞花，也提醒大家山上氣候多變且濕度較高，健行時建議穿著止滑的鞋子，避免因步道潮濕而滑倒。同時希望大家一起愛護自然環境，讓美景能永續下去。若想即時瞭解新北市各地花況，歡迎追蹤「賞花快報」FB 粉絲專頁，掌握最新花況訊息！

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