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新北人入場僅「100元」倒數2日！「2026宜蘭綠色博覽會」主題展區、小孩玩的、美食農產品統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自宜蘭綠色博覽會官網
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春季熱門旅遊活動「2026宜蘭綠色博覽會」持續在武荖坑風景區熱鬧登場，其中最受矚目的「新北週」優惠即將進入最後倒數，活動僅至4月26日止。符合資格的新北市民，憑證件即可將原價250元門票直接以100元入園，等於現省150元，成為近期最划算的春遊選擇之一。

圖／取自宜蘭綠色博覽會官網
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本屆綠博以「格致寶藏」為主題，整體園區規模龐大，規劃18個永續水陸展區與19項低碳互動設施，內容涵蓋環境教育、生態體驗與親子遊憩。從知識性展覽到戶外遊戲空間，兼具趣味與教育意義，一張門票即可暢玩一整天，也讓不少親子家庭安排深度慢遊行程。

圖／取自宜蘭綠色博覽會官網
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園區同時設有特色市集與主題展區，其中「新北永續」專區集結多樣農漁產品與在地好物，讓遊客邊逛邊買、邊吃邊玩，增添旅遊樂趣。由於腹地廣大，建議民眾預留半天以上時間，並可善用園內遊園車降低步行負擔，提升整體體驗。

圖／取自宜蘭綠色博覽會官網
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交通方面，主辦單位提供自蘇澳新站出發的免費接駁服務，方便無車族輕鬆抵達。隨著「新北週」優惠進入最後階段，預期週末將湧現人潮，提醒符合資格的民眾把握4月26日前的限時機會，用百元價格一次玩遍春季最夯的綠色盛會。

圖／取自宜蘭綠色博覽會官網
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宜蘭綠色博覽會

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