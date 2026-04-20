20年五星飯店租約到期！ 台北福容一館「倒數住房最強回饋」 港點68折、海鮮買1送1、抽20萬住宿券

照片提供 ／福容台北一館" title="福容台北一館將於今年9月租約期滿，餐飲服務預計7/1起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日。

照片提供 ／福容台北一館"> 福容台北一館將於今年9月租約期滿，餐飲服務預計7/1起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日。

照片提供 ／福容台北一館

福容大飯店台北一館表示，由於20年租約期滿，飯店預計於7月1日起暫停餐飲服務，最後住宿營運日則為7月31日，並於8月1日正式畫下句點。消息一出讓不少常客感到惋惜，不過業者強調，消費者權益絕不受影響，凡手持福容住宿券或餐券的民眾，未來仍可於全台福容連鎖據點正常使用。

順園日式料理推出海鮮珠寶盒套餐，持美食通用券可於平日享一券兌換兩套的優惠。照片提供 福容台北一館

館內明星餐廳推出重磅優惠，「順園日式料理」推出澎湃感十足的「海鮮珠寶盒」套餐，集結天使紅蝦、磯煮鮑魚、生食級干貝等11款頂級海味。平日持福容旅展美食券，更可享「一券兌換兩套」的獨家優惠。

福粵樓港式飲茶則於6月30日前，週一至週五的平日午、晚餐時段，推出港點全面68折。圖／福容台北一館提供

「福粵樓」瞄準港點控，6月30日前平日午、晚餐時段，近30道經典港式點心全面打68折。此外，宴會服務同步推驚喜，「指定桌菜買5送1」於平日訂宴滿5桌，現省12,800元起；「婚宴回娘家」曾在此舉辦婚宴的新人，回館訂席再享8折優惠。

中獎率高達50%！最大獎「20萬住宿券」任選全台套房

即日起至6月30日，凡在館內住宿、用餐消費滿888元，並登錄APP即可參加抽獎。最受矚目的獎項為價值20萬元的「福容無敵套房住宿券」，得獎者可自由選擇全台福容連鎖飯店的套房入住。

6月30日前至福容台北一館消費滿新台幣888元，即可參加感恩回饋抽獎。圖／福容台北一館提供

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