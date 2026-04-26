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內湖親子一日遊！從主題遊戲場玩到森林客廳，在大自然裡盡情放電

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：夏米】

依山傍水的大湖公園，綠草如茵、景色優美，是內湖的地標，除了漫步公園曬太陽、草地野餐，還能欣賞湖畔的美麗落羽松、悠遊的白鷺鷥，是城市中的踏青之所。鄰近大湖公園的湖山六號公園，是一座專為親子打造的消防主題共融式遊戲場，讓孩子在遊戲中訓練平衡感與肌力的成長空間，目前部分設施暫停開放，但是旋轉盤與座椅鞦韆仍然適合不同年齡層玩耍，另外，也推薦同在內湖的大港墘公園共融式遊戲場，這裡有鞦韆、攀爬架、沙坑等許多冒險設施，讓小朋友徹底放電，爸媽則可在旁拍下燦爛笑顏，感受城市裡難得的悠閒片刻。

▲漫步大湖公園青草地，享受陽光燦爛的家庭時光。
▲漫步大湖公園青草地，享受陽光燦爛的家庭時光。

▲湖山六號公園的高塔滑梯、旋轉盤和座椅鞦韆，是小朋友放電首選。
▲湖山六號公園的高塔滑梯、旋轉盤和座椅鞦韆，是小朋友放電首選。

公園的遊戲場只是小小暖身，接著驅車往山上走，來到被稱為「台北天梯」的白石湖吊橋，全長約116公尺，是台北市第一座大跨距吊橋，採龍骨意象設計，宛如一條巨龍，橫跨於忠勇山與大崙頭山等山系之間，守護著白石湖地區，走在橋面上彷彿漫步雲端，景色清新視野開闊。

　

漫步天梯眺望山谷

淺紫色的白石湖吊橋，特別之處在於採直路式設計，兩端沒有高聳的橋台，無懸吊纜繩的橋樑與周圍地景完美融合，平穩又好走的吊面，讓親子旅客格外安心。來到吊橋中段時，可以遠眺層層山巒，令人感到心曠神怡。吊橋這一頭靠近碧山巖，設有專用停車場，穿越吊橋後進入對岸的白石湖社區，沿著春秋步道漫遊，沿途會陸續經過同心池、夫妻樹與親水景觀平台，邊走邊拍照，聆聽蟲鳴鳥叫，沒有行程的壓力，時間也慢了下來，是新春出遊的最佳節奏。

▲白石湖吊橋天梯橫跨山谷，自然景觀一覽無遺。
▲白石湖吊橋天梯橫跨山谷，自然景觀一覽無遺。

　

林梢間的祕境觀景

從白石湖再往山上開車約10分鐘，即可抵達位於大崙頭山與大崙尾山之間的「碧山露營場森林營區」秘境，這裡是「碧山露營場」的升級進階版，在原有的6.95公頃露營區、遊憩區外，新增了森林營區、空中廊道、森林步道，還備有廁所與飲水設備，即使只是短暫造訪，也能安心暢遊，享受人與自然共存的美好。

▲隱身山林的碧山露營場森林營區，有S型空中廊道穿梭林間，春天賞櫻花、冬天落羽松燦黃繽紛。
▲隱身山林的碧山露營場森林營區，有S型空中廊道穿梭林間，春天賞櫻花、冬天落羽松燦黃繽紛。

漫步森林步道，樹上不時傳來野鳥的叫聲，記得準備望遠鏡，陪伴孩子一起探索自然。全長約80公尺的S型空中廊道，連結南北兩營區，行走其間彷彿在林梢間穿梭，露營客人不必穿越碧山路，便捷又安全，廊道特別規劃了觀景平台，可以遠眺台北盆地與101大樓，視野無限展開；空中廊道的一端連接著遮陽避雨的圓形廣場，可休憩可賞景，這裡不只是露營地，也是讓親子遊客連結自然的森林客廳，為旅程增添遊趣。

　

景點資訊

白石湖吊橋

地址：台北市內湖區碧山路24號

電話：02-2759-3001

時間：全天開放

　

碧山露營場森林步道

地址：台北市內湖區碧山路26-6號（碧山露營場內）

電話：02-2759-3001

時間：09:00-17:00開放步道（週三公休），晚上僅供露營客人進入，露營免費但需預約

　

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碧山巖 公園 吊橋

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