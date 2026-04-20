20年五星飯店租約到期！ 台北福容一館「倒數住房最強回饋」 港點68折、海鮮買1送1、抽20萬住宿券
聯合新聞網／
旅遊美食站 綜合報導
深耕台北大安區、陪伴無數旅人走過20個年頭的「福容大飯店台北一館」，因租約到期，正式宣布將於今年8月1日起封館熄燈。為了感謝老顧客多年來的支持，飯店自即日起祭出超狂「餐飲感謝季」，邀請粉絲回飯店重溫美好時光！
8/1正式封館、餐飲服務只到6月底
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照片提供 ／福容台北一館">福容台北一館將於今年9月租約期滿，餐飲服務預計7/1起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日。
照片提供 ／福容台北一館
福容大飯店台北一館表示，由於20年租約期滿，飯店預計於7月1日起暫停餐飲服務，最後住宿營運日則為7月31日，並於8月1日正式畫下句點。消息一出讓不少常客感到惋惜，不過業者強調，消費者權益絕不受影響，凡手持福容住宿券或餐券的民眾，未來仍可於全台福容連鎖據點正常使用。
港點全面68折、海鮮珠寶盒買1送1、萬元桌菜現省1.2萬
館內明星餐廳推出重磅優惠，「順園日式料理」推出澎湃感十足的「海鮮珠寶盒」套餐，集結天使紅蝦、磯煮鮑魚、生食級干貝等11款頂級海味。平日持福容旅展美食券，更可享「一券兌換兩套」的獨家優惠。
「福粵樓」瞄準港點控，6月30日前平日午、晚餐時段，近30道經典港式點心全面打68折。此外，宴會服務同步推驚喜，「指定桌菜買5送1」於平日訂宴滿5桌，現省12,800元起；「婚宴回娘家」曾在此舉辦婚宴的新人，回館訂席再享8折優惠。
中獎率高達50%！最大獎「20萬住宿券」任選全台套房
即日起至6月30日，凡在館內住宿、用餐消費滿888元，並登錄APP即可參加抽獎。最受矚目的獎項為價值20萬元的「福容無敵套房住宿券」，得獎者可自由選擇全台福容連鎖飯店的套房入住。
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台北福容大飯店一館因20年租約到期，將於8月1日正式封館。飯店推出「餐飲感謝季」，港點68折、海鮮買1送1，消費滿888元還可抽20萬住宿券。
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搶攻春夏聚餐與國旅商機，位於南港車站上方的台北六福萬怡酒店推出限時住房餐飲優惠，即日起至6月9日，敘日全日餐廳平假日午、晚餐四人同行一人免費，下午茶第二位半價優惠，以上優惠需加原價一成務費。
你或許聽過櫻花、九重葛，但在台北市，還有一種更低調卻更驚豔的存在。溫州公園斜對角的台電魚木，每年只在短短幾週綻放，一開就是整棵爆發，花絲如舞、花色漸變，彷彿把整個春天都濃縮在這一棵樹上。
春天最動人的瞬間，往往藏在不經意的轉角。當你走進赤峰街35巷，眼前那片傾瀉而下的九重葛花牆，會讓人瞬間忘記時間。這不只是一面花牆，而是一段專屬於台北的浪漫記憶，正在此刻盛開。
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