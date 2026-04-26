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新北河濱「春雪」登場！白花三葉草盛開，大都會公園迎最美賞花時刻

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／新北市高灘處提供
圖／新北市高灘處提供

春意盎然之際，新北河濱公園悄然換上純白新裝。位於新北大都會公園的幸福水漾園區，近期被大片盛開的白花三葉草覆蓋，細緻小花如雪般鋪滿草地，遠望彷彿一整片春日「白色雪毯」，打造出宛如童話場景的夢幻景致，吸引不少民眾前來踏青賞花、拍照打卡。

圖／新北市高灘處提供
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新北市高灘地工程管理處表示，白花三葉草花型小巧潔白，盛開時與遼闊草地交織出柔和且療癒的視覺效果。漫步其間，如同踏在雲端般輕盈舒適，無論是親子同遊或情侶約會都相當適合。除了賞花外，也有不少遊客低頭尋找象徵幸運的「四葉草」，為春日旅程增添趣味與期待。

除了純白花毯外，園區一旁約3公頃的「春日漫步夢幻花園」主題花海同樣進入盛放期。現場集結向日葵、大波斯菊、金盞花與萬壽菊等多樣花卉，色彩繽紛、層次豐富，與白花三葉草形成強烈對比。遊客在白色花海間漫步，抬頭即可望見金黃與橙紅交織的花田景色，搭配飛舞的蝴蝶與忙碌採蜜的蜂群，營造出充滿生命力的春日風景。

圖／新北市高灘處提供
圖／新北市高灘處提供

圖／新北市高灘處提供
圖／新北市高灘處提供

圖／新北市高灘處提供
圖／新北市高灘處提供

目前白花三葉草與主題花海皆已進入最佳觀賞期，無論是家庭出遊、好友相約，或是獨自前來拍攝美照，都能在這片純白與繽紛交錯的景致中感受悠閒氛圍。相關單位也提醒，賞花時請勿踩踏或採摘花朵，共同維護這片得來不易的自然美景。

規劃一日遊行程的旅客，還可順遊鄰近的熊猴森樂園讓親子放電，或騎乘河濱自行車道沿著淡水河畔欣賞風光，打造結合自然、生態與休閒的春季小旅行。交通方面，開車族可從新莊、三重或蘆洲方向經越堤道進入停車場；搭乘大眾運輸則可於機場捷運A2三重站下車，步行約10分鐘即可抵達園區，輕鬆展開一趟療癒系賞花之旅。

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